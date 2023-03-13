У роскошного минивэна Hongqi HQ9 появилась более дешёвая альтернатива – FAW Bestune M9

На снимках китайского минпрома минивэн Bestune M9 раскрылся еще минувшим летом, но сама марка, коей владеет концерн FAW, решила показать свой MPV только сейчас, причем фирменные изображения интерьера пока не опубликованы. Впрочем, машины уже появились у местных дилеров, так что профильные медиа смогли их изучить и отщелкать вдоль и поперек: среди таковых, например, оказалось издание Autohome.

Bestune M9 и Hongqi HQ9 1 / 2 Bestune M9 и Hongqi HQ9 2 / 2

Bestune M9, по сути, представляет собой упрощенную версию роскошного вэна Hongqi HQ9, который стартовал в КНР в прошлом году (марка Хунцы, напомним, тоже принадлежит FAW). При этом у «девятки» свой дизайн, внешность оформили в стиле рестайлинговых кроссоверов Bestune T77 и Bestune T99: однообъемнику досталась аналогичная безрамочная радиаторная решетка с горизонтальными полосками, плюс новая эмблема Bestune. А еще M9 длиннее и выше премиального брата – 5280 и 1945 мм против 5222 и 1935 мм. Ширина и колесная база у минивэнов совпадают – 2005 и 3200 мм.



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Внутри FAW Bestune M9 многое перенял от Hongqi HQ9: у минивэна «попроще» такие же передняя панель, центральная консоль и карты дверей. Но руль – оригинальный. Кроме того, в отделке интерьера «девятки» использованы другие материалы. Как и HQ9, новый вэн Bestune имеет семиместный салон с двумя раздельными креслами во втором ряду, для которых предусмотрены откидные подставки для ног и функция массажа. Хотя собственные пульты управления всеми настройками все же остались прерогативой пассажиров Hongqi HQ9 (в подлокотники встроены сенсорные панели).



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Двигатель и коробка перешли с премиального MPV – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 252 л.с. и классический восьмиступенчатый «автомат». Оба вэна исключительно переднеприводные. К слову, HQ9 позже должен получить подзаряжаемый гибридный вариант, но появится ли такое исполнение у родственного Bestune M9 – пока неизвестно.



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На китайский рынок минивэн FAW Bestune выйдет в ближайшее время. Цены еще не объявлены, но новинка, очевидно, будет дешевле модели Хунцы, за которую сегодня просят минимум 52 000 долларов. Среди соперников «девятки» – «простые» версии GAC Trumpchi M8 и Buick GL8, тогда как Hongqi HQ9 конкурирует с роскошными же GAC Trumpchi M8 Master, Buick GL8 Avenir и Century (так назвали GL8 нового поколения).



О планах продавать Bestune M9 в других странах концерн FAW пока не рассказывал. Не исключено, что в дальнейшем кто-нибудь из российских дилеров решится организовать поставки этой модели по схеме параллельного импорта.

