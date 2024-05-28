«Какая марка у вашей машины? Что за Кайи?! Может Киа?», – попытка заказать по телефону гостевой пропуск в собственный двор для Kaiyi Kunlun закончилась тем, что я согласился с версией охранника. Киа так Киа, главное, чтобы госномер совпадал. Хорошо, что при подаче заявки на въезд не пришлось называть модель, иначе у человека бы случился разрыв шаблона – теперь уже от индекса Х7.

Хотя Kunlun X7 приехал к нашим дилерам в феврале 2024 года, примелькаться он не успел и вызывает интерес неравнодушных к автомобильным новинкам соседей по потоку. За модную, «симметричную» с лица и кормы оптику в икс-стиле, самую что ни на есть настоящую сдвоенную выпускную систему и – куда же без них – выдвижные ручки китайцы должны отвесить поклон шеф-дизайнеру Лоуи Вермеершу. В послужном списке маэстро – руководство сотней специалистов культового ателье Pininfarina, выполнявшего в середине-конце 90-х заказы для Ferrari, Fiat, Maserati, Ford, Peugeot, Brilliance, JAC и Chery. Вот от последней-то и ведет родословную Kaiyi Kunlun X7.

В 2014 году Chery Automobile создала подразделение Cowin Auto – поначалу оно специализировалось на выпуске не самых свежих моделей Chery. Но в 2022 Cowin Auto сменила название на Kaiyi Auto, полностью пересмотрела модельный ряд и сконцентрировалась на современной технике. В январе 2023 Kaiyi начала дистрибуцию автомобилей в России, развернув локальное производство нескольких моделей на заводе «Автотор» в Калининграде.

Один на всех

При длине в 4710 мм и колесной базе в 2800 мм Kunlun – типичный представитель среднеразмерных кроссоверов. Базируется машина на платформе i-FA – формально это оригинальная разработка Kaiyi, однако по факту она мало чем отличается от «тележки» T1X от Chery. Остальное железо и вовсе одно и то же. В базовом варианте Kunlun оснащен 186-сильным турбомотором объемом 1,6 серии SQRF4J16C, а старшая версия предполагает двухлитровый агрегат на 238 сил с индексом SQRF4J20 – у нас на тесте именно такой вариант. В обоих случаях мотору ассистирует 7-ступенчатый преселективный робот (KY730DHA или KY738DHA). Двигатели и коробки – из хорошо знакомой нам уже гаммы Chery и встречаются под капотами моделей Omoda, Jetour, Exeed и Jaecoo. С одной стороны, это внушает оптимизм с точки зрения обслуживания, с другой, техническая калька не обещает никаких великих открытий в движении, чего не скажешь об интерьере. Тут есть к чему привыкать.

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Для начала нужно запустить мотор – где же тут кнопка? Ага, вот она – внезапно на правой ступице руля. Решение оригинальное, сразу вспоминаешь автоспорт, но вот, припарковавшись и не вернув руль в горизонт, я по ошибке давил на симметрично расположенную клавишу выбора режимов движения. А как заставить ослабить хватку электромеханический ручник? Клавишу тоже пришлось поискать – она притаилась на консоли слева от руля по соседству с блоком настройки зеркал. Типичной фишкой Chery – многократным «фа-фа» при выходе из заведенной машины с ключом в кармане – одарили и Kaiyi. Каждый раз я готов извиняться перед гуляющими с колясками мамочками за эту «заботу», отключить которую через меню нельзя. И достает функция точно не меня одного – на профильных форумах народ выкладывает инструкции по поиску нужной клеммы и перерезанию ненавистного проводка, что решает проблему в корне.

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Еще одна история – огромный, диагональю 14,6 дюйма, и низко расположенный тачскрин мультимедиа, синхронизирующейся со смартфонами посредством приложения CarbitLink. Оно, как ни крути, не может соперничать с привычными Android Auto и Apple CarPlay. Графика и быстродействие «планшета» тоже не поражают воображение, на солнце экран бликует, спасибо логика меню неплоха. Тачскрин опирается на серебристый постамент с рядом сенсорных кнопок управления климат-контролем и кнопкой аварийки по центру. Симпатично – да. Удобно? Не уверен – никакого отклика при нажатии ты не получаешь, а когда я добежал под ливнем до машины и попытался быстренько вывести вентилятор обдува на максимум, «тачпад» отказался реагировать на касания мокрых рук.

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Ну и, по классике, здесь не все отлично с русификацией. Так, в зашитой в меню мультимедиа инструкции фигурирует «бебеспроводная зарядка» для смартфонов. Не иначе так написали, чтобы подчеркнуть – зарядных площадок тут аж две!

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Во втором ряду места вагон, а благодаря плоскому полу без тоннеля здесь можно вполне усесться втроем. Посетовать можно разве что на отсутствие регулировок угла наклона спинок и подстаканников в центральном подлокотнике. В плюсы же запишем пару USB-разъемов. За спинами пассажиров – солидный багажник правильной формы с докаткой, которую отделяет от верхнего «этажа» органайзер, высоты которого достаточно, чтобы спрятать дорожный набор и прочую мелочевку. В Китае Kunlun существует и в семиместном исполнении, но нам такие машины недоступны по маркетинговым соображениям – надо же как-то дифференцировать продукцию многочисленных суббрендов по потребительским качествам.

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(Не)похожий на тебя

Первые же метры в движении подтвердили догадку: Kunlun едет в соответствии с корпоративным стилем Chery, и этот вывод стоит воспринимать как комплимент. Мощности двухлитрового мотора хватает даже при полной загрузке и быстрых трассовых обгонах, благо робот ассистирует ему достойно, без сомнений и бесшовно перелистывая передачи. В городе маневрировать на кроссовере приятно: быстро развернуться на пятачке позволяет классный селектор коробки передач, орудовать которым одно удовольствие, да и сам робот оперативно моментально перепрыгивает из драйва в реверс. Единственная придирка – пару раз машина откатывалась при старте в горку, но спустя секунду, спохватившись, стартовала как ни в чем не бывало. С учетом активного стиля вождения стоит отметить умеренный аппетит – Kunlun потребляет в режиме город, пробки плюс трасса около 11 литров девяносто второго на сотню.

В топовой версии Kunlun готов везти вас на адаптивном контроле. Вот только ехать на нем, как выяснилось, не очень комфортно – уж больно солидную дистанцию держит X7 до попутного автомобиля даже при заданном минимуме. Естественно, в этот «зазор» тут же начинают вклиниваться другие автомобили, а на них Kaiyi реагирует запоздалым и резким торможением.

Подвеска и рулевое управление тоже оставляют неоднозначное впечатление. На одной чаше весов – отличная устойчивость на прямой и послушность, на другой – заметные крены в поворотах в сочетании с пустоватым рулем. Мелкие неровности Kunlun фильтрует охотно, но перед «лежачими полицейскими» хочешь не хочешь, а на третий раз притормозишь – подвеска реагирует на такие неровности жестко и громогласно. А когда я выехал на проселок, то быстро усвоил: кажущаяся всеядность на мелочевке может в любой момент сыграть злую шутку. Если на пути возникнет колдобина посерьезнее, подвеска без колебаний ответит пробоем. Скорее всего базовая версия на 18-дюймовых колесах в плане ездового комфорта предпочтительнее, но в любом случае бездумно лететь по кочкам на Х7 не выйдет.

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Кто еще?

«Kaiyi Auto выпустила Kunlun, 7-местный внедорожник стоимостью 14 500 долларов», – это заголовок китайской газеты Carnewschina от марта 2023-го. Легким движением руки производим расчет по нынешнему курсу рубля и получаем цену в Китае в 1 319 500 рублей. Если бы так, то можно было бы простить этой машине почти все. Но наша действительность диктует свои правила игры.

Самый простой Kunlun в версии Comfort стоит три миллиона рублей, а топовый Luxury тянет уже на 3,48 миллиона. Оснащение, понятное дело, богатое. Тут есть все атрибуты красивой жизни, от светодиодов по кругу, системы кругового обзора и панорамной крыши до подогревов руля, передних и задних сидений. И все же кое-какие вопросы остаются. Например, в «базе» установлен кондиционер с ручным управлением, а климат-контроль положен только старшей комплектации. Почему-то только в Luxury появляется вроде как обязательная для машины такого класса электрорегулировка сиденья водителя, не говоря уж про копеечные датчик дождя и электроскладывание зеркал.

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Ко второму уровню оснащения отнесены «световые» опции: автоматика дальнего света, динамические указатели поворота, подсветка в решетке радиатора, дополнительная подсветка в салоне. Диаметр колесных дисков вырастает с 18 до 20 дюймов, а диагональ цифровой приборки – с 7 до 12,3 дюйма. В Luxury также числятся вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз» и передний парктроник. Но самое удивительное, что во всех без исключения X7 установлены всего четыре подушки безопасности – а ведь продавать машину такого класса без шторок безопасности в наши дни уже моветон.

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Хотите полный привод? Для Kaiyi его обещают подвезти попозже, так что в этом случае дорога прямиком в салон Chery за Tiggo 8 Pro Max. «Прошка» компактнее: 4720 мм длины и 2710 мм базы, так что простора в салоне поменьше. Буквально на днях Tiggo 8 Pro Max обзавелся новыми версиями. Прежде предлагали только полноприводный кроссовер с мотором 2,0 турбо мощностью 197 сил, и цена за такое сочетание пролегала в диапазоне 3,9-4,15 миллиона. Но теперь в гамме есть версии с тем же силовым агрегатом, что у Kaiyi: 186 сил, робот, передний привод. Такие машины стоят 3,2-3,45 миллиона рублей. Оборудован Chery поскромнее, но у него есть своя аудитория, а все версии трехрядные, что притягивает большие семьи и таксистов.

Вообще, за границей трех миллионов рублей выбор сегодня немал. Аккурат в тот же ценовой диапазон (3-3,41 млн рублей) ложится BAIC X75. Можно сказать, что в России он родственник Kaiyi, ведь обе марки продвигает калининградский Автотор. BAIC слабее (177 л.с.), полный привод для него даже не обещают, а подвеска явно настроена только под хороший асфальт. Модель на 35 мм длиннее, а база – те же 2800 мм. BAIC тоже «дизайнерский», хотя стиль все же менее вычурный. Эта модель достойна внимания как минимум за шторки безопасности, хотя и только в двух версиях из четырех. А еще X75 готов предоставить беспрецедентный в этом ценовом сегменте уровень комфорта: обогрев, вентиляция и массажер будут к услугам водителя и трех пассажиров, плюс выдвижная оттоманка в правом переднем кресле.

Интересное предложение имеется и у Geely. Новый Atlas еще компактнее (4670 мм длина, 2777 мм база), но тесным его не назовешь. Двухсотсильный двигатель в связке с роботом наделяет машину весьма бодрым нравом. По ездовым настройкам автомобили Geely, пожалуй, лучший из китайского масс-маркета. Поэтому если вам не чуждо удовольствие от вождения, этот бренд даст его в большей степени. Диапазон цен тот же, от 3,19 до 3,49 миллиона рублей за три уровня оснащения. Из приятностей – адаптивный круиз-контроль и богатый набор систем активной безопасности на всех версиях. Из недоработок – сырое ПО с частыми глюками на первых партиях и очень стильная, но беспощадно бликующая во всех стеклах фоновая подсветка салона.

Если для вас первоочередное значение имеет размер, то стоит присмотреться к кроссоверу Jetour X90 Plus. С Kaiyi он пересекается по цене только в комплектациях с мотором 1,6 мощностью 190 сил (два варианта за 3,4-3,52 миллиона рублей). Но это будет машина длиной 4858 мм с расстоянием между осями 2850 мм и объемом багажника 723 л. Кроме того, в «базе» стоит полный набор обогревов и вентиляция в кресле водителя. Шторки безопасности появляются во второй комплектации.

Как видите, выбирать есть из чего, и новые игроки все продолжают приходить на рынок. А раз так, то рано или поздно конкуренция сделает дело – мы получим лучший продукт за оптимальные деньги. По крайней мере, в это очень хочется верить.