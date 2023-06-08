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Новый кроссовер FAW Bestune T90: размером с Kodiaq, дешевле Karoq

08.06.2023 221 0 0

На первом этапе китайский паркетник предложен с турбомотором 1.5, но совсем скоро гамму расширят.

Публичную премьеру кросс FAW Bestune T90 с нетипичным для остальных SUV концерна дизайном справил в апреле на Шанхайском автосалоне. А теперь в Китае открыли прием заказов, причем модель пока представлена в единственной комплектации. Цена еще предварительная, к ней мы вернемся позже. Полный же прайс-лист опубликуют 18 июня – на эту дату запланирован старт «живых» продаж.

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В линейке бренда Bestune свежий паркетник занял нишу между моделями T77 и T99. Если же сравнивать с некитайскими кроссоверами, то по своим габаритам T90 сопоставим с Skoda Kodiaq: длина новинки равна 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. При этом Bestune T90 строго пятиместный. 

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Внешние особенности – двухэтажная диодная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже идут блоки основных фар), безрамочная радиаторная решетка, «задранные» линии на боках, дополнительные окошки в задних стойках и фонари в виде единой плашки. Кроссовер «стоит» на 18-дюймых колесах.

В салоне установили 8-дюймовый приборный экран без козырька и мультимедиа-систему с вертикальным тачскрином диагональю 12,6 дюйма. Последний планшет, по сути, заменил привычную центральную консоль. В списке стандартного оборудования еще заявлены кожаная обивка, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль и круиз-контроль. В дорогих версиях будут панорамная крыша, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз» и система удержания в полосе движения.

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Сейчас к заказу доступен Bestune T90 с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 169 л.с. (258 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Следом на рынок выйдет кроссовер с турбомотором 2.0 (252 л.с., 385 Нм) и восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод же в любом случае исключительно передний. К слову, местные СМИ еще прочат модели гибридную версию, но подробностей об установке пока нет.

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Базовый кроссовер FAW Bestune T90 оценили примерно в 14 000 долларов. Повторимся, цена еще предварительная, а это значит, что в реальности паркетник может оказаться чуть дешевле. Для сравнения, тот же Skoda Kodiaq в Китае сегодня обойдется минимум в 27 000 долларов, и даже более компактный Skoda Karoq дороже новинки FAW – от 21 000 долларов.

Скорее всего, впоследствии T90 отправят на экспорт, то есть шансы на появление в России есть.

Между тем у нас скоро стартует сборка брата «девяностого»: в новую модель Lada превратится дореформенный кроссовер Bestune T77. А вот о планах концерна FAW «поделиться» с АВТОВАЗом свежим Bestune T90 информации пока нет.

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