В своё время этот осколоканглийского классицизма попортил немало крови Jaguar. А еще именно он в далекие уже девяностые связал понятия «BMW» и «передний привод», пусть и очень косвенно: немцы выдавали англичанам деньги и внимательно наблюдали, как они разрабатывают на них наследника моделей 600 и 800 сразу. Кое-где они, правда, все же не удержались, но в итоге, несмотря на заднюю подвеску, ведущую начало от BMW Z1, получился вполне аутентичный британский седан –Rover 75

Снаружи

Мне как потенциальному покупателю Jaguar S-type его прямой конкурент особенно интересен. Если оставить в стороне вопрос выбора типа привода, то не сильно проигрывая конкуренту из Ковентри в плане имиджа, Rover 75 даёт повод изрядно поломать голову. Стиль экстерьера с ниспадающей задней частью и гордо высеченным на хроме вставки багажника именем — считай один на двоих. Кто у кого что украл, и был ли сам факт преступления — неважно. Оба — мечта англофила.

Если начинать загибать пальцы, то занятных фишек у Ровера ничуть не меньше. Развивается Юнион Джек на задних стойках, поблескивает цифрами 75 трапециевидная плашка на крышке багажника. Всё это приправлено изрядным количеством хрома, который в любом другом случае сошел бы за китч. Но британцы играют по своим правилам.

Внутри

Образ истинного «британца» без интерьера в стиле классической английской гостиной был бы неполным, и Rover не разочаровывает. Передняя панель традиционной архитектуры и традиционной же двойной расцветки не просто оклеена шпоном: главный дизайнер интерьера Уин Томас подчеркивал, что они «хотели вернуться во времена, когда дерево было не просто внешним украшением, а буквально частью конструкции передней панели», поэтому блоки лакированной древесины столь массивные. Расположенный по центру дисплей мультимедиа мерцает, словно камин. Сверху тикают непременные часы. Тем обиднее лицезреть простенькую фурнитуру, скромных размеров одинарный центральный подлокотник и слегка аляповатую эмблему на руле.

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Пухлые передние кресла не шибко цепки объятиями, зато богаты на электрорегулировки с памятью и отделаны светлой кожей с толстым контрастным кантом. Несмотря на то, что колесная база в 2,75 метра оказалась чем-то средним между размерами предков 600 и 800, комфортное проживание на втором ряду обеспечено. Остается лишь уберечь голову от соприкосновения с излишне покатой крышей.

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В движении

Маленький, но с шестью цилиндрами, или еще меньше, но турбированный и более тяговитый? К 2002 году Rover окончательно ответил на этот вопрос, отправив в отставку двухлитровый 150-сильный V6. Его место занял более экономичный и моментный 1,8 серии К, за счет турбины при той же мощности выдающий 215 Нм (плюс 30 Нм к показателю V6).

Пятиступенчатому автомату Jatco не помешал бы более изящный рычаг, но к работе коробки нет никаких претензий. «Японец» отлично поладил с английским мотором. Смена передач происходит своевременно и без заминок. Правда, педаль газа излишне легковесна, из-за чего разгон на первых порах кажется вяловатым. Но свист турбины, пробивающийся даже через дополнительные килограммы шумоизоляции, прозрачно намекает, что этот аристократ любит пожестче.

Rover 75

Заявленный расход на 100 км с механической коробкой передач Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 13 9 11

Не стесняясь продавливаю правую педаль и с удивлением наблюдаю, как стрелка оформленного под антикварные часы тахометра заканчивает свой разбег только на 6 000 об/мин. Когда я успел включить спортрежим коробки? Но нет, оказывается Rover сам по себе такой заводной. В спортивном режиме коробки отсечка оборотов сдвигается лишь едва, а разозленный автомат начинает резче менять передачи. Странно, что радости мне это не приносит. Может, не зря англичане засунули кнопку смены режимов в слепую зону справа от рычага КП?

На Ровере приятно ехать быстро, вот только излишняя резкость и суетливость — не в его характере. Подвеска жадно глотает неровности, удары на кузов практически не передаются. Седан уверенно стоит на прямой и с охотой заходит в повороты. Руль налит приятным натуральным усилием, и Rover с радостью повинуется его командам, но страсти Alfa Romeo или пьянящего азарта BMW нет. А надо ли? Вряд ли баварцы хотели, чтобы в чопорной Англии построили декорированную под английский кабинет переднеприводную вариацию «трешки». Потенциал шасси, в котором спереди прописался Макферсон, а сзади – многорычажная схема от BMW Z1, перекочевавшая затем на 3-series, не релизован до конца. Если ехать на все деньги, то крены все-таки великоваты: такую езду явно оставили на откуп более спортивному родственнику от MG.

И более везучему, как показало время. Из сладкой английской парочки он пока единственный «полноценно» выживший. А Rover ныне — лишь старая английская сказка с китайским концом.

История покупки

Первая любовь не зыбывается никогда: 2004 год, стоянка хранения автомобилей официального дилера Major в Строгино, где стройными рядами выстроились британские красавцы. Молодой сотрудник Игорь был сражен силуэтом, обводами и формами автомобиля для настоящих джентльменов. Тогда-то он и дал себе слово когда-нибудь непременно заполучить такой.

Незакрытый гештальт дал о себе знать накануне сорокалетия. Игорь чётко осознал, что должен наконец приобрести единственный автомобиль, который вызывал в нем такую бурю эмоций. Но многомесячные поиски универсала с V6 успехом не увенчались — в продаже был один хлам.

Однажды Игорь забыл отметить в фильтре поиска желаемый объем двигателя и увидел его. Несмотря на блёклые фото с невнятных ракурсов, он сразу понял, что это именно то, что он ищет: 60 000 км родного пробега только в летний период, ни одной крашеной детали, куплен новым у дилера в 2004 году и с тех пор в одних руках. Оказывается, чудеса случаются. Это конкретное чудо нашлось в Подмосковье. Причина продажи банальна – автомобиль в последнее время ездил только на ТО. Диагностика все подтвердила, и Игорь не раздумывая забрал Rover себе.

Ремонт

Обслуживание началось с очередного масштабного ТО. Были обновлены все масла и технические жидкости, включая охлаждающую, тормозную и жидкость ГУР. В подвеске заменили стойки стабилизатора и сайлентблоки передних рычагов. В преддверии зимы был сделан полный антикор. При замене ремня ГРМ также была поставлена новая помпа.

Работы Игорь проводил самостоятельно, руководствуясь инструкцией. Весь процесс занял три часа. Опасаясь перегрева двигателя (в пробках температура с выключенным кондиционером всегда держалась в пределах 102-106 градусов), Игорь заменил термостат на аналог от Land Rover Freelander. По сути, ничего не изменилось: на трассе рабочая температура – 90 градусов, в пробках все также чуть больше 100 градусов до включения вентилятора. Мониторинг зарубежных форумов по Rover 75 показал, что для турбомотора это нормально.

Эксплуатация

Настоящий пробег Rover – 77 000 км. Недавно было пройдено очередное ТО с заменой масла в АКП. Автомобиль ночует в крытом теплом паркинге и регулярно получает приятные подарки от хозяина — например, оригинальные ковры, брызговики, электропривод зеркал и шторку на заднее стекло. Не обошлось, конечно, и без современных компонентов – но пока, к счастью, только в аудиосистеме. Впрочем, к улучшению качества штатного звука Игорь подошел ответственно: все установлено в штатные места, а попутно улучшена шумоизоляция.

Промашка вышла лишь с неудачно покрашенным рестайлинговым бампером. Радует то, что проблем с поисками запчастей на давно снятый с произодства автомобиль нет. Все расходники есть в наличии, но Игорь, опасаясь подделок, предпочитает заказывать запчасти из Англии.

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе (Ravenol VollSynth Turbo VST 5W40) и фильтров — каждые 7 000 км

Расход топлива в городском цикле — 13 л/100 км

Расход топлива в по трассе — 9 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле — 11 л/100 км

Топливо — АИ-95

Планы

Разумеется, недоразумение с передним бампером будет исправлено. Кроме того, в конце предстоящего зимнего сезона планируется замена задних амортизаторов, на которых после перевозки тяжестей в связи с переездом появилась масляная испарина.

Однако тяга к тюнингу все же не дает Игорю покоя: в обозримом будущем он планирует доработать двигатель. Оказывается, в свое время завод MG/Rover начал разработку и даже реализовал несколько рабочих прототипов с двигателем 1,8 турбо мощностью в пределах 200 л.с., причем без глобальных конструктивных изменений в базовом моторе. Английские фанаты марки пошли дальше и успешно реализовывают проекты с отдачей до 300 л.с. Игорь же традиционно скрупулезен и по поводу предстоящего апгрейда консультируется с одним из бывших руководителей конструкторского подразделения MG/Rover.

История модели

Премьера первого плода сотрудничества Rover и BMW состоялась в 1998 году. Построенный английскими инженерами почти без немецкого вмешательства Rover 75, конечно, собрал несколько легенд – о том, что панель пола и другие структурные элементы были позаимстсованы у «пятерки» BMW, и даже о том, что в основу машины легла переиначенная под передний привод платформа «трешки».

Ассортимент двигателей состоял из атмосферной (120 л.с.) и турбированной (150 л.с.) рядных «четверок» и пары V6 на 2 (150 л.с.) и 2,5 (177 л.с.) литра. Вариант на тяжёлом топливе оснащался дизелем BMW M47 (116 — 131 л.с.). Особняком стояла версия Rover 75 V8, получившая задний привод и 260-сильный мотор от Ford Mustang в паре с четырёхскоростным автоматом. Остальные Роверы комплектовались пятиступенчатой АКПП либо механикой с аналогичным количеством передач.

В 2001 году появился универсал Tourer и родственник под маркой MG, а через год — удлиненная версия. Несмотря на пришедший постепенно рыночный успех, рестайлинговый Rover 75 образца 2004 года продержался в производстве недолго. А в 2005 году группу MG/Rover по частям купили китайцы, с переменным успехом эксплуатирующие наследие модели и по сей день.