Живее всех живых: снятый с производства рамный Land Rover Defender опять в продаже

Подразделение Land Rover Classic представило очередную спецсерию классического Дефендера, посвящённую былым подвигам в изнурительных оффроудных марафонах типа Camel Trophy. Новая версия называется Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II, будет изготовлено 25 экземпляров по цене от 225 тысяч фунтов стерлингов каждый.

Конвейерная жизнь классического, рамного Land Rover Defender закончилась в 2016 году, но он продолжает приносить прибыль компании Jaguar Land Rover. В 2018 году свет увидела собранная вручную партия из 150 внедорожников в исполнении Works V8, в 2019-м представлен комплект деталей для апгрейда старых версий Defender до уровня Works V8 (правда, без самого мотора V8), в 2021 году были выпущены 25 внедорожников в исполнении Works V8 Trophy, и вот теперь представлена очередная трофийная спецсерия — Works V8 Trophy II.

Запас машинокомплектов, что оставались на складе после завершения выпуска рамного классика, судя по всему, исчерпан, так что для изготовления спецсерии Works V8 Trophy II будут взяты стоковые внедорожники, выпущенные в период с 2012 по 2016 год. Каждый экземпляр разберут из соберут заново с добавлением большого количества новых деталей. На конверсии пойдут как короткобазные трёхдверки (Defender 90), так и длиннобазные пятидверки (Defender 110), причём на базе Defender 110 будет изготовлено пять пикапов с двухрядной кабиной — эдакие аналогии Bowler Extreme Defender.



В техническом плане Defender Works V8 Trophy II почти полностью повторяет трофийную версию образца 2021 года. Стоковый турбодизель заменён на 5,0-литровый бензиновый атмосферный V8 (405 л.с., 515 Нм), он состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF и 2-ступенчатой «раздаткой». В трансмиссии заявлены усиленные меколёсные дифференциалы и даже межосевой дифференциал (в стоке у Дефендера полный привод типа парт-тайм, с жёстко подключаемым передним мостом). Подвески и рулевое управление модернизированы, установлены мощные дисковые тормоза с 4-поршневыми суппортами «по кругу» (диаметры передних дисков — 335 мм, задних — 330 мм).



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Главная внешняя особенность версии Trophy II — это камуфляжная окраска, состоящая из 23 контуров стран и континентов, где Land Rover покорял бездорожье. Кроме того, в машины второй серии добавлены силовые пороги без подножек и чёрные глянцевые литые 18-дюймовые колёса Sawtooth вместо «штамповок». «Люстра» в передней части экспедиционного багажника теперь состоит не из четырёх круглых фонарей, а из одной широкой (1,27 м) светодиодной секции. От машин первой трофийной серии сохранились металлическая защита днища, кенгурятник с лебёдкой и мощная буксирная петля сзади. Глубина преодолеваемого брода — 500 мм.



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В салоне установлены современная мультимедийная система со встроенной навигацией, ковшеобразные передние кресла Recaro с черно-белой кожаной обивкой Windsor (кожей обиты также передняя панель, дверные карты, потолок и центральный тоннель между передними креслами), часы Elliot Brown с камуфляжной подложкой циферблата и прочая декоративная мелочь.



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Опробовать в деле Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II можно на специально подготовленных трёхдневных любительских соревнованиях в стиле Camel Trophy в Великобритании — для компании JLR это ещё одна приличная статья доходов.

