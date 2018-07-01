Интересно, как бы закончился футбольный матч Корея – Франция на чемпионате мира? Думаю, после поражения сборной Германии никто не возьмется предсказать результат такой игры… А вот о том, как закончилась схватка корейской и французской марок в рамках сегмента минивэнов, мы вам с удовольствием расскажем на следующей неделе. Ну а пока немного информации.

На тест были представлены два минивэна в топовых комплектациях — Business в случае Hyundai H1 и Business Lounge в случае Citroen SpaceTourer. Минивэн из Кореи хорошо известен российским клиентам (выпуск этой модели начался в 2007 году), но он только что претерпел фейслифтинг. Автомобиль оснащен 2,5-литровым дизелем мощностью 170 л.с. и 5-ступенчатым автоматом, привод — на задние колеса. а его цена составляет 2 389 000 рублей.

Что же касается его французского конкурента, он гораздо моложе: производство SpaceTourer стартовало в 2016 году. Однако для нас важно то, что буквально месяц назад сборка этой модели была налажена на заводе ПСМА Рус в Калуге. Под капотом переднеприводного автомобиля — турбодизель объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. Топовая комплектация Business Lounge стоит 2 799 000.

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Оба конкурента имеют сходные внешние размеры и вместимость. Тем не менее, в салоне Citroen SpaceTourer 7 посадочных мест, а Hyundai H1 может принять на борт 8 человек, включая водителя.

На следующей неделе мы расскажем вам, для чего французу мочевина, обязательно ли иметь в запасе пять раз по 0,5 литра, или достаточно четырех, зачем городскому автомобилю внедорожный режим, какой набор жизненных благ получит покупатель SpaceTourer, заплативший на 400 тысяч рублей больше, нужен ли корейцу подлокотник, и кто победит в противостоянии корейских традиций с французскими креативными технологиями.