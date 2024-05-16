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  • Премьеры FAW в России: обновлённый лифтбек Bestune B70, кроссовер T90 и другие

Премьеры FAW в России: обновлённый лифтбек Bestune B70, кроссовер T90 и другие

16.05.2024 145 0 0

Первой новинкой станет именно рестайлинговый лифтбек, его продажи начнутся совсем скоро. Позже в этом году до РФ доберется не виданный у нас ранее паркетник, остальные премьеры намечены на 2025-й.

Легковушки китайского концерна FAW уже давно присутствуют на нашем рынке, но лишь в прошлом году компания существенно расширила свою модельную линейку в России, попутно запустив премиальный суббренд Hongqi. А сегодня в рамках отдельного мероприятия для представителей СМИ местное подразделение «ФАВ-Восточная Европа» поделилось планами относительно дальнейшей работы в РФ.

Если прежде в России было в ходу наименование FAW Bestune, то с нынешнего года решено перейти просто на марку Bestune. В 2024-м планируется расширение дилерской сети: компания намерена открыть минимум 24 новых салона в 7 федеральных округах (сейчас сеть включает 131 дилерский центр). План продаж на этот год – 10 000 шт., тогда как в 2023-м, по данным самой компании, реализовано 6904 автомобиля.

Обновленный Bestune B70
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Обновленный Bestune B70
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Обновленный Bestune B70
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Обновленный Bestune B70
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Обновленный Bestune B70
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Обновленный Bestune B70
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Ближайшей премьерой бренда Bestune станет рестайлинговый лифтбек B70, его первый российский показ прошел как раз в рамках мероприятия, посвященного объявлению планов. Внешность оформили в новом фирменном стиле, характерная черта которого – радиаторная решетка с горизонтальными хромированными полосками. Bestune B70 также обрел двухэтажную головную оптику и новые задние фонари. После рестайлинга длина лифтбека выросла на 45 мм до 4855 мм. В салоне появились новое табло и компактный селектор коробки. Отдельную сенсорную панель управления «климатом» убрали, вместо нее – узкая сенсорная же полоска под центральными дефлекторами обдува.

Обновленный Bestune B70
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Обновленный Bestune B70
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Как и прежде, в России Bestune B70 будет доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0. Первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второму положен классический шестиступенчатый автомат. Цены еще не объявлены. Дореформенный лифтбек сейчас стоит 2 450 000 – 2 901 000 рублей (без учета акций).

Bestune T90
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Bestune T90
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Bestune T90
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Bestune T90
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Во второй половине года в РФ привезут новый кроссовер Bestune T90. В Китае пятиместный паркетник дебютировал летом 2023-го. Длина – 4718 мм, колесная база – 2772 мм. На родине модель тоже представлена с бензиновыми турбодвигателями 1.5 и 2.0, при этом двухлитровый мотор работает в паре с 8АКП. Привод только передний. В Китае в списке оборудования значатся мультимедиа-система с вертикальным планшетом, климат-контроль, панорамная крыша, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Обновленный Bestune T77
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Обновленный Bestune T77
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Обновленный Bestune T77
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В следующем году на российском рынке появятся обновленные паркетники Bestune T77 и Bestune T99, а также электрокары. Про электрические модели информации пока нет. У T77 будет дизайн в стиле свежего лифтбека. А вот как изменится флагманский кроссовер – пока непонятно, ведь у нас уже продают модернизированный T99, в Китае обновок у модели в последнее время тоже не было.

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