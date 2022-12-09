Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан газировки за одну копейку (с сиропом – за три), кто помнит, что такое «сорок ног, четыре зуба», кто знает, почему резиновая перчатка называлась «привет Горбачу», и кто понимает, что лучшая приправа к пельменям – это уксус. Представить пейзаж советской улицы без ГАЗ-53 невозможно. Да что там улицу – без него невозможно представить советскую жизнь. Вспомним, покатаемся, немного прослезимся.

Трудные роды

Когда женщина слышит словосочетание «трудные роды», у неё возникает ассоциация со шкалой Апгара и другими медицинскими терминами. Когда я слышу эти слова, то вспоминаю ГАЗ-53. Его рождение – процесс настолько мучительный и трудный, что сердце обливается кровью. Очень жаль, что полностью его тут сейчас изложить невозможно: нужно два или даже три полноценных материала, чтобы рассказать о нём хотя бы более-менее подробно. Поэтому сейчас напомним его очень кратко.

Сразу после окончания войны в Горьком стали выпускать среднетоннажный ГАЗ-51, разработка которого началась ещё в 1937-м году. Понятно, что в 1946-м году, на самом старте производства, было не до изысков: довоенные ГАЗ-АА/ММ уже совсем устарели, и любой новый грузовик был крайне необходим. Однако уже в начале 1950-х стало очевидным, что нужна новая машина – удобнее, долговечнее и с грузоподъёмностью не 2,5 т, а хотя бы 3,5. А лучше – больше, потому что новостройки сами себя не построят, а строительства планировалось очень много. Да и в сельском хозяйстве нужны были новые машины, и в других отраслях.

ГАЗ-51 '1946–52

На горизонте замаячил XXII съезда ЦК КПСС, а к съездам было принято делать подарки. Новый среднетоннажный грузовик был бы очень кстати, причём не опытный, а серийный. И началась великая гонка.

Одна из самых больших трудностей, которую требовалось преодолеть во время подготовки производства новых машин, это внедрение в производство нового мотора V8. Старая рядная «шестёрка», способная более-менее передвигать в пространстве ГАЗ-51А, была слишком слабой для новой машины, а кроме того, имела некоторые технологические особенности, заметно сокращающие её ресурс между ремонтами (например, сталебаббитовые вкладыши). Мотор должен был быть обязательно новым: мощным и ресурсным. И такой мотор сделали. Им стал ЗМЗ-53, абсолютно новый двигатель V8 объёмом 4,25 л, мощностью 115 л.с. и с максимальным крутящим моментом 284,5 Нм при 2000 об/мин. Но беда заключалась в том, что разработать новый мотор – это не значит запустить его в производство в нужном количестве. И вроде бы новая машина есть, и двигатель почти готов, а выпускать поточно невозможно: моторов так и нет. А тут ещё съезд партии, где могут не только отблагодарить за подарок трудящимся, но и оторвать голову. Что делать? Решили поступить так, как и поступали раньше: отделаться полумерами. То есть, выкатить новый автомобиль, но со старым мотором.

ГАЗ-51А '1955–59

Если помните, в своё время очень много шутили над ГАЗ-52: мол, это переделанный ГАЗ-51 и недоделанный ГАЗ-53. Да, так оно и есть: кабина, мосты, рулевое управление поздних ГАЗ-52 используются от ГАЗ-53А, коробка – от ГАЗ-51, двигатель, пусть и модернизированный, тоже от ГАЗ-51. Но горькая правда жизни заключается в том, что в первых ГАЗ-53 моторы стояли тоже практически от ГАЗ-51. Если точнее, то на части первых опытных машин ставили форкамерную «шестёрку» ГАЗ-51Ф. Однако она себя показала плохо, и в серийном производстве ГАЗ-53Ф, которое было налажено в октябре 1961 года и закончилось в январе 1967 года, стояла простая модернизированная версия мотора ГАЗ-51.

ГАЗ-52

Вот тут требуется сделать небольшое отступление и попытаться как-то расставить в индексах моделей правильные буквы. Нормальный человек при этом рискует поехать кукушкой, и полностью разобраться в индексах ГАЗа способен только ярый фанат со шкворнем вместо среднего пальца. Да и не только ГАЗа: не всегда логичная индексация моделей свойственна всему советскому автопрому. Хуже была только в США, где в названия моделей могли впихнуть и год выпуска, и характеристики мотора, и даже колёсную базу в дюймах. Тьфу на них. Вернёмся к ГАЗу.

Итак, исторически принято выделять четыре основные версии ГАЗ-53 в зависимости от года выпуска. Это ГАЗ-53Ф (1961-1967 г., с мотором ГАЗ-51), ГАЗ-53 (1964-1965 г., с V-образным мотором ЗМЗ-53), ГАЗ-53А (1965-1983 г., модифицированный бортовой ГАЗ-53) и ГАЗ-53-12 (1983-1993 г., ещё раз модернизированный ГАЗ-53 с обновлённым двигателем ЗМЗ-53-11 мощностью 120 л. с. и грузоподъёмностью 4,5 т). И ещё были разнообразные версии разного назначения. Например, самосвал ГАЗ-53Б, экспортный ГАЗ-53А для стран с умеренным климатом ГАЗ-53-70, армейский ГАЗ-53А с индексом ГАЗ-53Н и так далее. Но это всё на самом деле весьма поверхностно. На самом деле буквы и цифры ставили куда более «хитровыдуманно».

ГАЗ-53Ф, ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12, ГАЗ-53Б 1 / 4 ГАЗ-53Ф, ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12, ГАЗ-53Б 2 / 4 ГАЗ-53Ф, ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12, ГАЗ-53Б 3 / 4 ГАЗ-53Ф, ГАЗ-53А, ГАЗ-53-12, ГАЗ-53Б 4 / 4

Например, в 1962 году построили ГАЗ-53А, где «А» обозначало правосторонний руль – это был экспортный вариант обычного ГАЗ-53. А ГАЗ-53-70 для стран с умеренным климатом до 1965-го года назывался ГАЗ-53АЭ.

При этом мы все отлично понимаем, что у ГАЗа есть прекрасная традиция всё время что-то модифицировать, не меняя названия модели. Вспомните хотя бы тот же ГАЗ-24. Любой фанатик ГАЗа готов насмерть забить собеседника крышкой багажника за то, что тот не может отличить вертикальную прострочку дверных карт ГАЗ-24 первой серии от более поздних машин с тем же индексом. Вроде, мелочь, а нет – целый культ.

С ГАЗ-53 ситуация такая же. Некоторые уверены, что год выпуска можно определить исключительно по некоторым характерным особенностям решётки радиатора и по расположению фар, которое менялось с верхнего на нижний, но это не совсем так. В рамках одной модели ГАЗ-53Ф (напомню – этот из первых, с «шестёркой») только за пару первых лет выпуска успели изменить и всю оптику, и приборную панель, и генератор, и диски колёс, и некоторые детали моторов и коробок. В общем, оставим вопросы идентификации года выпуска машины по одним внешним признакам фанатам марки.

Теперь пару слов о нашей машине. Вроде бы она 1991-го года выпуска и по этому параметру должна называться ГАЗ-53-12. Но тут ещё один выстрел в логику: модификация шасси для самосвала называлась ГАЗ-53-14. А так как самосвальное оборудование выпускали на Саранском заводе автосамосвалов, то готовая машина называлась ГАЗ-САЗ-3507.

Повторю ещё раз: к сожалению, подробная история появления ГАЗ-САЗ-3507 невозможна без описания работы над более ранним самосвалом ГАЗ-САЗ-53Б и историей появления шасси ГАЗ-53-12 вместо ГАЗ-53А. Коротко этого не расскажешь, и так как сегодня мы тут собрались не для истории, а для того, чтобы порулить «газоном», перейдём непосредственно к машине.

Во все стороны

Конкретно этот самосвал находится в неприлично для «газона» хорошем состоянии. В наше время все пока ещё не распиленные на металлолом ГАЗ-53 должны уже быть сгнившими и угробленными непосильным трудом. А этот выглядит, как дезертир трудового фронта. Почему?

Потому что ему несказанно повезло. Этот самосвал своим ходом приехал в Петербург из Пскова, где он работал на молокозаводе. Приехал он в дилерский центр «ГАЗ Балтийский» только для того, чтобы там его сдали в трейд-ин и получили скидку на новый ГАЗон. Ценность у машины в силу возраста, пробега и состояния была невысокой, так что её забрали за 10 тысяч. И что с ней делать дальше? Логичнее всего было бы порезать машину на металл и отправить к её братьям и сёстрам по цене лома. Но нет, в «Балтийском» решили, что уничтожать ГАЗ-35 – это всё равно что сносить статую Будды. На это просто не поднимается рука. Так что будет лучше восстановить самосвал и оставить его себе. Да, это не только не принесёт никакой прибыли, но и потребует некоторых вложений. Однако есть ещё на этом свете люди, которые ставят духовное выше материального. Даже если это духовное – ГАЗ-53.

Самосвал восстановили. Мало того, он даже успел немного поработать в личных целях и в качестве испытания. Испытания прошли успешно, и теперь у нас есть возможность посмотреть грузовик своими глазами.

Кабина нам уже знакома по ГАЗ-52. Ничего принципиально нового в ней нет, а вот то, что стоит под капотом, заслуживает внимания. Итак, двигатели ЗМЗ-53 (115 л.с.) и модернизированный ЗМЗ-53-11 (120 л. с.).

Как ни странно, ЗМЗ-53 – далеко не первый мотор V8 из Горького. Более того, он построен на основе линейки моторов ЗМЗ-13 (195 л.с., 5,53 л), которые разрабатывали для спецверсий ГАЗ-21 («догонялок» ГАЗ-23) и ГАЗ-13. ЗМЗ-13 появился ещё в 1959 году, затем его несколько раз модернизировали. Но для грузовика этот мотор не годился: кэгэбэшникам было абсолютно плевать, сколько бензина жрёт мотор и как дорого его обслуживать. А народному хозяйству на это было не плевать (что в целом для СССР довольно необычно). Как бы там ни было, пришла мысль на базе ЗМЗ-13 сделать менее объёмный и мощный мотор V8. Для этого пришлось сделать новый блок меньшего объёма: диаметр поршня уменьшили со 100 до 92 мм, а его ход – с 88 до 80 мм. При этом и блок, и головка блока были алюминиевыми (из сплава АЛ-4), а это для того времени было редкостью. Те же американцы свои алюминиевые V8 стали выпускать только в начале 1960-х. Механизм газораспределения – верхний с приводом штангами, распредвал – стальной, коленвал – чугунный. Развал блока составляет 90 градусов. Мотор получился хорошим: с ресурсом до капремонта в пределах 250 тысяч километров, но не очень экономичным. Поэтому ЗМЗ-53 модернизировали до ЗМЗ-53-11. Тут выросла степень сжатия, и вместо карбюратора К-126 использован карбюратор К-135, что помогло поднять мощность со 115 до 120 л.с., а контрольный расход топлива ГАЗ-53-12 с таким мотором должен был составлять 21 л на 100 км. Для того времени такой расход считался вполне приемлемым.

Мотор работал в паре с четырёхступенчатой коробкой передач. Само собой, механической. Более того, на ГАЗ-53-12 убрали даже синхронизаторы третьей и четвёртой передач (на первой и второй их не было и на ГАЗ-53А). Мотивом для такого странного поступка было то, что эти синхронизаторы были слабым местом коробок и вызывали много нареканий. Ну а нет синхронизаторов – нет проблем. Вообще именно этой модели – ГАЗ-53-12 – не очень повезло в жизни. Она должна была быть сильно переделана относительно ГАЗ-53А, но не вышло. Скорее всего, помешала проводимая в то же время разработка нового дизельного ГАЗ-4301, и на всё, что было связано с ГАЗ-53, уже просто махнули рукой: вкладывать в него время и деньги было уже нерационально. Немного жаль, потому что идеи были хорошие. Например, хотели поставить пневмогидравлические тормоза с отдельными контурами на оси, травмобезопасную рулевую колонку. А в итоге убрали синхронизаторы. Правда, некоторые положительные изменения в ГАЗ-53-12 всё-таки внесли: усилили раму, картер заднего моста, сделали более современной светотехнику.

Отдельно надо сказать пару слов о кузове самосвала. К сожалению, у нас на машине нет надставных бортов. Тем временем эта деталь выдаёт именно поздний ГАЗ-САЗ-3507, а не ранний ГАЗ-САЗ-53Б. Дело в том, что на 53Б надставные борта были деревянными и не сплошными. Колхозники здорово ругались, когда пытались насыпать в такой кузов сыпучий груз в виде какой-нибудь пшеницы. И по их желанию надставные борта сделали сплошными и металлическими. Теперь в самосвал можно было грузить с горкой, а это всегда очень поощрялось.

Вернусь ещё раз к старым-добрым ГАЗовским привычкам постоянно что-то молча переделывать. Понятно, что шасси меняли регулярно: то вместо некритичных приборов воткнут лампочки, то в очередной раз перенесут подфарники, то уберут с панели душевные часы, которые были на ранних ГАЗ-53Ф (и это я не говорю про изменения тормозных механизмов, балки передней оси и прочие более серьёзные изменения, внесённые с 1961 по 1993 во все модификации ГАЗ-53). В общем, развлекались, как могли. Но вот что интересно: Саранский завод автосамосвалов по количеству штатных затейников не уступал ГАЗу, и кузов тоже постоянно как-то дорабатывали. Выпускали его с 1983 по 1992 год, и за это время доработали откидной упор, заменили надставные борты (о чём я говорил выше), изменили обвязку боковых бортов и схему крепления заднего борта. Но это уже не очень интересно, поэтому сядем за руль и наконец-то дадим жару по первому снегу.

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А я лечу!

Само собой, кабина ГАЗ-53 по сравнению с кабиной ГАЗ-51 – шедевр и апофеоз комфорта. Во всяком случае в неё хотя бы можно забраться, не втягивая живот не пытаясь куда-то пристроить ноги в зимних ботинках 45-го размера. Простора – хоть на экспорт вывози. И есть даже робкие попытки как-то упростить жизнь водителю. Например, на задней стенке есть кармашек для документов. Правда, это единственное, что есть. Больше ничего нет.

Восстановили кабину очень удачно: то, что было ещё живо, менять на новое не стали. От обивки крыши и солнечных козырьков веет фильмами Гайдая и песнями Окуджавы, и это прекрасно. Вот только немного непривычно видеть цифровой одометр, но это зло неизбежно: в бардачке спрятан тахограф, без которого сейчас любому грузовику ездить запрещено. Впрочем, эти детали не портят общее ощущение эпохи перестройки. Лично я бы ещё наклеил на железо панели фотографию Синди Кроуфорд, Кэрол Альт или – чёрт с ней – Елены Кондулайнен, потому что плохо представляю себе поздний ГАЗ-53 без соответствующего антуража. Впрочем, не будем отвлекаться.

Если запустить мотор, можно понять, что шумоизоляцию на ГАЗ-53 делать не стали совсем. Мотор будто лежит на коленках, и единственное, что радует, это звук V8. Целый день его слушать, скорее всего, будет больно, а вот так недолго – вполне терпимо. Включаем вторую передачу (первая на пустом грузовике не нужна) и трогаемся.

И вот тут сразу становится понятно, чем ГАЗ-53 на голову превосходит ГАЗ-52: он едет. Не ползёт, а едет. Новый мотор явно пошёл ему на пользу, и нет ничего странного в том, что первые ГАЗ-53Ф со старыми «шестёрками» в автохозяйствах восторга не вызвали: никому не нужен был ещё один «газон» со старым слабым мотором. А вот грузовик с ЗМЗ-53 – это совсем другое. Да, немного напрягает необходимость двойного выжима сцепления (синхронизаторов-то нет), но это дело привычки. В городе, скорее всего, этот недостаток будет сводить с ума, но тут, в деревне, меня это не сильно огорчало. Основным ощущением тут было всё-таки впечатление от намного более мощного мотора.

Что огорчало, так это отсутствие ГУРа. Это ещё ладно – зима, гололёд и пустой кузов. А гружёный? Да на чернозёме? Тут руки отвалятся быстро. Кроме того, надо понимать, что манёвренностью самосвал не отличается, руль часто приходится крутить от упора до упора, а это очень тяжело. Тут, конечно, ЗИЛ-130 выигрывает. Он, конечно, тяжелее «газончика», но там и гидроусилитель есть, и синхронизированная коробка.

Оценивать плавность хода на пустом ГАЗ-53 так же глупо, как смотреть трезвым новогодний «Голубой огонёк». Не буду заниматься этим неблагодарным делом. Лучше перейти к ощущениям.

Для советского грузовика у «газона» неплохой обзор. И через стёкла видно многое, и в зеркала. Поэтому трудности при парковке или при попытке вертеться в узком пространстве возникают только из-за большого радиуса поворота в 8 метров и отсутствия ГУРа.

В целом посадка за рулём достаточно удобная, но слегка «табуреточная» – вертикальная. А ещё и руль мешает ёрзать на сиденье (между ним и животом места совсем немного), поэтому если ехать долго, проще на этот руль навалиться, обхватить его обод в верхней части и катить в своё немного сомнительное удовольствие. Впрочем, это всего лишь моё мнение. Для более объективной оценки было бы неплохо поработать на этой машине хотя бы недельку.

* * *

Этому нашему самосвалу очень повезло остаться в живых. ГАЗ-53 во всех его модификациях выпускали очень долго, 32 года, и он стал самым массовым советским грузовиком – за это время успели построить больше четырёх миллионов машин на этом шасси. Но сейчас живых «газончиков» почти не осталось. Эта машина была рождена для работы, а в 90-е – для непосильного рабства до самой смерти. И «газоны» потихоньку разваливались и гибли. Так что покататься сейчас на исправном ГАЗ-53 – это большая удача.

Трудно сказать, был ли он плохим или хорошим. Да, у него были некоторые технические недостатки и в моторе, и в сцеплении, и в коробке передач. Но это не мешало «газону» стать символом сразу нескольких десятилетий и быть экспортированным в более чем десяток стран (в том числе и капиталистических). Значит, он был не так уж и плох, да и сейчас многие его считают красавчиком. И тоже, скорее всего, вполне заслуженно.

Благодарим дилерский центр «ГАЗ Балтийский» (г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д.51Б) за предоставленный автомобиль