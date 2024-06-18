У этой модели в России интересная судьба. FAW Bestune T77 приехал к российским дилерам в канун 2022 года, когда расклад на рынке был принципиально иным. Хотя речи о каких-то абсолютных рекордах популярности нет, 2023-й ознаменовался для FAW ростом продаж в три с лишним раза относительно 2022-го: бренд занял 12 строчку в рыночном хит-параде, причем во многом благодаря именно «семьдесят седьмому». И это не единственный интересный поворот в жизни кроссовера.

Дебютировал Т77 еще в 2018 году, в 2022 пережил рестайлинг, но у нас по-прежнему в продаже машина со старым лицом, которая лично мне нравится даже больше – есть в ней что-то благородно-европейское, в стиле современных Peugeot. Ровно год назад FAW Bestune T77 обрел было брата-близнеца в лице кроссовера LADA X-Cross 5: того начали выпускать на заводе «Лада Санкт-Петербург», но дальше пилотной партии из пары сотен машин дело не пошло. О причинах пусть рассуждают конспирологи, а мы лучше оценим Т77, исходя из сегодняшнего предложения и посмотрим, как модель смотрится на фоне многочисленных новых конкурентов.

По лекалу

FAW Bestune T77 – кроссовер относительно компактный, любимого в народе Тигуан-класса: 4525 мм в длину при колесной базе 2700 мм. Выбора мотора и трансмиссии производитель нам не оставляет: в двух предлагаемых комплектациях на исключительно переднеприводный автомобиль ставят 160-сильный турбомотор 1,5 и 7-ступенчатый преселектив BorgWarner с двумя мокрыми сцеплениями. Это сочетание стало настолько привычным, что трудно ждать от него каких-то сюрпризов. Но с учетом того, что в Китае двигатель выдает 169 сил и был дефорсирован для России, возникает вопрос: почему тогда уж не до 149 налогово выгодных сил? Тем более что иногда коррекция мощности на бумаге и в жизни – две разные вещи.

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В этом убеждаешься с первых метров: едет кроссовер бодро, недостатка в динамике не ощущаешь ни в городе, ни на трассе. На быстрых обгонах робот гладко и быстро меняет передачи, не заставляя заранее просчитывать маневр. А вот в пробках все не так здорово. Калибровки подобраны таким образом, что машина неохотно и медленно начинает движение, если просто отпустить педаль тормоза. Раз, два, три – загибайте пальцы. Ура, поехали потихонечку. Такие настройки, естественно, подстегивают топать по газу каждый раз, когда трогаешься. Это не добавляет удобства и не способствует экономичности, так что о заявленных производителем данных по расходу топлива можно не мечтать. В среднем машина требует в режиме мегаполис плюс трасса порядка 11,5 литров топлива. Заправлять турбомотор по китайской традиции разрешено АИ-92, но я по привычке лью девяносто пятый – так спокойнее.

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В салоне – красота, причем, как и в случае со внешностью, интерьер тоже вызывает ассоциации. Я уже где-то видел и эти сросшиеся под длинным горизонтальным козырьком центральный монитор и панель приборов, и характерную полосу серебристых кнопок управления мультимедиа под дефлекторами воздуховодов, и подрулевой рычажок круиз-контроля. Конечно! – все это собирательный образ разных моделей Mercedes аккурат из середины – конца «десятых» годов. Что ж, такое сравнение вполне себе комплиментарно. Вообще, к отделке вопросов минимум – пластик неплох, ничего не скрипит, и даже прострочка на панели приборов настоящая, а не поддельно-штампованная.

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И все же марш-бросок за 200 км от столицы дался не так легко, как хотелось бы. Как это нередко бывает с китайскими машинами, за красивой оберткой скрывается не самая эталонная эргономика. В данном случае у сидений с эффектными интегрированными подголовниками узкие даже для человека мезоморфного телосложения подушка и спинка. Тут гипертрофированные валики по бокам, при этом поясничного подпора нет. Не предусмотрена и регулировка руля по вылету, и это не способствует разнообразию в выборе удобной посадки. Зеркала на ножках обеспечивают хороший обзор лишь не самым рослым водителям. Стоит как следует отодвинуть сиденье назад, и диапазона регулировки зеркал уже будет недостаточно для правильного угла обзора: хочется хоть надавить пальцем на внешний край зеркала, чтобы не видеть в зеркалах слишком много собственной машины. В очередной раз умилила русификация меню с подглавками «Приёмник», «Хочу посмотреть» и «Звон.чер.Bluetooth».

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Из интересных решений, к которым просто стоит привыкнуть, – кнопка режима «Паркинг», пристроенная слева от селектора коробки передач. В первый момент и не поймешь, как «заякорить» машину, но со второго раза эта особенность кажется даже удобной. К приятной заботе о безопасности я бы отнес и автоматический переход в «Паркинг» после остановки, если водитель отстегнул ремень безопасности и открыл дверь. Понравилась и работа адаптивного круиз-контроля: дистанцию он держит адекватную, резкими замедлениями или слишком ленивым набором скорости не раздражает, в общем, зачет.

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У пассажиров второго ряда, по идее, вопросов быть не должно – сиденье удобное, центрального тоннеля почти нет, расстояние до передних кресел позволяет усесться, не подпирая их коленями. Придраться можно лишь к отсутствию откидного подлокотника, да к спинке без регулировки по углу наклона. Но в дальней дороге с заднего ряда то и дело слышались жалобы на сильную тряску. Подвеска действительно воспринимается как чрезмерно плотная. При этом какой-то особой спортивностью в поворотах Т77 не удивляет, хотя реактивное действие на руле приятное. Проверил давление в шинах – аж 2,6 атмосферы. Сверился с наклейкой на центральной стойке – так и есть, шины накачали в соответствии с рекомендациями по экономичному движению. Стравил давление до стандартных двух атмосфер – стало лучше, но все равно комфортной эту подвеску не назовешь.

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Естественно, гнать по проселку при таких вводных не получится, да и за 19-дюймовые низкопрофильные шины страшновато. Ну а более-менее серьезное бездорожье, естественно, вообще лучше объезжать за километр, не поддаваясь соблазну испытать в действии невесть зачем пристроенную тут систему помощи при спуске с горы.

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А конкуренты кто?

Начальная комплектация FAW Bestune T77 называется не по-начальному Luxury и стоит 2,86 миллиона рублей. Доплатить за уровень оснащения Prestige Plus (3,02 миллиона) стоит ради шторок безопасности, набора ассистентов водителя с адаптивным круиз-контролем и почему-то отнесенных к «престижным» опциям датчиков света и дождя. Вдобавок появятся фоновая подсветка салона, 19-дюймовые колеса и камеры кругового обзора.

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По габаритам в главные конкуренты просится последняя новинка от Haval, нарочито-брутальный кроссовер H3 (4520 мм и 2710 мм длины и колесной базы соответственно) в стилистике более крупного Dargo. На переднеприводных версиях турбомотор 1,5 у Н3 слабее, выдает 143 л.с., зато на кроссовер по умолчанию ставят полный набор обогревов (у FAW – только передних кресел), шесть подушек безопасности и еще ряд опций, недоступных Т77 в принципе. И все это при цене 2,6 миллиона рублей. За 2,85 миллиона купите ту же версию с набором систем активной безопасности. В 3,1 миллиона оценивается полноприводный 177-сильный Haval H3.

Из линейки Geely к FAW ближе всего уже устаревший Atlas Pro (4544 и 2670 мм). За 2,76-2,88 миллиона рублей продается 150-сильная версия с передним приводом и без особых наворотов. Зато – с редким для «китайцев» и уважаемым в России классическим автоматом. От 3,09 миллиона рублей стоит модификация с полным приводом, мотором на 177 сил и гибридной надстройкой. Последняя, а также всего лишь трехцилиндровый двигатель отпугивают часть покупателей. Зато у Geely Atlas Pro неплохо настроенное шасси. Вот-вот машина перезапустится на нашем рынке под именем Belgee X70 и, возможно, немного подешевеет.

Chery Tiggo 7 Pro Max (4500 и 2670 мм) – один из бестселлеров рынка. С передним приводом, роботом и 150-сильным мотором модель стоит 2,72-3,05 миллиона рублей. Импонирует наличие всех обогревов уже в базе и систем активной безопасности в топе. Более того, полноприводное исполнение стоит от 2,94 миллиона рублей, что дешевле второй комплектации строго моноприводного Т77. А можно, напротив, сэкономить еще больше, если купить дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro под названием Xcite X-Cross 7 у дилеров Лады. Локализованная в Петербурге модель стоит от 2,5 миллионов рублей.

Есть варианты купить за цену FAW Bestune T77 автомобиль покрупнее и поновее. Так, Kaiyi X7 Kunlun при 4710 мм длины и базе в 2800 мм в начальной комплектации Comfort оценен в 3 миллиона рублей. Мотор здесь 186-сильный. Комплектация в целом неплохая, но подушек безопасности всего четыре, а вместо климат-контроля – ручной кондиционер. От 3 миллионов рублей стоит и BAIC X75 (4745 и 2800 мм). Двигатель выдает 177 л.с., подвеска заточена только под хороший асфальт, дизайн броский. Фишка машины – вентиляция передних сидений уже в первой комплектации.

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Как видите, оппонентов у FAW Bestune T77 немало, поэтому на улицах он мелькает нечасто. Более раскрученные марки предлагают одноклассников за те же деньги или дешевле, многие уже с полным приводом. Бренды-новички тоже не курят в сторонке и за сопоставимую цену готовы отдать более просторные модели. Но, судя по недавнему дебюту нового лифтбека 70-й серии, который станут продавать под самостоятельным брендом Bestune, и амбициозным планам реализовать в этом году в России до 10 000 машин в том числе новой линейки, нас ждет новый виток эволюции FAW.