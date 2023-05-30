Теперь официально: в Россию приехал обновлённый кроссовер FAW Bestune T99, объявлены цены

Кроссовер Bestune T99 российский офис FAW анонсировал еще в апреле, причем тогда релиз сопровождали изображения дореформенной модели (вдобавок такой SUV поначалу «висел» на потребительском сайте). А на прошлой неделе Kolesa.ru выяснил, что в итоге к нам решили привезти рестайлинговый паркетник. Так вот теперь местное подразделение FAW официально объявило о появлении в РФ именно обновленного T99, огласило цены и комплектации.

Было — стало

Напомним, в родном Китае посвежевший кроссовер представили под конец прошлого года. Рестайлинг принес T99 безрамочную радиаторную решетку, новую эмблему суббренда Bestune и другие бамперы. От вертикальных полосок ходовых огней отказались, вместо них – «галки». «Клыки» убрали и с кормы, вдобавок объединяющая задние фонари плашка отныне окрашена в цвет кузова. Интерьер в целом прежний.

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Габариты не изменились. Длина FAW Bestune T99 равна 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2870 мм. То есть кроссовер является одноклассником Kia Sorento, при этом «китаец» исключительно пятиместный.

Двигатель один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0, которая на нашей версии выдает 218 л.с. и 340 Нм (в Китае – 224 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель «питается» АИ-95. В России T99 доступен только с классическим шестиступенчатым «автоматом» от Aisin (в КНР кроссоверу еще положена 8АКП). Привод в любом случае лишь передний. Заявлено, что первую «сотню» кросс наберет за 8,6 секунды.



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FAW Bestune T99 предложен в двух комплектациях – Exclusive и Luxury. В список стандартного оборудования входят: светодиодная оптика, 20-дюймовые колеса, «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма), обогрев и вентиляция передних сидений, панорамный люк в крыше, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеры кругового обзора, круиз-контроль. В «люксовой» версии появляются адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Рекомендованная цена T99 Exclusive – 2 950 000 рублей, исполнения Luxury – 3 040 000 рублей. У дилеров кроссоверы появятся в июне.



В FAW также сообщили о том, что российский рынок остается важным для концерна, и что в будущем модельный ряд вновь расширят (но без уточнений). Сейчас, помимо T99, у нас представлены лифтбек B70, кроссоверы T55 и T77. На родине в линейку Bestune еще входят минивэн M9 и кросс-хэтч B70S, плюс к старту продаж готовится паркетник T90.