«Заряженный» седан Subaru сменил мотор и рынок

Раньше S-версии были доступны только японцам. Новинку решили вывести на рынок США. Премьера предназначенной для Штатов модели прошла на автосалоне в Детройте.

Subaru WRX STI S209 подготовило спортивное подразделение Subaru Tecnica International (STI). При разработке модели был применён опыт по созданию гоночной версии WRX STI Nurburgring Challenge: этот спорткар одержал победу в «24 часах Нюрбургринга» в классе SP3T в прошлом году. Финальная сборка WRX STI S209 осуществляется на мощностях фирмы в городе Кирю (Япония): автомобиль окажется первой моделью бренда на американском рынке, которая выпущена непосредственно в STI.

Кузов спортседана может быть либо синего цвета (World Rally Blue Pearl), который сочетается с серыми колёсами, либо белого (Crystal White Pearl) – в комплекте с золотистыми 19-дюймовыми кованными дисками BBS. У автомобиля есть накладки на крылья, из-за которых он стал шире на 4,3 см. WRX STI S209 получил моноблочные тормозные суппорты Brembo – спереди шестипоршневые, сзади двухпоршневые.

Вместо эмблемы Subaru на рулевом колесе знак STI, руль отделан замшей с серебряной прострочкой. А на передней панели, туннеле и подголовниках «кресел-ковшей» Recaro видно название версии – S209. Также в салоне будет указан порядковый номер автомобиля (серия ограничена: выпустят всего 200 экземпляров).

Аэродинамику улучшили за счёт новых сплиттера, диффузора, боковых спойлеров. Также в этом поможет переход на использование углепластика: из этого материала созданы, в том числе, заднее антикрыло и панель крыши. Это позволило понизить центр тяжести автомобиля.

Subaru WRX STI S209 получил перенастроенную подвеску: металлические шарниры вместо резинометаллических сайлент-блоков, более жёсткие пружины и новые амортизаторы Bilstein, задний стабилизатор поперечной устойчивости диаметром 20 мм и другие втулки для рычагов.

Под капотом японского спортседана находится «оппозитник» EJ25 объёмом 2,5 л, его отдача составляет 346 л.с. Напомним, предшественник с индексом 208 оснащался двухлитровой 324-сильной турбированной «четвёркой». У нового двигателя увеличенный турбокомпрессор от HKS, давление наддува – 1,24 бар вместо 1,11, а также более лёгкие кованые поршни и шатуны. Мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач со сближенными передаточными числами. Водителям на выбор предлагается три режима движения: Intelligent, Sport и Sport Sharp.

Американцы (и, кстати, только они) смогут купить Subaru WRX STI S209 в конце текущего года. Цена пока что не называется, её объявят ближе к старту продаж. Возвращение модели в Японию пока не планируется, на других рынках её также продавать не будут.

STI занимается и кроссоверами. Так, недавно Kolesa.ru сообщал о Forester STI: концептуальная модель создана на базе гибридной версии Advance для японского рынка. Она снабжена силовой установкой e-Boxer, состоящей из двухлитрового бензинового «атмосферника» (145 л.с.) и электромотора (13,6 л.с.). Кросс снабдили 19-дюймовыми литыми колёсными дисками, передними тормозами Brembo с шестипоршневыми суппортами и аэродинамическим обвесом. Предположительно в будущем клиентам будут предлагать STI-пакет в виде опции. Скорее всего предложение не выйдет за пределы Японии.