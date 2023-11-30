Сменщик Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: тест-драйв BAIC X55

Стремительно ворвавшийся на российский рынок концерн Beijing выкатил горячую новинку: BAIC X55 в стильном и футуристическом кузове и самом что ни на есть любимом у нас сегменте среднеразмерных кроссоверов. Модель показали в Москве в середине октября, а теперь в продаже появились автомобили сборки калининградского Автотора. Что скрывается за яркой оберткой и высоко ли летает этот космолет? ​

Стилист

«Это что, электромобиль?», – сосед по очереди у автомойки, кажется, не поверил мне, услышав в ответ «бензин», и пошел искать под бампером выхлопную трубу. Смотрится тестовый X55 действительно ярко – во многом благодаря шикарному красному колору, с которым может посоперничать в относительно бюджетном сегменте разве что Mazda.

И все современные дизайнерские решения тоже наличествуют: и немыслимая еще пяток лет назад форма головной и задней оптики, и решетка а-ля Сваровски, и – куда же без них теперь – прячущиеся в двери ручки.

Ручки доставили мне реальное удовольствие. Я каждый раз стабильно потирал свои – в ожидании друзей, которых предстояло забрать от метро. Сценарий всегда примерно один и тот же: подходит человек к машине и впадает в ступор при виде утопленной в дверь ручки. Далее идут попытки выдвинуть ручку нажатием (что правильно, но давить нужно именно на передний край, поди догадайся!), затем следует стук в окно, сопровождающийся активной жестикуляцией. Мои издевательства над пассажирами спустя пару дней закончились кармическим ответом. На тесной парковке в темноте я пробирался к водительской двери со стороны багажника и напоролся на торчащую ручку, надорвав карман куртки. Справедливости ради, механизм бесконтактного открытия работает четко, просто ко всему новому приходится привыкать.

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А новое – это мультимедиа и вездесущие тачскрины. В BAIC X55 минимум физических кнопок, так что хочешь не хочешь, а надо осваиваться. Первое, что подмечаешь – не лучшая матрица центрального 10-дюймового дисплея, из-за которой возникает ощущение легкого муара и размытости картинки. Вопрос номер два, уже избитый: где, черт возьми, русификация меню? В случае с Х55 я совсем не ожидал такого расклада – машина-то локализована. Отдельного внимания требует меню климат-контроля, но его я освоил быстро, поскольку каждый раз после запуска приходится активировать автоматический режим. Рысканье по климатическому меню принесло и радостную весть: в пятьдесят пятом нашелся трехступенчатый обогрев сидений, что нечасто встречается на «китайцах» в стоке.

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Многочисленные ракурсы с камер кругового обзора уже стали обыденностью, и на сей раз никаких открытий тоже не принесли. Разве что 3D-визуализация машинки исполнена четче, чем окружающая ее реальность, рассмотреть в которой помеху, особенно в темноте, непросто. По мелочи можно придраться к пробуждающемуся в пробках не по делу парктронику. Выключаешь, но на следующем медленом сегменте он оживает вновь. А где, интересно, ручка громкости? Убавить звук можно лишь барабанчиком на руле и слайдером в меню аудиосистемы, что для пассажира не очень удобно. Выезжая из двора, решил поблагодарить пропустившую машину аварийкой и внезапно обнаружил кнопку на потолочной панели рядом с диодами подсветки салона и клавишами управления люком (привет, Tesla?). Наощупь ее и не найдешь. Наконец, телефон синхронизируется с машиной только через приложение Carbit – но это скорее нюанс, а не минус, поскольку Carbit дает возможность зеркалить смартфон без ограничений в движении.

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В любом случае позитив от салона однозначно перевешивает эти нюансы. Да, это вам не Tiguan, и не Mazda CX5, но уже близко. В X55 удобные сиденья с интегрированными подголовниками и памятью, неплохая обзорность и ощущение простора благодаря большой панорамной крыше. Естественно, предусмотрено 100500 оттенков контурной подсветки. Самое же элегантное и удобное решение – затейливой формы парящая центральная консоль с двумя площадками под смартфоны, одна из которых – с индуктивной зарядкой. Путешествие на втором ряду комфортно: места достаточно и по длине, и над головой, центральный тоннель не путается под ногами. Общее ощущение от интерьера приятное, и небольшой привкус дешевизны чувствуется только по кнопкам на руле. В остальном же никакого культурного шока испытать не придется, даже перепрыгнув сюда с условного RAV4.

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Не дергаться!

Если вы владеете гитарой, то знаете – оценить технический уровень игры можно по одному вибрато или аккорду. Техничный музыкант не допускает рассинхрона левой и правой рук или паразитных звуков от неточно прижатых струн. Точно так же поставить предварительный диагноз можно и машине – по ощущению от старта, разгону до городских скоростей и последующему замедлению.

Первое впечатление от старта X55 – резковато! BAIC X55 не предполагает выбора силовой установки: только мотор 1,5 турбо, робот и передний привод. Под капотом урчит двигатель серии Magic Core, в котором, между прочим, стоит турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата – пока это новость для китайского автопрома. Мотор выдает 177 лошадей и 300 ньютон-метров крутящего момента. Аккомпанирует ему семиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями от домашней компании SAGW, которая разработала более ста типов продуктов и сотрудничает в Китае с Shanghai General Motors, Shanghai Volkswagen, SAIC Motor, Dongfeng Nissan, Zotye Auto, General Motors, Ford. На нашем рынке эта компания поставляет роботы для некоторых моделей концерна Chery.

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Настроена эта парочка так, что в момент старта робот даже слишком оперативно смыкает диски сцепления, а реакция на нажатие правой педали, наоборот, притуплена. В результате приходится очень деликатно работать правой педалью, чтобы не допустить прыжка вперед в первые секунды. Да, с этой особенностью придется смириться, если, конечно, на Автоторе не подумают над апдейтом прошивки. В остальном же управление тягой и динамические возможности X55 на весьма достойном уровне. На Х55 хочется ехать быстро, благо тяги хватает для уверенных обгонов, а робот «бесшовно» и оперативно щелкает семью передачами. Никаких рывков, клевков на сбросе газа или сюрпризов в ползущем трафике я не заметил ни разу. При этом в совсем не пенсионерском стиле езды средний расход бензина не превышает 9 л на сотню, причем по доброй китайской традиции в бак разрешено лить девяносто второй.

Понравилась и работа подвески: нет ни чрезмерной жестокости на крупных дефектах асфальта, ни расслабленности, способной вызвать крены. Все это подкреплено толково настроенным рулевым управлением: кроссовер лихо и прогнозируемо проходит повороты, а корректировать траекторию легко и приятно. Нет вопросов и к звукоизоляции. Так что после поездки в несколько сот километров из-за руля выходишь бодрячком.

За что платим?

Чего же не хватает этой симпатичной машинке? Как минимум теплых опций и русификации. А еще неплохо бы подкрепить ездовые таланты полным приводом. Говорят, специально для нашего рынка эту идею китайцы прорабатывают, а пока комплектаций BAIC X55 две. За 2,95 млн рублей получите вариант с двумя подушками безопасности, обычным круиз-контролем, 10-дюймовым дисплеем медиасистемы с камерой заднего вида, четырьмя динамиками, LED-оптикой, тканевым салоном и ручными регулировками передних сидений без обогрева. Старшая комплектация за 3,25 млн богаче на адаптивный «круиз» и другие ассистенты водителя, отделку интерьера экокожей двух цветов, обогрев и вентиляцию передних сидений с электрорегулировками, электропривод пятой двери и цифровую приборку. В этой версии шесть подушек безопасности, восемь динамиков и четыре камеры кругового обзора. Предложение по нынешним временам неплохое, но не уникальное, благо у конкурентов тоже есть на что посмотреть.

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Стильный дизайн сразу наводит на мысль, что основной оппонент – Omoda C5. Она, правда, намного короче: 4400 мм против 4620 мм у BAIC X55. Поэтому в салоне заметно теснее на втором ряду. А вот заявленный объем багажника даже больше: 350 л в Х55 против 378 л в С5. Цены на оба кроссовера пересекаются. Omoda со 147-сильным мотором, вариатором и передним приводом стоит 2,68-2,95 млн рублей. С двигателем на 150 сил, роботом и приводом на все колеса цена возрастает до 3,14-3,31 млн.

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Если не нужен броский дизайн кузова, за аналогичные деньги можно посмотреть на Chery Tiggo 7 Pro Max. Агрегаты он предлагает те же, что Omoda C5. Передний привод на вариаторе со 147-сильным мотором обойдется в 2,82-3,21 млн, полный на роботе при 150 силах – в 3,26-3,57 млн. Но и эта модель компактнее, чем BAIC. Ее длина 4500 мм.

А вот Haval Dargo аккурат тех же размеров, 4620 мм от бампера до бампера. За 3 млн можно купить переднеприводную версию, которая мощнее (192 л.с.) и обладает большим клиренсом (200 мм против 180 мм у BAIC). И оснащен Dargo куда богаче: обогревы передних сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, шесть подушек безопасности, ограничитель скорости. За 3,2-3,27 млн доступны Dargo и Dargo X с полным приводом в следующем уровне оснащения. В нем, в частности, появляются обогрев задних сидений и медиасистема с дисплеем на 12,3 дюйма.

Если же хочется налета премиальности, то это к Exeed LX. По цене с BAIC X55 пересекается только базовая версия за 3,06 млн рублей с турбомотором 1,5 мощностью 147 сил, вариатором и передним приводом (как у Omoda C5 и Chery Tiggo 7). Длина – 4533 мм. Комплектация богата на «теплые опции» и опции комфорта, но подушек безопасности всего четыре и нет непременной для китайских машин панорамной крыши.