Снаружи
Который год уж бьюсь, но никак не могу разгадать секрет притягательности английского дизайна. Bentley Arnage мне, увы, не помощник. В его экстерьере нет (и слава богу!) ничего кардинально нового по сравнению с предшественниками. Всё тот же тяжеловесный колониальный стиль и стать отпрыска королевских кровей.
В зависимости от ракурса величественный кузов то брутально мрачен, то сдержанно аристократичен. Это двухцветный окрас версии Mulliner, сочетающий темно-зелёный низ и чёрный верх, путает все карты. Проработка деталей — бесподобна. Каждая из многочисленных букв В не аляповато украшает, а гордо венчает. Большие крылатые эмблемы будто обработаны скульптором, а маленькие боковые значки инкрустированы в кузов, словно драгоценные камни. Любоваться и облизываться можно часами, но манит салон.
Внутри
Классический интерьер ручной работы с массивной передней панелью ослепляет блеском чёрного дерева и пьянит ароматом рыжей кожи. От благородных материалов никуда не деться при всём желании. Кусок древесины, вживленный в переднюю панель, по ощущениям весит не меньше двух килограммов, а кожей Connolly покрыты даже потолок и солнцезащитные козырьки. Львиная доля фурнитуры — полированный металл, приятно холодящий руку. Каждый из многочисленных стрелочных приборов по красоте даст фору иным хронографам. Для того, чтобы отойти от культурного шока и перестать походить на попавшего в торговую галерею туземца, требуется не меньше десяти минут.
Эргономика Arnage весьма своеобразна. Пульт электрорегулировок кресел англичане пристроили на центральном тоннеле, заботливо прикрыв шторкой. К выбору настроек правой рукой нужно привыкнуть и в случае чего запастись терпением. Электромоторчики работают очень неспешно. Есть память настроек и подогрев, но о массаже и вентиляции, как и какой-либо внятной боковой поддержке придётся забыть.
Что бы в Bentley ни говорили об ориентации своих детищ на водителя, а на втором ряду Arnage находиться куда веселее. Простор, естественно, барский, разумеется, есть электрорегулировки, а занятных опций куда больше. У каждой из спинок передних сидений свой секрет. В левом — газетница, в правом держатель для бокалов. Мини-бар скрыт за центральным подлокотником, который раскладывается в маленький деревянный столик. Его черная полированная поверхность и зеркала в задних стойках, расположенные аккурат на уровне лица, рождают ассоциации с запрещенными удовольствиями в элитном ночном клубе.
В движении
Arnage был рождён с баварским V8 под капотом, но вовремя избавился от немецкого подарка. Не тот литраж, мало сил, недостаточно тяги. В отставку! То ли дело старый добрый 6,75-литровый Rolls-Royce V8 из конца 50-х, взбодренный двумя турбокомпрессорами Garrett T3 до 405 л.с.
Крутящий момент, учитывая мотор от Rolls-Royce, «достаточный»: 835 Нм жизненно необходимы мастодонту снаряженной массой свыше двух с половиной тонн. Нижневальному низкооборотному динозавру под капотом совершенно всё равно, тысяча там оборотов на тахометре или в пять раз больше. «Тяга есть всегда» — наиболее точная характеристика. Посему количество передач в автомате от GM — несущественная подробность. Работа коробки до поры до времени абсолютно незаметна.
Всё меняется, если активировать спортивный режим и, отключив систему стабилизации, топнуть по педали газа, не щадя кожаного напольного ковра. Задрав капот и взревев похлеще иного масл-кара, ближайший родственник королевских лимузинов устремляется вперед. С неудержимостью идущего под откос бронепоезда и радостью, ибо он единственный представитель великосветской тусовки, которому дозволено такое поведение.
Спорт в привычном для простых граждан понимании на этом заканчивается. Для адекватного торможения придётся приложить определённые усилия, справившись с тяжелой, но при этом ватной напольной педалью тормоза. Несмотря на ярко выраженную обратную связь на руле, даже спортрежим подвески не избавляет седан от величественных кренов. Повадками в поворотах Arnage напоминает большой современный внедорожник, что с учётом возраста, массы и габаритов можно считать комплиментом.
Зря я ждал корабельной плавности хода и полностью отгораживающей от мира шумоизоляции. Английский кашалот, не поперхнувшись, глотает дорожную мелочь, однако содрогается при встрече с трамвайными рельсами и крупными выбоинами. После 100 км/ч в салон начинают проникать назойливые аэродинамические шумы и шелест пескоструя от арок. Не криминально, но в W222 однозначно тише.
Заявленный расход на 100 км
|Расход в городском цикле, л
|Расход по трассе, л
|Расход в смешанном цикле, л
|27
|13
|20
Сравнение с любым из представителей «немецкой тройки» для Arnage – дело неблагодарное, но чистокровному дворянину плевать на плебейские стандарты. Преисполненный собственного достоинства, он свысока взирает на всех без исключения, ибо равных ему не было и нет. Друг-собрат и будущий враг Rolls-Royce? Maybach? В них тоже приятно стоять в пробке или неспешно катить в театр. Но в Arnage радость от обладания самым спортивным лимузином или самым лимузинообразным спорткаром необязательно делить с наёмным водителем.
История покупки
Четыре года владения автомобилем — немалый срок. Как бы ни нравилась Антону его 320-сильная BMW F06 Gran Coupe, он чисто психологически начал от неё уставать. С вариантами замены всё было непросто. Новые BMW – ни «шестёрка», ни «пятёрка» – не впечатлили. Поиски чего-то сугубо мужского, брутального и внушительного натолкнули Антона на давнюю мечту – Bentley Brooklands. Увы, цена подержанных экземпляров лимитированного купе только начиналась от 10 миллионов рублей. Аналогичная ситуация была с двухдверными Continental конца девяностых.
Тогда Антон стал мониторить рынок Arnage. Его интересовали только рестайлинговые экземпляры с настоящим британским мотором объёмом 6,75 литра. Из двух просмотренных вариантов не подошел ни один. Слишком консервативная отделка первого черной кожей и корнем ореха навевала грустные мысли о пенсии. У второго экземпляра из Москвы с этим был полный порядок, но турбированный мотор версии Т издавал звуки, явно намекающие на необходимость срочного капитального ремонта. А это по ориентировочным прикидкам тянуло на 600 000 рублей.
Повезло с третьим вариантом, найденным в родном Санкт-Петербурге. Им оказался двухцветный Arnage R в версии Mulliner, ввезенный в 2008 году из Германии с пробегом 17 000 километров. Антон встретился с хозяином и договорился на обмен без всяких доплат и дополнительных диагностик, сменив BMW 2012 года выпуска с пробегом 58 000 км на Bentley 2005 года с пробегом 78 000 км.
Любопытно, что, отказавшись от московского Arnage T, Антон, похоже, все равно получил автомобиль мощностью 465 л.с. – по крайней мере, в заводской документации на машину указана именно эта цифра, хотя даже по данным производителя версия R имела мощность чуть более 400 сил. Именно их, кстати, вписали в ПТС – там значится число 405.
Ремонт
Новоприобретенный автомобиль был далёк от идеала: были слышны стуки в подвеске и рулевой рейке, горела ошибка по дроссельной заслонке. Тем не менее, Arnage не требовал немедленных вложений. Сначала Антон решил разобраться с подвеской. Диагностика приговорила к замене сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов плюс втулки стабилизатора. Цены на последние неприятно удивила — 26 000 рублей за одну втулку, которых требовалось восемь, по две на каждый из передних рычагов. Поиск заменителей ничего не дал. Зато была найден сервис в Москве, специализирующийся на перепрессовке втулок для любого авто. Цена восстановления одной втулки – 6 000 рублей.
Сделать компьютерную диагностику Arnage у официального дилера в Санкт-Петербурге стоит 40 000 рублей. Причём для этого вызывается специалист из Москвы, поскольку своего компьютера у питерского дилера нет. Два неофициальных сервиса с необходимым оборудованием есть в Москве, и у них всегда очередь. Зато и цена – 5 000 рублей за услугу.
Стучавшая рулевая рейка была перебрана. Новый узел, заказанный через неофициальный сервис, обошелся бы в 200 000 рублей. Работавшие через раз дворники ожили после переборки и чистки. В противном случае пришлось бы покупать новые трапеции дворников, а цена одной детали, идущей в сборе с моторчиком — 80 000 рублей. Замена тормозных колодок по кругу обошлась в 20 000 рублей. Пока это был единственный раз, когда представилась возможность использовать неоригинальные детали.
Эксплуатация
Личный пробег Антона на Arnage с прошлого года пока составил 1 500 км. Автомобиль неспешно приводится в порядок. Кузов, ЛКП которого было в удручающем состоянии, прошел процедуру детейлинга. Вложения в автомобиль уже превысили 400 000 рублей.
Расходы
- ТО с заменой масла в двигателе — раз в 10 000 км
- Расход топлива в городском цикле — 27 л/100 км
- Расход топлива в по трассе — 13 л/100 км
- Расход топлива в смешанном цикле — 20 л/100 км
- Топливо — АИ-95
Планы
Ближайший план по доработкам — апгрейд музыки. Естественно, никакого «колхоза» не будет: новая акустика будет установлена в штатные места, а возможность подключения телефона и флэшек скрыта.
Кроме того, нужно разобраться с электрикой (в частности, со сбоящим электроприводом сиденья водителя) реанимировать штатный выдвижной дисплей и реализовать на нём современную навигацию. После проведения тотальной химчистки будет разобран и промазан для устранения скрипов салон, улучшена шумоизоляция. Примерный бюджет на доведение Arnage до идеала – 600 000 рублей.
История модели
Премьера флагманского Bentley и родственного ему Rolls-Royce Silver Seraph прошла в 1998 году. Первые версии Arnage оснащались доработанным в Cosworth турбированным V8 4,4 от BMW мощностью 354 л.с. (569 Нм). Эта версия получила дополнительное обозначение Green Label с соответствующим цветовым оформлением эмблем. Вариант Red Label, появившийся позже, оснащался проверенным V8 объёмом 6,75 литра мощностью 405 л.с. (830 Нм) в паре с четырёхскоростным автоматом GM 4L80-E. В 2000 году производство Green Label было прекращено.
С 2002 года гамма модификаций включала в себя версии Arnage R (405 л.с., 835 Нм) и Arnage T (465 л.с., 875 Нм). Для наиболее взыскательных клиентов была предложена удлиненная версия. После рестайлинга Arnage получил раздвоенную головную оптику и модернизированные моторы. Arnage R стал развивать 456 л.с. и 875 Нм, а флагманский Arnage T – 507 л.с. и чудовищные 1 000 Нм. Выпуск модели продолжался до 2009 года.
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