Компания Zotye вышла на российский рынок в 2016 году с двумя моделями – кроссовером T600, внешне напоминающим старый VW Touareg, и скопированным с Toyota Allion седаном Z300. «Четырехдверка» в РФ долго не продержалась – из-за слабого спроса ее продажи свернули в прошлом году. «Шестисотый» же пришелся по нраву российской публике: в 2017-м в нашей стране было реализовано 1082 паркетника, а в январе-сентябре этого года – уже 2046 автомобилей. Для сравнения, Citroen с его гораздо более обширным модельным рядом за тот же период 2018-го продал чуть более 2700 машин.

1 / 3 Zotye T600, актуальная версия для России 2 / 3 Zotye T600, актуальная версия для России 3 / 3 Zotye T600, актуальная версия для России

На фоне успеха «шестисотого» российский офис Zotye планирует расширение модельной линейки. Среди грядущих премьер – компактный кросс Z300. Как рассказал в интервью Kolesa.ru заместитель гендиректора «Зоти Мотор Рус» Александр Гнездюк, этот паркетник выйдет на наш рынок в 2020 году. Да, кроссовер придется подождать, но при этом представитель Zotye уже озвучил предварительный ценник новинки – 650 000 рублей. Ожидается, что в России T300 предложат с «атмосферником» 1.6 мощностью 136 л.с. Полный привод модели не положен в принципе.

1 / 3 Zotye T300 2 / 3 Zotye T300 3 / 3 Zotye T300

В Китае «трехсотый» дебютировал в 2017-м. По своим габаритам кроссовер сопоставим с Hyundai Creta и Renault Kaptur: длина Zotye T300 равна 4405 мм, колесная база – 2610 мм. На родине этот паркетник доступен с бензиновыми атмосферным мотором 1.5 и «турбочетверкой» аналогичного объема. Первый двигатель выдает 112 л.с., мощность второго – 144 л.с. Оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Цена – от 56 800 юаней, что эквивалентно примерно 535 000 рублей по актуальному курсу. Кроме того, в Поднебесной у модели еще есть электрическая версия (от 179 900 юаней или 1 694 000 рублей), но нам «зеленый» вариант не достанется.

1 / 2 Zotye T300 2 / 2 Zotye T300

Сохранит ли российский T300 заявленную цену – большой вопрос. Курс рубля по-прежнему не стабилен, предпосылок для укрепления национальной валюты на данный момент нет. Однако тренд выявлен – Zotye определенно хочет предложить клиентам в РФ модель, которая окажется дешевле Renault Kaptur и Hyundai Creta: кросс французской марки сегодня стоит 944 000 рублей, «кореец» обойдется минимум в 904 900 рублей (все цены и комплектации паркетников — в нашем новом разделе «Авто у дилеров»).

Напомним, сборка Zotye T600 (длина – 4631 мм, колесная база – 2807 мм) для российского рынка налажена в Белоруссии на заводе «Юнисон». Пропишется ли T300 в соседней стране – информации пока нет, впрочем, это был бы логичный шаг. «Шестисотый» в РФ представлен с турбомоторами 1.5 (149 л.с.) и 2.0 (177 л.с.). Первый работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй комплектуется автоматом с двумя сцеплениями. Привод – также только передний. Цена Zotye T600 2018 года выпуска стартует с отметки в 849 990 рублей. Кстати, совсем скоро до дилеров доберется купеобразная версия модели – Coupa. От стандартного T600 такой вариант отличается не только дизайном, но и мотором: Купу предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 143 л.с., которая сочетается с 5МКП или шестиступенчатым классическим «автоматом» фирмы Harbin Dongan Automotive. Цена Zotye Coupa – от 990 000 рублей, эту версию тоже собирают в Белоруссии.

Обо всех планах Zotye относительно нашего рынка читайте в интервью Kolesa.ru с представителем российского офиса компании.