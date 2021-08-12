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Возрождение Lamborghini Countach: суперкар показался на новых фото

12.08.2021 535 0 0

Ожидается, что автомобиль получит «начинку» от Sian FKP 37: речь идёт о мягкогибридной силовой установке, в основу которой лёг мотор V12 объёмом 6,5 литра.

 

Показатели продаж автомобилей итальянского бренда Lamborghini в Европе неуклонно увеличивались с 2014 года. Эта позитивная тенденция «споткнулась» только о сложный 2020-ый, пострадавший от последствий пандемии коронавируса: в течение прошлого года дилеры реализовали 1996 машин, что почти на 8% меньше, чем в 2019-ом. Сейчас бренд вернулся к положительной динамике: за первую половину 2021-го клиенты купили 1302 спортивных автомобиля, что на 34,4% больше, чем годом ранее.

Первый тизер нового Lamborghini Countach

Совсем недавно итальянская компания сообщила о планах по возвращению знакомого многим имени Countach. Lamborghini выпускала именовавшийся также заднеприводный спорткар со среднемоторной компоновкой в течение 1974-1990 годов. Напомним, его предвестником стал прототип Countach LP500, который компания показала в марте 1971 года на автосалоне в Женеве. Модель отправила в отставку более тридцати лет назад, однако название компания оставила за собой: теперь его решили отдать новому суперкару марки.

Ранее на этой неделе компания поделилась тизером будущего автомобиля: на нём спорткар был плотно укрыт, вероятно, тёмной тканью, а также частично «спрятан» с помощью некого «эффекта тумана». Судя по тому изображению можно было сказать лишь, что новинки будет «клиновидная» форма в стиле давно отправленного «на покой» предшественника.

Теперь компания опубликовала ещё несколько тизеров будущего спорткара: изображения появились на официальной странице бренда в соцсети Instagram. На картинках показались фрагменты нового суперкара Lamborghini Countach, демонстрирующие, что в его внешности будут «отголоски» ретро-стиля. Так, на одном из тизеров видна остроносая передняя часть, под логотипом сбоку видно название будущей новинки, судя по всему, оно размещено на узкой радиаторной решётке. Кроме того в кадр попал крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, и массивный сплиттер.

Другой тизер Countach позволяет заглянуть в моторный отсек суперкара, где виден двигатель V12 (на крышке расположены золотые декоративные элементы). Напомним, пока что точной официальной информации о «начинке» модели нет. По предварительным данным, он может получить мягкогибридную силовую установку, как у Sian FKP 37, в её основе лежит V12 объёмом 6,5 литра. Отметим, у «донора» совокупная отдача системы составляет 819 л.с., тогда как у новинки мощность предположительно будет равна примерно 800 л.с. На разгон с места до «сотни» Sian нужно менее трёх секунд, а максимальная скорость составляет 354 км/ч.

На фото: Lamborghini Countach'1987
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На фото: Lamborghini Countach'1987
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На фото: Lamborghini Countach'1987
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На третьем изображении видна ещё одна часть кузова, которая по виду напоминает один из тех воздухозаборников, которые у оригинального Countach располагались ближе к корме. Непосредственно перед этим элементом располагается чёрная глянцевая крышка топливного бака.

В компании по-прежнему держат в секрете дату презентации нового суперкара Countach. Предполагается, что Lamborghini может привезти будущую модель на ежегодное мероприятие Monterey Car Week, которое пройдёт в Калифорнии (если его, конечно, не отменят из-за очередной вспышки коронавируса вслед за Нью-Йоркским автосалоном). Помимо этого, спорткар, возможно, приедет на международную автомобильную выставку в Мюнхене.

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