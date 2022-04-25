Запчасти для автомобилей «Группы ГАЗ» теперь доступны на OZON

Партнерский материал
На OZON компания представила два вида запчастей: оригинальные позиции со специальной голограммой, подтверждающей подлинность, а также детали G-Part – проверенные аналоги автозапчастей для автомобилей «ГАЗ», которые отличаются более демократичной ценой. За каждую покупку пользователям начисляются повышенные бонусы на счет в личном кабинете. Цена на запчасти, представленная на OZON, ниже, чем у большинства дилеров компании.
Сотрудники «ГК «СТТ» дают ответы на все вопросы пользователей, помогая клиентам с оперативным решением возникающих вопросов по продукции, ее свойствам и техническим характеристикам. Получить консультацию покупатель может с помощью функции «Задать вопрос». На все запчасти предоставляется гарантия, срок которой указан в карточке товара.
Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии»:
– Мы постоянно ищем новые форматы и инструменты для того, чтобы быть ближе к нашим клиентам, предоставляя им доступный и качественный сервис. OZON – один из крупнейших маркетплейсов в России, которому доверяют покупатели. С его помощью мы даем нашим заказчикам возможность приобретать оригинальную продукцию от производителя с гарантией качества и доставкой в кратчайшие сроки. При этом, размещая на сайте наши товары, мы предлагаем клиентам возможность получать бонусы от онлайн-площадки и регулярную обратную связь по продукции от специалистов нашей компании.
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