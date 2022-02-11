Недавно BMW объявила о прощании с мотором V12 в своей модельной линейке: нынешний год станет последним для двигателя N74, которым оснащается «семерка» в версии M760Li. Учитывая, что автопроизводители один за другим объявляют об отказе от ДВС вообще, речи о разработке новых V12 не идет и подавно. То есть, мы становимся свидетелями заката эпохи легковых 12-цилиндровых моторов как явления. Какие образцы технического искусства еще можно встретить на конвейере сегодня?

На самом деле, прощание с мотором N74 несколько преждевременное. На новых серийных BMW мы его действительно больше не увидим, однако он останется основным для текущей линейки Rolls-Royce. Причем у него есть шансы остаться в производстве еще надолго: англичане планируют полностью перейти от ДВС к электричеству только к 2030 году и отвергают промежуточные гибридные схемы. Так что «король мертв – да здравствует король!». С него и начнем.



BMW N74

Двигатель N74 пришел на смену предшественнику с индексом N73 еще в 2008 году. Его первая версия имела объем в 6 литров и выдавала 536 лошадиных сил, а получателем стала «семерка» 760Li в кузове F01. Через пару лет ее «расточили» до 6,6 литра, и в таком виде с отдачей от 563 до 602 лошадиных сил она встала под капот линейки Rolls-Royce: Ghost, Wraith и Dawn, а затем и возглавила моторную гамму актуальной «семерки» BMW. Ну а с 2017 года английский бренд получил версию этого мотора с «каноничным» рабочим объемом в 6,75 литра. Собственно, именно таким двигателем и оснащаются нынешние Ghost, Phantom и Cullinan.

Двигатель N74

BMW M760Li 2019–н.в. 1 / 4 BMW M760Li 2019–н.в. 2 / 4 BMW M760Li 2019–н.в. 3 / 4 BMW M760Li 2019–н.в. 4 / 4

Rolls-Royce Phantom 2017–н.в. 1 / 4 Rolls-Royce Phantom 2017–н.в. 2 / 4 Rolls-Royce Phantom 2017–н.в. 3 / 4 Rolls-Royce Phantom 2017–н.в. 4 / 4

Сколько еще проживет N74B68 – вопрос открытый, ведь на пути к электромобилям англичане могут пройти и стадию даунсайзинга. Но мы будем надеяться, что до этого дело не дойдет.



Aston Martin AE31

Еще один английский бренд, сохраняющий моторы V12 в гамме, – это Aston Martin. Дела у бренда идут не так успешно, как хотелось бы, но сотрудничество с Mercedes-Benz и грядущий переход на электричество позволяют давать позитивные прогнозы. Кооперация с немцами, кстати, касается и «сердечных дел»: одним из основных моторов для Aston Martin является мерседесовский V8 с индексом M177. Но пока англичане сохраняют и альтернативу: собственный V12 с индексом AE31, который при объеме в 5,2 литров выдает 630 лошадиных сил на DB11 и 715 сил на DBS.

Aston Martin DB11 2018–н.в. 1 / 5 Aston Martin DB11 2018–н.в. 2 / 5 Aston Martin DB11 2018–н.в. 3 / 5 Aston Martin DB11 2018–н.в. 4 / 5 Aston Martin DB11 2018–н.в. 5 / 5

Aston Martin DBS 2018–н.в. 1 / 5 Aston Martin DBS 2018–н.в. 2 / 5 Aston Martin DBS 2018–н.в. 3 / 5 Aston Martin DBS 2018–н.в. 4 / 5 Aston Martin DBS 2018–н.в. 5 / 5

Любопытно, что еще несколько лет назад основным двигателем V12 для Aston Martin был агрегат, уходящий корнями еще к фордовским Duratec: по сути, тот 5,9-литровый мотор состоял из двух 3-литровых V6, соединенных продольно. А сейчас на вершине линейки находится совершенно иной агрегат: 6,5-литровый V12, созданный в сотрудничестве с Cosworth и носящий имя Coswotrh RA. Этот монстр раскручивается до 11 тысяч оборотов и выдает 1000 лошадиных сил без наддува. Предназначен он для гиперкара Valkyrie, где работает в паре с электромотором, доводя суммарную отдачу почти до 1200 лошадиных сил.

Aston Martin Valkyrie 2021–н.в.

Aston Martin Valkyrie 2021–н.в.



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Ferrari F140

Разумеется, разговор о мощных и уникальных двигателях не мог обойтись без итальянских брендов. Моторы V12 присутствуют в гамме Ferrari еще с 40-х годов прошлого века, и представить марку без них просто невозможно. Актуальный вариант V12 – это 6,5-литровый агрегат, имеющий несколько вариантов форсировки. Например, на 812 Superfast и GTS он выдает 800 лошадиных сил, а на Monza – 810.

Ferrari 812 Superfast 2017–21 1 / 6 Ferrari 812 Superfast 2017–21 2 / 6 Ferrari 812 Superfast 2017–21 3 / 6 Ferrari 812 Superfast 2017–21 4 / 6 Ferrari 812 Superfast 2017–21 5 / 6 Ferrari 812 Superfast 2017–21 6 / 6

Ferrari 812 GTS 2020–н.в. 1 / 6 Ferrari 812 GTS 2020–н.в. 2 / 6 Ferrari 812 GTS 2020–н.в. 3 / 6 Ferrari 812 GTS 2020–н.в. 4 / 6 Ferrari 812 GTS 2020–н.в. 5 / 6 Ferrari 812 GTS 2020–н.в. 6 / 6

Для моделей 812 Competizione и Daytona SP3 отсечка поднята с 8500 до 9250 оборотов в минуту, благодаря чему отдача выросла до 830-840 лошадиных сил. Это означает, что удельная мощность составляет почти 130 лошадиных сил на литр рабочего объема без применения наддува, что делает этот двигатель одним из самых высокофорсированных в мире.

Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 1 / 7 Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 2 / 7 Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 3 / 7 Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 4 / 7 Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 5 / 7 Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 6 / 7 Ferrari 812 Competizione 2021–н.в. 7 / 7

Ferrari Daytona SP3 2021–н.в. 1 / 4 Ferrari Daytona SP3 2021–н.в. 2 / 4 Ferrari Daytona SP3 2021–н.в. 3 / 4 Ferrari Daytona SP3 2021–н.в. 4 / 4

Lamborghini L539

Следующий итальянский бренд в списке угадать было несложно: имя Lamborghini тоже плотно связано с моторами V12. Актуальный двигатель носит индекс L539 и был разработан в двухтысячные, когда итальянцы уже работали под крылом Audi. Рабочий объем здесь составляет 6,5 литров, а базовая отдача – 700 лошадиных сил. Первым и ключевым носителем этого агрегата стал Aventador, вышедший в 2011 году. Само собой, итальянцы оставили запас по форсированию, так что за прошедшие с дебюта Aventador десять лет мы увидели и более мощные версии: Aventador S на 740 сил, трековый SC18 Alston на 770 сил и LP780-4 Ultimate, имеющий в запасе уже 780 лошадиных сил.

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Но не Авентадором единым: тот же двигатель V12 устанавливался в базу и другим моделям компании. Среди них малотиражные эксклюзивы Veneno и Centenario, а также не менее уникальный Sian, ставший первой гибридной моделью Lamborghini. А для трекового гиперкара Essenza SCV12 мощность двигателя довели до 830 лошадиных сил – таким образом, автомобиль стал не только последним атмосферным Lamborghini, но и самым мощным атмосферным Lamborghini.

Lamborghini Veneno Roadster 2014 1 / 5 Lamborghini Veneno Roadster 2014 2 / 5 Lamborghini Veneno Roadster 2014 3 / 5 Lamborghini Veneno Roadster 2014 4 / 5 Lamborghini Veneno Roadster 2014 5 / 5

Lamborghini Centenario Roadster 2016–17 1 / 4 Lamborghini Centenario Roadster 2016–17 2 / 4 Lamborghini Centenario Roadster 2016–17 3 / 4 Lamborghini Centenario Roadster 2016–17 4 / 4

Lamborghini Sián 2020–н.в. 1 / 6 Lamborghini Sián 2020–н.в. 2 / 6 Lamborghini Sián 2020–н.в. 3 / 6 Lamborghini Sián 2020–н.в. 4 / 6 Lamborghini Sián 2020–н.в. 5 / 6 Lamborghini Sián 2020–н.в. 6 / 6

Lamborghini Essenza SCV12 2020–н.в. 1 / 5 Lamborghini Essenza SCV12 2020–н.в. 2 / 5 Lamborghini Essenza SCV12 2020–н.в. 3 / 5 Lamborghini Essenza SCV12 2020–н.в. 4 / 5 Lamborghini Essenza SCV12 2020–н.в. 5 / 5

Mercedes-Benz M279, M158 и M297

Угадать бренды, производящие моторы V12, не так сложно – но можете ли вы уверенно назвать лидера по числу вариантов и моделей, которые носят эти моторы? Этот титул принадлежит Mercedes-Benz.



Немцы разрабатывали двенадцатицилиндровые моторы еще с довоенных времен сохраняют V12 в своей модельной линейке до сих пор. Актуальный мотор с индексом M279 появился в 2012 году. Здесь по одному распредвалу в каждой головке блока и по 3 клапана на цилиндр, но при наличии двух турбокомпрессоров это не помешало установить базовую мощность на отметке в 530 лошадиных сил. Именно столько он выдает, например, на S 600L в кузове W222, а также на Mercedes-Maybach S 600 и S 600 Pullman. На внедорожнике G 65 AMG его отдача составляет уже 612 лошадиных сил, а для седанов и купе S 65 AMG и родстера SL 65 AMG мощность подняли до 630 лошадиных сил.

Mercedes-Maybach S 600 2015–17 1 / 5 Mercedes-Maybach S 600 2015–17 2 / 5 Mercedes-Maybach S 600 2015–17 3 / 5 Mercedes-Maybach S 600 2015–17 4 / 5 Mercedes-Maybach S 600 2015–17 5 / 5

Mercedes-Maybach Pullman S 600 2016–18 1 / 4 Mercedes-Maybach Pullman S 600 2016–18 2 / 4 Mercedes-Maybach Pullman S 600 2016–18 3 / 4 Mercedes-Maybach Pullman S 600 2016–18 4 / 4

Mercedes-AMG G 65 2018 1 / 5 Mercedes-AMG G 65 2018 2 / 5 Mercedes-AMG G 65 2018 3 / 5 Mercedes-AMG G 65 2018 4 / 5 Mercedes-AMG G 65 2018 5 / 5

Mercedes-AMG S 65 2017–н.в. 1 / 4 Mercedes-AMG S 65 2017–н.в. 2 / 4 Mercedes-AMG S 65 2017–н.в. 3 / 4 Mercedes-AMG S 65 2017–н.в. 4 / 4

Mercedes-AMG SL 65 2015–20 1 / 5 Mercedes-AMG SL 65 2015–20 2 / 5 Mercedes-AMG SL 65 2015–20 3 / 5 Mercedes-AMG SL 65 2015–20 4 / 5 Mercedes-AMG SL 65 2015–20 5 / 5

Сегодня этот мотор остается под капотом Mercedes-Maybach S 680, где выдает 612 лошадиных сил. И если полноприводная M760Li еще доступна для покупки от 14 миллионов рублей, то S 680 оказывается ровно вдвое дороже.

Mercedes-Maybach S 680 2021–н.в. 1 / 5 Mercedes-Maybach S 680 2021–н.в. 2 / 5 Mercedes-Maybach S 680 2021–н.в. 3 / 5 Mercedes-Maybach S 680 2021–н.в. 4 / 5 Mercedes-Maybach S 680 2021–н.в. 5 / 5

Однако Mercedes поставляет свои моторы другим компаниям, и одной из самых известных является Pagani. Нынешний флагман компании – Huayra, которая оснащается мотором M158 – вариацией мерседесовского M275 объемом 6 литров. С этого объема подразделение Mercedes-AMG снимает мощность от 740 до 840 лошадиных сил, но это далеко не предел. Например, уникальная Huayra Pearl, выпущенная в единственном экземпляре и как минимум дважды с 2016 года побывавшая в ДТП, имеет мощность в 1350 лошадиных сил!

Pagani Huayra 2012–н.в. 1 / 6 Pagani Huayra 2012–н.в. 2 / 6 Pagani Huayra 2012–н.в. 3 / 6 Pagani Huayra 2012–н.в. 4 / 6 Pagani Huayra 2012–н.в. 5 / 6 Pagani Huayra 2012–н.в. 6 / 6

Ну а еще Pagani не отказываются от заказов на модель Zonda, которая формально уступила место новой Huayra много лет назад, но до сих пор производится в единичных экземплярах. Здесь основным мотором является мерседесовский M297 объемом от 6,9 до 7,3 литра, а до него устанавливался заслуженный M120, известный по S 600 в кузове W140.

Pagani Zonda R 2009–10 1 / 5 Pagani Zonda R 2009–10 2 / 5 Pagani Zonda R 2009–10 3 / 5 Pagani Zonda R 2009–10 4 / 5 Pagani Zonda R 2009–10 5 / 5

Cosworth GMA

Суперкары от Gordon Murray Automotive внушают надежду на то, что в будущем мы еще можем увидеть новые моторы V12 – хотя бы от редких энтузиастов. Модель Gordon Murray T.50 получила не только уникальную технологию из Формулы-1, позволяющую ей ездить вверх ногами из-за гигантской прижимной силы, но и собственный двигатель V12. Создатели боролись за минимальный вес, который требовалось уложить в одну тонну, так что рабочий объем мотора тоже должен был быть минимальным. В результате совместно со специалистами из Cosworth был создан агрегат рабочим объемом всего 4 литра, выдающий при этом 663 л.с. и раскручивающийся до 12 тысяч оборотов в минуту.

Gordon Murray Automotive T.50 2020 1 / 5 Gordon Murray Automotive T.50 2020 2 / 5 Gordon Murray Automotive T.50 2020 3 / 5 Gordon Murray Automotive T.50 2020 4 / 5 Gordon Murray Automotive T.50 2020 5 / 5

Этот же мотор получит и вторая модель Gordon Murray Automotive – легкий «суперкар на каждый день» под именем T.33. И пока на свете есть гоночные инженеры старой школы, нам еще есть на что надеяться.

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Aurus V12

Ну а напоследок – одна из главных надежд российского моторостроения: двигатель V12 для автомобилей Aurus. Речь о флагманском моторе шла с самого начала, и мотор показывали на стенде НАМИ на Московском автосалоне еще 6 лет назад. Более того, в 2020 году представители компании Aurus подтверждали, что работа над ним продолжается. Но пока по состоянию на начало 2022 года все модели Aurus, включая флагманский лимузин, оснащаются лишь мотором V8, да и для грядущего внедорожника Komendant 12-цилиндровый двигатель не заявлен. Остается надеяться на то, что честь мундира поможет побороть технические сложности, и мы действительно увидим условно серийный V12, пусть и заложенный в сотрудничестве с Porsche Engineering.