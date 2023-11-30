Сменщик Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan: тест-драйв BAIC X55

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«Это что, электромобиль?», – сосед по очереди у автомойки, кажется, не поверил мне, услышав в ответ «бензин», и пошел искать под бампером выхлопную трубу. Смотрится тестовый X55 действительно ярко – во многом благодаря шикарному красному колору, с которым может посоперничать в относительно бюджетном сегменте разве что Mazda.
И все современные дизайнерские решения тоже наличествуют: и немыслимая еще пяток лет назад форма головной и задней оптики, и решетка а-ля Сваровски, и – куда же без них теперь – прячущиеся в двери ручки.
Ручки доставили мне реальное удовольствие. Я каждый раз стабильно потирал свои – в ожидании друзей, которых предстояло забрать от метро. Сценарий всегда примерно один и тот же: подходит человек к машине и впадает в ступор при виде утопленной в дверь ручки. Далее идут попытки выдвинуть ручку нажатием (что правильно, но давить нужно именно на передний край, поди догадайся!), затем следует стук в окно, сопровождающийся активной жестикуляцией. Мои издевательства над пассажирами спустя пару дней закончились кармическим ответом. На тесной парковке в темноте я пробирался к водительской двери со стороны багажника и напоролся на торчащую ручку, надорвав карман куртки. Справедливости ради, механизм бесконтактного открытия работает четко, просто ко всему новому приходится привыкать.
А новое – это мультимедиа и вездесущие тачскрины. В BAIC X55 минимум физических кнопок, так что хочешь не хочешь, а надо осваиваться. Первое, что подмечаешь – не лучшая матрица центрального 10-дюймового дисплея, из-за которой возникает ощущение легкого муара и размытости картинки. Вопрос номер два, уже избитый: где, черт возьми, русификация меню? В случае с Х55 я совсем не ожидал такого расклада – машина-то локализована. Отдельного внимания требует меню климат-контроля, но его я освоил быстро, поскольку каждый раз после запуска приходится активировать автоматический режим. Рысканье по климатическому меню принесло и радостную весть: в пятьдесят пятом нашелся трехступенчатый обогрев сидений, что нечасто встречается на «китайцах» в стоке.
Многочисленные ракурсы с камер кругового обзора уже стали обыденностью, и на сей раз никаких открытий тоже не принесли. Разве что 3D-визуализация машинки исполнена четче, чем окружающая ее реальность, рассмотреть в которой помеху, особенно в темноте, непросто. По мелочи можно придраться к пробуждающемуся в пробках не по делу парктронику. Выключаешь, но на следующем медленом сегменте он оживает вновь. А где, интересно, ручка громкости? Убавить звук можно лишь барабанчиком на руле и слайдером в меню аудиосистемы, что для пассажира не очень удобно. Выезжая из двора, решил поблагодарить пропустившую машину аварийкой и внезапно обнаружил кнопку на потолочной панели рядом с диодами подсветки салона и клавишами управления люком (привет, Tesla?). Наощупь ее и не найдешь. Наконец, телефон синхронизируется с машиной только через приложение Carbit – но это скорее нюанс, а не минус, поскольку Carbit дает возможность зеркалить смартфон без ограничений в движении.
В любом случае позитив от салона однозначно перевешивает эти нюансы. Да, это вам не Tiguan, и не Mazda CX5, но уже близко. В X55 удобные сиденья с интегрированными подголовниками и памятью, неплохая обзорность и ощущение простора благодаря большой панорамной крыше. Естественно, предусмотрено 100500 оттенков контурной подсветки. Самое же элегантное и удобное решение – затейливой формы парящая центральная консоль с двумя площадками под смартфоны, одна из которых – с индуктивной зарядкой. Путешествие на втором ряду комфортно: места достаточно и по длине, и над головой, центральный тоннель не путается под ногами. Общее ощущение от интерьера приятное, и небольшой привкус дешевизны чувствуется только по кнопкам на руле. В остальном же никакого культурного шока испытать не придется, даже перепрыгнув сюда с условного RAV4.
Не дергаться!
Если вы владеете гитарой, то знаете – оценить технический уровень игры можно по одному вибрато или аккорду. Техничный музыкант не допускает рассинхрона левой и правой рук или паразитных звуков от неточно прижатых струн. Точно так же поставить предварительный диагноз можно и машине – по ощущению от старта, разгону до городских скоростей и последующему замедлению.
Первое впечатление от старта X55 – резковато! BAIC X55 не предполагает выбора силовой установки: только мотор 1,5 турбо, робот и передний привод. Под капотом урчит двигатель серии Magic Core, в котором, между прочим, стоит турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата – пока это новость для китайского автопрома. Мотор выдает 177 лошадей и 300 ньютон-метров крутящего момента. Аккомпанирует ему семиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями от домашней компании SAGW, которая разработала более ста типов продуктов и сотрудничает в Китае с Shanghai General Motors, Shanghai Volkswagen, SAIC Motor, Dongfeng Nissan, Zotye Auto, General Motors, Ford. На нашем рынке эта компания поставляет роботы для некоторых моделей концерна Chery.
Настроена эта парочка так, что в момент старта робот даже слишком оперативно смыкает диски сцепления, а реакция на нажатие правой педали, наоборот, притуплена. В результате приходится очень деликатно работать правой педалью, чтобы не допустить прыжка вперед в первые секунды. Да, с этой особенностью придется смириться, если, конечно, на Автоторе не подумают над апдейтом прошивки. В остальном же управление тягой и динамические возможности X55 на весьма достойном уровне. На Х55 хочется ехать быстро, благо тяги хватает для уверенных обгонов, а робот «бесшовно» и оперативно щелкает семью передачами. Никаких рывков, клевков на сбросе газа или сюрпризов в ползущем трафике я не заметил ни разу. При этом в совсем не пенсионерском стиле езды средний расход бензина не превышает 9 л на сотню, причем по доброй китайской традиции в бак разрешено лить девяносто второй.
Понравилась и работа подвески: нет ни чрезмерной жестокости на крупных дефектах асфальта, ни расслабленности, способной вызвать крены. Все это подкреплено толково настроенным рулевым управлением: кроссовер лихо и прогнозируемо проходит повороты, а корректировать траекторию легко и приятно. Нет вопросов и к звукоизоляции. Так что после поездки в несколько сот километров из-за руля выходишь бодрячком.
За что платим?
Чего же не хватает этой симпатичной машинке? Как минимум теплых опций и русификации. А еще неплохо бы подкрепить ездовые таланты полным приводом. Говорят, специально для нашего рынка эту идею китайцы прорабатывают, а пока комплектаций BAIC X55 две. За 2,95 млн рублей получите вариант с двумя подушками безопасности, обычным круиз-контролем, 10-дюймовым дисплеем медиасистемы с камерой заднего вида, четырьмя динамиками, LED-оптикой, тканевым салоном и ручными регулировками передних сидений без обогрева. Старшая комплектация за 3,25 млн богаче на адаптивный «круиз» и другие ассистенты водителя, отделку интерьера экокожей двух цветов, обогрев и вентиляцию передних сидений с электрорегулировками, электропривод пятой двери и цифровую приборку. В этой версии шесть подушек безопасности, восемь динамиков и четыре камеры кругового обзора. Предложение по нынешним временам неплохое, но не уникальное, благо у конкурентов тоже есть на что посмотреть.
Стильный дизайн сразу наводит на мысль, что основной оппонент – Omoda C5. Она, правда, намного короче: 4400 мм против 4620 мм у BAIC X55. Поэтому в салоне заметно теснее на втором ряду. А вот заявленный объем багажника даже больше: 350 л в Х55 против 378 л в С5. Цены на оба кроссовера пересекаются. Omoda со 147-сильным мотором, вариатором и передним приводом стоит 2,68-2,95 млн рублей. С двигателем на 150 сил, роботом и приводом на все колеса цена возрастает до 3,14-3,31 млн.
Если не нужен броский дизайн кузова, за аналогичные деньги можно посмотреть на Chery Tiggo 7 Pro Max. Агрегаты он предлагает те же, что Omoda C5. Передний привод на вариаторе со 147-сильным мотором обойдется в 2,82-3,21 млн, полный на роботе при 150 силах – в 3,26-3,57 млн. Но и эта модель компактнее, чем BAIC. Ее длина 4500 мм.
А вот Haval Dargo аккурат тех же размеров, 4620 мм от бампера до бампера. За 3 млн можно купить переднеприводную версию, которая мощнее (192 л.с.) и обладает большим клиренсом (200 мм против 180 мм у BAIC). И оснащен Dargo куда богаче: обогревы передних сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, шесть подушек безопасности, ограничитель скорости. За 3,2-3,27 млн доступны Dargo и Dargo X с полным приводом в следующем уровне оснащения. В нем, в частности, появляются обогрев задних сидений и медиасистема с дисплеем на 12,3 дюйма.
Если же хочется налета премиальности, то это к Exeed LX. По цене с BAIC X55 пересекается только базовая версия за 3,06 млн рублей с турбомотором 1,5 мощностью 147 сил, вариатором и передним приводом (как у Omoda C5 и Chery Tiggo 7). Длина – 4533 мм. Комплектация богата на «теплые опции» и опции комфорта, но подушек безопасности всего четыре и нет непременной для китайских машин панорамной крыши.
|ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Объём топливного бака, л
|53
|Рабочий объём, см3
|1502
|Максимальная мощность, л.с. / об/мин
|177 / 5500
|Тип коробки передач
|7-DCT
|Тип привода
|Передний
|Время разгона 0 — 100 км/ч, с
|7.8
|ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|Длина, мм
|4620
|Ширина, мм
|1886
|Высота, мм
|1680
|Колесная база, мм
|2735
|Передний свес, мм
|936
|Задний свес, мм
|949
|Колея передняя / задняя, мм
|1615 / 1625
|Дорожный просвет (с полной нагрузкой), мм
|180
|Снаряженная масса, кг
|1625
|Полная масса, кг
|1970
|ВНУТРЕННИЕ ОБЪЁМЫ
|Объём багажника (VDA), л
|350
|Объём топливного бака, л
|53
|ДВИГАТЕЛЬ
|Модель двигателя
|A156T2H
|Тип
|Бензиновый, с турбонаддувом
|Рабочий объём, см3
|1502
|Степень сжатия
|10.7
|Максимальная мощность, кВт/ л.с.
|130/177 при 5500 об/мин
|Максимальный крутящий момент, Нм
|300 при 1500-4250 об/мин
|Тип впрыска
|Непосредственный
|Вид топлива
|Бензин с октановым числом не менее 92
|ТРАНСМИССИЯ
|Тип коробки передач
|7-DCT
|Тип привода
|Передний
|ПОДВЕСКА
|Передняя
|Независимая, типа Макферсон
|Задняя
|Независимая, многорычажная
|ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|Спереди
|Вентилируемые диски
|Сзади
|Невентилируемые диски
|ШИНЫ И ДИСКИ
|Тип дисков
|Лекгосплавные
|Типоразмер шин / тип дисков
|225 / 60R18 или 225 / 55R19
|РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|Тип рулевого механизма
|Шестерня-рейка
|Усилитель руля
|Электроусилитель (EPS)
|ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|Время разгона 0 — 100 км/ч, с
|7.8
|Расход топлива в городском цикле, л/100 км
|9.8
|Расход топлива в загородном цикле, л/100 км
|6.5
|Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
|7.7
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