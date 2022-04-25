Запчасти для автомобилей «Группы ГАЗ» теперь доступны на OZON

Генеральный дистрибьютор «Группы ГАЗ» – ГК «Современные транспортные технологии» – запустила онлайн-продажи запчастей для автомобилей марки «ГАЗ» на OZON. Сегодня на онлайн-витрине представлены 62 позиции. В будущем ассортимент будет пополняться, в среднем – на 200 позиций каждый месяц. В планах компании – расширение номенклатуры и предложение запчастей на всю технику, выпускаемую «Группой «ГАЗ».

Партнерский материал​

На OZON компания представила два вида запчастей: оригинальные позиции со специальной голограммой, подтверждающей подлинность, а также детали G-Part – проверенные аналоги автозапчастей для автомобилей «ГАЗ», которые отличаются более демократичной ценой. За каждую покупку пользователям начисляются повышенные бонусы на счет в личном кабинете. Цена на запчасти, представленная на OZON, ниже, чем у большинства дилеров компании.



Сотрудники «ГК «СТТ» дают ответы на все вопросы пользователей, помогая клиентам с оперативным решением возникающих вопросов по продукции, ее свойствам и техническим характеристикам. Получить консультацию покупатель может с помощью функции «Задать вопрос». На все запчасти предоставляется гарантия, срок которой указан в карточке товара.

Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии»:

– Мы постоянно ищем новые форматы и инструменты для того, чтобы быть ближе к нашим клиентам, предоставляя им доступный и качественный сервис. OZON – один из крупнейших маркетплейсов в России, которому доверяют покупатели. С его помощью мы даем нашим заказчикам возможность приобретать оригинальную продукцию от производителя с гарантией качества и доставкой в кратчайшие сроки. При этом, размещая на сайте наши товары, мы предлагаем клиентам возможность получать бонусы от онлайн-площадки и регулярную обратную связь по продукции от специалистов нашей компании.