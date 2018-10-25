«Заряженный» Chevrolet Cruze получил 300-сильный турбомотор

«Заряженный» Chevrolet Cruze получил 300-сильный турбомотор

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Американская марка анонсировала «горячую» версию хэтчбека Cruze. Официальная премьера новинки состоится в следующем месяце.

Новая версия Chevrolet Cruze дебютирует на автосалоне в Сан-Паулу, который откроется для представителей СМИ 6 ноября. В Бразилии «пятидверка» зовется Sport6, а «заряженный» вариант получил к названию приставку SS. Пока местное подразделение марки распространило только один тизер новинки.

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Как заявили в Chevy, за основу был взят рестайлинговый американский хэтч Cruze RS (в Штатах модель обновилась весной этого года), при этом внешне бразильская машина все же будет отличаться от «брата» из США. В частности, радиаторная решетка у Sport6 SS полностью выполнена в черном цвете, тогда как у «американца» есть хромированные акценты, плюс предназначенный для Бразилии хэтчбек обзавелся 20-дюймовыми колесными дисками (у американского Cruze RS – 17” или 18”).

Согласно релизу марки, в салоне Cruze Sport6 SS установлены спортивные рулевое колесо и кресла, на педалях имеются металлические накладки. Кроме того, у хэтчбека перенастроили подвеску.

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Обновленный Chevrolet Cruze RS, версия для США
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Обновленный Chevrolet Cruze RS, версия для США

Мотор новинке достался от стандартной «пятидверки», однако его мощность увеличили в два раза: Chevrolet Cruze Sport6 SS оснащен 300-сильной «турбочетверкой» 1.4 Ecotec. На данный момент неизвестно, с какой коробкой сочетается двигатель. Обычный хэтч с этим мотором в Бразилии доступен только с шестиступенчатым «автоматом». Динамические характеристики «горячей» версии также не раскрыли. Стандартный Cruze Sport6 со 153-сильным турбомотором 1.4 наберет первую «сотню» за 8,7 секунды.

«Заряженный» Cruze Sport6 SS пока заявлен лишь в статусе концепта, однако появление такого варианта в странах Южной Америке более чем вероятно – ведь продают же Cruze RS в Штатах. Впрочем, сохранит ли бразильский хэтч 300-сильный движок – большой вопрос. Не исключено, что, как в и США, в Бразилии ограничатся лишь спортивным декором.

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Стандартный Chevrolet Cruze Sport6, дореформенный вариант для Бразилии
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Стандартный Chevrolet Cruze Sport6, дореформенный вариант для Бразилии
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Стандартный Chevrolet Cruze Sport6, дореформенный вариант для Бразилии

Напомним, российский рынок Cruze и все остальные массовые модели Chevrolet покинули еще несколько лет назад. В прошлом году сообщалось, что в линейке бренда Ravon (преемник Uz-Daewoo), под которым выпускают старые Шеви, может появиться автомобиль С-класса: предполагалось, что это будет Круз предыдущего поколения. Однако с тех пор данных о машине не поступало. Да и сам бренд Ravon вот уже несколько месяцев не поставляет авто в РФ. Среди причин, по официальной версии, — «существенное изменение бизнес-модели» и необходимость пересмотра цен. Пока нет информации о том, когда же возобновятся поставки и возобновятся ли они вообще.

 

Теги: Авторынок , Новинки , американская иномарка , спортивные автомобили , спортивные хэтбчеки , хэтчбеки , Chevrolet , Cruze
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