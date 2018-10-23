Законность регламента МВД по выдаче прав оказалась под вопросом

Законность регламента МВД по выдаче прав оказалась под вопросом

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Верховному суду РФ предстоит выяснить, многие ли граждане столкнулись с проблемами при оплате государственных пошлин в ГИБДД.

Регламент Министерства внутренних дел по выдаче водительских удостоверений проверит Верховный суд (ВС). Причина – жалоба водителя, у которого возникли проблемы в процессе обмена прав из-за того, что инспектор ГИБДД не смог оперативно подтвердить оплату государственной пошлины. По мнению заявителя, для рассмотрения таких случаев нужен отдельный порядок, которого сейчас нет.

Young Adult Driving Over the Speed Limit in a Tunnel.

В Верховный суд с жалобой обратилась автомобилистка из Волгоградской области Екатерина Пшеничная. Она оплатила госпошлину для обмена прав в размере 2 000 рублей и для подтверждения принесла с собой чек. Инспектор ГИБДД не смог найти данные о платеже в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГСМ), а также не смог принять чек, так как он был «непонятного происхождения».

Следующая квитанция об оплате, которую принесла Екатерина Пшеничная, была без печати и подписи, поэтому тоже не подошла. Третий документ имел все требуемые печати и подписи, помимо этого запись об оплате появилась в базе ГИС ГСМ. В итоге инцидент был исчерпан, но процесс для автомобилистки затянулся довольно надолго.

Money car key gift

Поэтому она решила оспорить в ВС приказ МВД №995, то есть регламент, отвечающий за предоставление услуги по проведению экзаменов и выдаче прав. «Проблемным» оказался пункт 24 приказа, согласно которому факт оплаты подтверждается сведениями из ГИС ГСМ. Заявительница предполагает, что необходим особый порядок проверки уплаты госпошлин, так как без него вся процедура затягивается.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официального представителя МВД в Верховном суде Гайка Марьяна, на сегодняшний день в приоритете проверка уплаты госпошлины именно через систему ГИС ГСМ. Однако, если в ней нет данных, то сотрудник ГИБДД имеет право попросить гражданина РФ предъявить квитанцию (это прописано в Налоговом кодексе). При этом чек об оплате должен быть строго установленной формы, с нужными печатями и иными отметками.

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Представитель МВД пояснил, что сотрудники подразделений ГИБДД, проверяющие документы, имеют право использовать только квитанции нужной формы, иначе, в случае, если платёж так и не будет отмечен в ГИС ГСМ, ему придётся оплачивать чужие пошлины из своего кармана. Верховный суд примет решение касательно законности регламента МВД по выдаче прав на текущей неделе.

Нередко сбои в процессе передачи информации от банков базе данных бывают из-за нарушений. По этой причине Федеральное казначейство предлагает начать наказывать виновных в них: ввести в КоАП штрафы до 50 000 рублей для юридических лиц. Эта инициатива сейчас находится на рассмотрении в правительстве.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , выдача прав , госпошлина , регламент МВД
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