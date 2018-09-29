Не делись с наемным водителем: опыт владения Bentley Arnage R

Не делись с наемным водителем: опыт владения Bentley Arnage R

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Всколыхнувшая страну страсть по культовым авто 80-90-х набирает обороты. «Кабаны», «шейхи», «бумеры», «акулы», «кошки» – желанные трофеи, за которыми идёт беспощадная охота. Но раз так, время повышать ставки господа – Bentley Arnage R.

Снаружи

Который год уж бьюсь, но никак не могу разгадать секрет притягательности английского дизайна. Bentley Arnage мне, увы, не помощник. В его экстерьере нет (и слава богу!) ничего кардинально нового по сравнению с предшественниками. Всё тот же тяжеловесный колониальный стиль и стать отпрыска королевских кровей.

В зависимости от ракурса величественный кузов то брутально мрачен, то сдержанно аристократичен. Это двухцветный окрас версии Mulliner, сочетающий темно-зелёный низ и чёрный верх, путает все карты. Проработка деталей — бесподобна. Каждая из многочисленных букв В не аляповато украшает, а гордо венчает. Большие крылатые эмблемы будто обработаны скульптором, а маленькие боковые значки инкрустированы в кузов, словно драгоценные камни. Любоваться и облизываться можно часами, но манит салон.

Benltley Arnage спереди Benltley Arnage сзади (4)
Benltley Arnage фара Benltley Arnage эмблема Benltley Arnage колеса

Внутри

Классический интерьер ручной работы с массивной передней панелью ослепляет блеском чёрного дерева и пьянит ароматом рыжей кожи. От благородных материалов никуда не деться при всём желании. Кусок древесины, вживленный в переднюю панель, по ощущениям весит не меньше двух килограммов, а кожей Connolly покрыты даже потолок и солнцезащитные козырьки. Львиная доля фурнитуры — полированный металл, приятно холодящий руку. Каждый из многочисленных стрелочных приборов по красоте даст фору иным хронографам. Для того, чтобы отойти от культурного шока и перестать походить на попавшего в торговую галерею туземца, требуется не меньше десяти минут.

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Эргономика Arnage весьма своеобразна. Пульт электрорегулировок кресел англичане пристроили на центральном тоннеле, заботливо прикрыв шторкой. К выбору настроек правой рукой нужно привыкнуть и в случае чего запастись терпением. Электромоторчики работают очень неспешно. Есть память настроек и подогрев, но о массаже и вентиляции, как и какой-либо внятной боковой поддержке придётся забыть.

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Что бы в Bentley ни говорили об ориентации своих детищ на водителя, а на втором ряду Arnage находиться куда веселее. Простор, естественно, барский, разумеется, есть электрорегулировки, а занятных опций куда больше. У каждой из спинок передних сидений свой секрет. В левом — газетница, в правом держатель для бокалов. Мини-бар скрыт за центральным подлокотником, который раскладывается в маленький деревянный столик. Его черная полированная поверхность и зеркала в задних стойках, расположенные аккурат на уровне лица, рождают ассоциации с запрещенными удовольствиями в элитном ночном клубе.

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В движении

Arnage был рождён с баварским V8 под капотом, но вовремя избавился от немецкого подарка. Не тот литраж, мало сил, недостаточно тяги. В отставку! То ли дело старый добрый 6,75-литровый Rolls-Royce V8 из конца 50-х, взбодренный двумя турбокомпрессорами Garrett T3 до 405 л.с.

Крутящий момент, учитывая мотор от Rolls-Royce, «достаточный»: 835 Нм жизненно необходимы мастодонту снаряженной массой свыше двух с половиной тонн. Нижневальному низкооборотному динозавру под капотом совершенно всё равно, тысяча там оборотов на тахометре или в пять раз больше. «Тяга есть всегда» — наиболее точная характеристика. Посему количество передач в автомате от GM — несущественная подробность. Работа коробки до поры до времени абсолютно незаметна.

Benltley Arnage двигатель

Двигатель
V8 6,75-л., 405 л.с.

Всё меняется, если активировать спортивный режим и, отключив систему стабилизации, топнуть по педали газа, не щадя кожаного напольного ковра. Задрав капот и взревев похлеще иного масл-кара, ближайший родственник королевских лимузинов устремляется вперед. С неудержимостью идущего под откос бронепоезда и радостью, ибо он единственный представитель великосветской тусовки, которому дозволено такое поведение.

Спорт в привычном для простых граждан понимании на этом заканчивается. Для адекватного торможения придётся приложить определённые усилия, справившись с тяжелой, но при этом ватной напольной педалью тормоза. Несмотря на ярко выраженную обратную связь на руле, даже спортрежим подвески не избавляет седан от величественных кренов. Повадками в поворотах Arnage напоминает большой современный внедорожник, что с учётом возраста, массы и габаритов можно считать комплиментом.

Benltley Arnage три четверти

Зря я ждал корабельной плавности хода и полностью отгораживающей от мира шумоизоляции. Английский кашалот, не поперхнувшись, глотает дорожную мелочь, однако содрогается при встрече с трамвайными рельсами и крупными выбоинами. После 100 км/ч в салон начинают проникать назойливые аэродинамические шумы и шелест пескоструя от арок. Не криминально, но в W222 однозначно тише.

Bentley Arnage R
Заявленный расход на 100 км
Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л
27 13 20

Сравнение с любым из представителей «немецкой тройки» для Arnage – дело неблагодарное, но чистокровному дворянину плевать на плебейские стандарты. Преисполненный собственного достоинства, он свысока взирает на всех без исключения, ибо равных ему не было и нет. Друг-собрат и будущий враг Rolls-Royce? Maybach? В них тоже приятно стоять в пробке или неспешно катить в театр. Но в Arnage радость от обладания самым спортивным лимузином или самым лимузинообразным спорткаром необязательно делить с наёмным водителем.

История покупки

Четыре года владения автомобилем — немалый срок. Как бы ни нравилась Антону его 320-сильная BMW F06 Gran Coupe, он чисто психологически начал от неё уставать. С вариантами замены всё было непросто. Новые BMW – ни «шестёрка», ни «пятёрка» – не впечатлили. Поиски чего-то сугубо мужского, брутального и внушительного натолкнули Антона на давнюю мечту – Bentley Brooklands. Увы, цена подержанных экземпляров лимитированного купе только начиналась от 10 миллионов рублей. Аналогичная ситуация была с двухдверными Continental конца девяностых.

Benltley Arnage сбоку

Тогда Антон стал мониторить рынок Arnage. Его интересовали только рестайлинговые экземпляры с настоящим британским мотором объёмом 6,75 литра. Из двух просмотренных вариантов не подошел ни один. Слишком консервативная отделка первого черной кожей и корнем ореха навевала грустные мысли о пенсии. У второго экземпляра из Москвы с этим был полный порядок, но турбированный мотор версии Т издавал звуки, явно намекающие на необходимость срочного капитального ремонта. А это по ориентировочным прикидкам тянуло на 600 000 рублей.

Повезло с третьим вариантом, найденным в родном Санкт-Петербурге. Им оказался двухцветный Arnage R в версии Mulliner, ввезенный в 2008 году из Германии с пробегом 17 000 километров. Антон встретился с хозяином и договорился на обмен без всяких доплат и дополнительных диагностик, сменив BMW 2012 года выпуска с пробегом 58 000 км на Bentley 2005 года с пробегом 78 000 км.

Benltley Arnage эмблема (3)

Любопытно, что, отказавшись от московского Arnage T, Антон, похоже, все равно получил автомобиль мощностью 465 л.с. – по крайней мере, в заводской документации на машину указана именно эта цифра, хотя даже по данным производителя версия R имела мощность чуть более 400 сил. Именно их, кстати, вписали в ПТС – там значится число 405.

Ремонт

Новоприобретенный автомобиль был далёк от идеала: были слышны стуки в подвеске и рулевой рейке, горела ошибка по дроссельной заслонке. Тем не менее, Arnage не требовал немедленных вложений. Сначала Антон решил разобраться с подвеской. Диагностика приговорила к замене сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов плюс втулки стабилизатора. Цены на последние неприятно удивила — 26 000 рублей за одну втулку, которых требовалось восемь, по две на каждый из передних рычагов. Поиск заменителей ничего не дал. Зато была найден сервис в Москве, специализирующийся на перепрессовке втулок для любого авто. Цена восстановления одной втулки – 6 000 рублей.

Benltley Arnage три четверти (4)

Сделать компьютерную диагностику Arnage у официального дилера в Санкт-Петербурге стоит 40 000 рублей. Причём для этого вызывается специалист из Москвы, поскольку своего компьютера у питерского дилера нет. Два неофициальных сервиса с необходимым оборудованием есть в Москве, и у них всегда очередь. Зато и цена – 5 000 рублей за услугу.

Benltley Arnage сзади

Стучавшая рулевая рейка была перебрана. Новый узел, заказанный через неофициальный сервис, обошелся бы в 200 000 рублей. Работавшие через раз дворники ожили после переборки и чистки. В противном случае пришлось бы покупать новые трапеции дворников, а цена одной детали, идущей в сборе с моторчиком — 80 000 рублей. Замена тормозных колодок по кругу обошлась в 20 000 рублей. Пока это был единственный раз, когда представилась возможность использовать неоригинальные детали.

Эксплуатация

Личный пробег Антона на Arnage с прошлого года пока составил 1 500 км. Автомобиль неспешно приводится в порядок. Кузов, ЛКП которого было в удручающем состоянии, прошел процедуру детейлинга. Вложения в автомобиль уже превысили 400 000 рублей.

Benltley Arnage три четверти (3)

Расходы

  • ТО с заменой масла в двигателе — раз в 10 000 км
  • Расход топлива в городском цикле — 27 л/100 км
  • Расход топлива в по трассе — 13 л/100 км
  • Расход топлива в смешанном цикле — 20 л/100 км
  • Топливо — АИ-95

Планы

Ближайший план по доработкам — апгрейд музыки. Естественно, никакого «колхоза» не будет: новая акустика будет установлена в штатные места, а возможность подключения телефона и флэшек скрыта.

Benltley Arnage сзади (3)

Кроме того, нужно разобраться с электрикой (в частности, со сбоящим электроприводом сиденья водителя) реанимировать штатный выдвижной дисплей и реализовать на нём современную навигацию. После проведения тотальной химчистки будет разобран и промазан для устранения скрипов салон, улучшена шумоизоляция. Примерный бюджет на доведение Arnage до идеала – 600 000 рублей.

История модели

Премьера флагманского Bentley и родственного ему Rolls-Royce Silver Seraph прошла в 1998 году. Первые версии Arnage оснащались доработанным в Cosworth турбированным V8 4,4 от BMW мощностью 354 л.с. (569 Нм). Эта версия получила дополнительное обозначение Green Label с соответствующим цветовым оформлением эмблем. Вариант Red Label, появившийся позже, оснащался проверенным V8 объёмом 6,75 литра мощностью 405 л.с. (830 Нм) в паре с четырёхскоростным автоматом GM 4L80-E. В 2000 году производство Green Label было прекращено.

Bentley Arnage Red Label UK-spec '1999–2002

Bentley Arnage Red Label ‘1999–2002

С 2002 года гамма модификаций включала в себя версии Arnage R (405 л.с., 835 Нм) и Arnage T (465 л.с., 875 Нм). Для наиболее взыскательных клиентов была предложена удлиненная версия. После рестайлинга Arnage получил раздвоенную головную оптику и модернизированные моторы. Arnage R стал развивать 456 л.с. и 875 Нм, а флагманский Arnage T – 507 л.с. и чудовищные 1 000 Нм. Выпуск модели продолжался до 2009 года.

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Bentley Arnage R '2002–04
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Bentley Arnage T '2002–04
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