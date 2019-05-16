Время интриг: состоялось открытие чемпионата RSBK

12 мая на трассе «Нижегородское кольцо» состоялся первый этап международного чемпионата по мотогонкам RSBK.

Первый гоночный уикенд стал ярким и насыщенным стартом нового сезона, собрав в одном месте пилотов со всей страны. В этом году география участников чемпионата растянулась от Крыма до Владивостока и показала, что расстояние – это не препятствие в любви к мотогонкам!

Более 90 пилотов, готовясь к сезону, провели десятки часов в гоночных гаражах, проехали сотни тренировочных кругов и тысячи километров до Нижнего Новгорода с одной лишь целью – доказать, что они достойны первого места и звания лучшего мотогонщика. Сезон торжественно открыли подрастающие гонщики на минимото, показав, что новое поколение спортсменов готово принять эстафету у мастодонтов мотоспорта!

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Новый сезон RSBK 2019 привнес тонну настоящей интриги. В королевском классе Superbike развернулось красивое сражение между топовыми пилотами страны. В этом году пилотам предстояла борьба в двух видах гонки – спринтерской и изнуряюще длинной гонки, которая является колоссальным испытанием для спортсменов. Так, действующий чемпион RSBK Владимир Леонов после напряженной борьбы с участником чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto3 Макаром Юрченко занял второе место на подиуме, не уступив бронзовому призеру Сергею Крапухину. Макар Юрченко по итогу этапа — безоговорочный лидер соревнований.

В классе Supersport, в котором выступают мотоциклы меньшей кубатуры, победителем стал Алексей Иванов, вновь подтвердивший свой титул. Молодые пилоты Артем Мараев и Александр Васильев составили достойную конкуренцию старожилам этого класса и заняли второе и третье место соответственно.

Пока на треке шла битва среди мотогонщиков, в паддоке автодрома NRing проходила развлекательная программа для посетителей этапа. Прошли показательные выступления от мотошколы «Академия», соревнования на беговелах от школы «Беголёт», выступления от чирлиндиговой команды «Волга», а также множество других развлечений для детей и взрослых.

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Следующий этап RSBK состоится 16 июня на автодроме АДМ «Мячково» в Московской области.

В Нижнем Новгороде чемпионат пройдет вновь уже 30 июня на автодроме «Нижегородское кольцо».

Сайт: https://sbkrussia.ru