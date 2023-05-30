Рестайлинг ×
  • Теперь официально: в Россию приехал обновлённый кроссовер FAW Bestune T99, объявлены цены

Теперь официально: в Россию приехал обновлённый кроссовер FAW Bestune T99, объявлены цены

30.05.2023 91 0 0

Крупный китайский паркетник предложен в двух комплектациях с безальтернативным двухлитровым турбомотором.

Кроссовер Bestune T99 российский офис FAW анонсировал еще в апреле, причем тогда релиз сопровождали изображения дореформенной модели (вдобавок такой SUV поначалу «висел» на потребительском сайте). А на прошлой неделе Kolesa.ru выяснил, что в итоге к нам решили привезти рестайлинговый паркетник. Так вот теперь местное подразделение FAW официально объявило о появлении в РФ именно обновленного T99, огласило цены и комплектации.

Было — стало

Напомним, в родном Китае посвежевший кроссовер представили под конец прошлого года. Рестайлинг принес T99 безрамочную радиаторную решетку, новую эмблему суббренда Bestune и другие бамперы. От вертикальных полосок ходовых огней отказались, вместо них – «галки». «Клыки» убрали и с кормы, вдобавок объединяющая задние фонари плашка отныне окрашена в цвет кузова. Интерьер в целом прежний.

1 / 2
2 / 2

Габариты не изменились. Длина FAW Bestune T99 равна 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2870 мм. То есть кроссовер является одноклассником Kia Sorento, при этом «китаец» исключительно пятиместный.

Двигатель один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая на нашей версии выдает 218 л.с. и 340 Нм (в Китае – 224 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель «питается» АИ-95. В России T99 доступен только с классическим шестиступенчатым «автоматом» от Aisin (в КНР кроссоверу еще положена 8АКП). Привод в любом случае лишь передний. Заявлено, что первую «сотню» кросс наберет за 8,6 секунды.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

FAW Bestune T99 предложен в двух комплектациях – Exclusive и Luxury. В список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), обогрев и вентиляция передних сидений, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль. В «люксовой» версии появляются адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Рекомендованная цена T99 Exclusive – 2 950 000 рублей, исполнения Luxury – 3 040 000 рублей. У дилеров кроссоверы появятся в июне.

В FAW также сообщили о том, что российский рынок остается важным для концерна, и что в будущем модельный ряд вновь расширят (но без уточнений). Сейчас, помимо T99, у нас представлены лифтбек B70, кроссоверы T55 и T77. На родине в линейку Bestune еще входят минивэн M9 и кросс-хэтч B70S, плюс к старту продаж готовится паркетник T90.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки рестайлинг FAW FAW Bestune T99

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могу... 138 0 0 29.05.2023
Статьи / Выбор авто Новая Lada Vesta? Десять альтернативных вариантов до 2 миллионов Год назад нечего было и мечтать о покупке новой иномарки дешевле 2 миллионов рублей и казалось, что это навсегда. Однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, вышли новые сравнительно... 1924 4 0 27.05.2023
Статьи / Практика Минус датчик, плюс проблема: зачем обманывать лямбда-зонд Есть одна интересная тенденция: чем ниже падает стоимость драгметаллов, тем меньше на рынке предложений бесплатно удалить катализатор. Оно и понятно: зачем «удаляльщикам» что-то вырезать, е... 2147 1 0 26.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 13488 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8159 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6815 0 1333 03.03.2023
Change privacy settings