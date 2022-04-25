Авто и технологии ×
  • Запчасти для автомобилей «Группы ГАЗ» теперь доступны на OZON

Запчасти для автомобилей «Группы ГАЗ» теперь доступны на OZON

25.04.2022 24 0 0

Генеральный дистрибьютор «Группы ГАЗ» – ГК «Современные транспортные технологии» – запустила онлайн-продажи запчастей для автомобилей марки «ГАЗ» на OZON. Сегодня на онлайн-витрине представлены 62 позиции. В будущем ассортимент будет пополняться, в среднем – на 200 позиций каждый месяц. В планах компании – расширение номенклатуры и предложение запчастей на всю технику, выпускаемую «Группой «ГАЗ».

 

Партнерский материал​

На OZON компания представила два вида запчастей: оригинальные позиции со специальной голограммой, подтверждающей подлинность, а также детали G-Part – проверенные аналоги автозапчастей для автомобилей «ГАЗ», которые отличаются более демократичной ценой. За каждую покупку пользователям начисляются повышенные бонусы на счет в личном кабинете. Цена на запчасти, представленная на OZON, ниже, чем у большинства дилеров компании.

Сотрудники «ГК «СТТ» дают ответы на все вопросы пользователей, помогая клиентам с оперативным решением возникающих вопросов по продукции, ее свойствам и техническим характеристикам. Получить консультацию покупатель может с помощью функции «Задать вопрос». На все запчасти предоставляется гарантия, срок которой указан в карточке товара.

Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии»:

– Мы постоянно ищем новые форматы и инструменты для того, чтобы быть ближе к нашим клиентам, предоставляя им доступный и качественный сервис. OZON – один из крупнейших маркетплейсов в России, которому доверяют покупатели. С его помощью мы даем нашим заказчикам возможность приобретать оригинальную продукцию от производителя с гарантией качества и доставкой в кратчайшие сроки. При этом, размещая на сайте наши товары, мы предлагаем клиентам возможность получать бонусы от онлайн-площадки и регулярную обратную связь по продукции от специалистов нашей компании.

бизнес авто и технологии

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Nissan Juke I Молодая семья подыскивает небольшой автомобиль популярной марки? Вы хотите купить вторую машину в семью для поездок по городу? Вам важно, чтобы автомобиль выделялся в транспортном потоке? То... 954 1 1 24.04.2022
Статьи / Тесты Лыжная фабрика: сможешь ли ты угадать автомобиль по его детали на передке В автомобильном сленге существует немало «жаргонных» словечек, с помощью которых знатоки обозначают элемент кузова или салона. «Ноздри» – это элементы радиаторной решетки BMW, «уши» – воздух... 1508 0 17 23.04.2022
Статьи / Практика О чём расскажут болты: какие элементы крепежа надо проверять перед покупкой автомобиля с пробегом Пока новые автомобили становятся всё недоступнее, желание купить хотя бы подержанную машину постепенно растёт. И это вполне логично: лучше так, чем пешком. Мы уже много раз говорили о том, ч... 736 0 21 22.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23182 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19475 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15681 20 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings