Прошёл лишь месяц с тех пор, как компания Hongqi презентовала в столице первый в истории марки лифтбек, и вот он уже в наших руках, да ещё и на извилистых дорогах Калининградской области. Оправдает ли Н6 свои спортивные амбиции, которые приписывает ему производитель?​

Четвёртый цвет и чудо-фары



В естественной среде обитания H6 выглядит ещё эффектнее, чем на стенде в лучах софитов. Тем паче – в Калининградской области, где на дорогах по-прежнему так много «европейцев», особенно пожилых. Ну и лифтбек привлекает куда больше внимания, чем примелькавшийся в такси седан H5. Вроде и отличий между ними не так уж и много, но разница ощутима, и лифтбек выглядит интереснее своего «родственника». И всё же было бы лучше заменить блестящий хром на чёрный глянец – тогда эти детали смотрелись бы не так тяжеловесно.

Кстати, приятный сюрприз: оказалось, что палитра кузова H6 вовсе не ограничена белым Alpine shimmering white, серым Quantum silver grey и сине-чёрным Midnight dark. У него будет ещё и четвёртый оттенок – аквамариновый Sea foam green. Такие машины уже есть в России, но на премьерном тесте, увы, их не было. Стойки и крыша лифтбека, к слову, в любом случае окрашены в чёрный цвет.

Прожекторы головного света вместе с противотуманными фарами спрятаны в передний бампер, а сверху расположены ходовые огни с указателями поворота. Рисунок габаритных огней можно настраивать, выбирая один из пяти вариантов в соответствующем меню мультимедийной системы. Так, можно либо заставить светиться все диодные «шашечки» одновременно (их здесь 21 штука), либо оставить только две горизонтальные полосы или три вертикальные, либо же по одной сверху или снизу. Играть с этим, кстати, можно только на стоянке, так что менять огоньки по настроению в пробке не получится.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Трудности перевода



В интерьере больше всего цепляет рулевое колесо – не зря оно сразу показалось похожим на аксессуар от Porsche. Хваткое, удачного диаметра и с толстым ободом – едва ли не лучший руль среди всех «китайцев». Алькантара в нижней части, правда, оказалась привилегией топовой версии Dynamic, а у базовой комплектации Deluxe там обычная кожа. Спасибо, что хотя бы карбона не лишили.

1 / 2 2 / 2

При этом на креслах алькантара есть в любом случае. И передние сиденья, надо сказать, хороши тоже – у них очень удобный профиль спинки и упругая набивка, которая прекрасно распределяет усилия. Даже спустя пару часов пути за рулём не хочется сменить положение – ничего не затекает и не ноет. Есть нюанс только с подушкой. Дело даже не в том, что она коротковата, а, скорее, в отсутствии её регулировки по углу наклона. Будь здесь хотя бы экстендер, бёдра не остались бы без поддержки, а так… Зато у водителя есть массаж, а у пассажира – вентиляция и подогрев.

Сзади от этого набора удобств остался лишь подогрев. Собственной зоны климата здесь нет, пассажирам доступны только пара дефлекторов, подлокотник с подстаканниками и два разъёма USB. И в целом диван ощутимо попроще, чем передние сиденья: он плоский, без боковой поддержки. В длину места более чем достаточно, а вот по высоте – уже впритык. Что ж поделать, неминуемая расплата за стремительный силуэт. Багажник удобен: в отличие от седана, в него не нужно нырять за лежащими у спинки заднего дивана вещами, рискуя испачкаться о бампер. К тому же дверь оборудована электроприводом.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Панель приборов – 12,3-дюймовый экран, такой же, как у H5. Собственно, как и 12,6-дюймовый вертикальный планшет «мультимедийки». Apple CarPlay или Android Auto нет. Увы, и перевод по-прежнему оставляет желать лучшего: «Асистент», «Удобность», «Чуство»… Но тут хотя бы можно понять, о чём речь. А как разобраться в режимах работы адаптивной подвески, которой может похвастать версия Dynamic? На выбор предлагаются варианты «ПО», «Станд.» и «АО». Как вообще это можно было так перевести? Приходится переключать интерфейс на английский язык.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Или вот ещё вопрос: в чём разница между «Плавным» и «Спокойным» режимами работы электроусилителя руля? И снова приходится искать кнопку English. У приборной панели можно выбрать один из трёх вариантов дизайна, но хорошо читается только один, с более-менее классическими шкалами и стрелками. Остальные два бесполезны. Странно, что качественной кожи хватило на кресла и руль, а передняя панель и верхняя часть дверей отделаны весьма и весьма бюджетно. Словно на заводе что-то перепутали. Ещё эти сеточки динамиков аудиосистемы из дешёвой пластмассы…

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Мощность и плавность



Силовой агрегат у H6 для российского рынка один – 2,0-литровый бензиновый турбомотор CA4GC20TD второго поколения и 8-ступенчатый гидромеханический автомат TG-81SC от Aisin. Двигатель – алюминиевый, с прямым впрыском, цепным газораспределительным механизмом и фазорегуляторами на обоих валах. По сравнению с седаном его мощность выросла с 218 до 245 сил, крутящий момент – с 340 до 380 Н·м, причём этого удалось добиться лишь программными настройками – всё «железо» осталось прежним.

Динамика и впрямь хороша. Разгоняется лифтбек бодро, но для этого нужно решительно обращаться с педалью газа, ибо мотор любит высокие обороты. К тому же у неё весьма длинный ход, что позволяет, с одной стороны, точно дозировать тягу, но с другой – создаёт ощущение чрезмерной задемпфированности отклика и немного смазывает остроту разгона. Причём во всех режимах движения. В «Индивидуальном», к слову, можно выбирать «Режим ускорения» вручную. Выбор, правда, немного странноват: между «Плавная», «Плавно» и «Резко»… Оптимальным показался третий – остальные слишком флегматичны. Расход топлива в смешанном режиме получился в районе 11-12 литров.

Коробка передач настроена отменно: ступени переключаются исключительно плавно и бесшовно, но при этом быстро и точно. В целом же динамики H6 хватает всегда, тем более – в городе. На загородной трассе между Светлогорском и Зеленоградском, на магистральных скоростях, лифтбек набирает ход достаточно шустро, чтобы в задний бампер не упирались местные торопыги, летящие далеко за рамками правового поля – скоростных камер здесь мало.

1 / 2 2 / 2

Обратная связь на руле присутствует, хотя кристально прозрачным управление всё же не назвать. Тем не менее лифтбек точно следует по заданной траектории, не требуя лишних подруливаний. Но это всё, конечно, далеко от спорта. В лучшем случае, скорее, фитнес. Интересно было сравнить версию Dynamic с адаптивными амортизаторами Continuous Damping Control (CDC) и Deluxe с обычными стойками. На удивление, разница едва заметна – на уровне нюансов, не более того.

«Адаптив» хорошо работает на сложном рельефе, а дефекты полотна на обычном асфальте – кочки, ямки, трещины – вполне эффективно поглощает и обычная подвеска. Плавность хода у H6 достойная: даже жёстких лежачих полицейских автомобиль проходит с приятной упругостью и без дискомфорта. Только ямы с острыми краями выводят лифтбек из равновесия: ремонтов дорог под Калининградом встречалось много, и не заметить этой тонкости было невозможно. Ну и понятно, что на трассе не наблюдается никакой раскачки, ни на короткой волне, ни на длинной.

Однозначно похвалю шумоизоляцию: во всём диапазоне трёхзначных значений скорости с пассажирами можно общаться, не повышая голоса. Двигатель слышно только при разгоне в режиме «на все деньги». По сути, гудят только шины, но при желании колёсные арки можно изолировать дополнительно – это относительно просто и бюджетно. Кстати, а что там у нас с ценами?

Делюкс и динамика



Уже в базовой комплектации Deluxe за 3,89 миллиона рублей лифтбек хорошо упакован: у него будут панорамная крыша, система кругового обзора, двухслойные стёкла передних дверей, отделка салона натуральной кожей и многое другое. Версия Dynamic за 4,09 миллиона получает вдобавок активную решётку воздухозаборника, адаптивную подвеску, проекционный дисплей, водительское кресло с массажем и систему автоматической парковки.

1 / 2 2 / 2

И пускай спортивные амбиции в H6 можно найти разве что в сравнении с седаном H5, в целом автомобиль оставляет приятное ощущение, не считая небрежного перевода интерфейса и загадочного отсутствия протокола CarPlay, к которому мы все уже давно привыкли. В фундаментальных ездовых дисциплинах лифтбек более чем неплох, а возможность выбрать что-то, кроме бесконечных кроссоверов – это по нынешним временам и вовсе отлично.