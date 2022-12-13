Флагманский кроссовер FAW Bestune T99, который недавно появился в РФ, обновлён на родине

Кроссовер с индексом T99 в строю с 2019 года – это самый большой и дорогой SUV в линейке принадлежащего концерну FAW бренда Bestune (прежде назывался Besturn). Но на родине флагман провалился: согласно статистике CarSalesBase, в 2021-м там продано всего 6268 единиц. Тем не менее, FAW не отказывается от «девяносто девятого», паркетник пережил плановый рестайлинг. На фото китайского минпрома такой кросс засветился еще весной, а выставочные образцы в салонах местных дилеров появились в конце лета. И вот, наконец, сам производитель анонсировал обновленный T99: презентацию проведут 15 декабря, причем вместе с флагманом дебютирует и посвежевший Bestune T77, о котором Kolesa.ru рассказал накануне. Ну а пока разглядываем рестайлинговый Bestune T99 на «живых» снимках издания Autohome.

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Как и младший кроссовер, модель получила безрамочную радиаторную решетку с горизонтальными хромированными полосками и новую эмблему Bestune. Флагману также достались новые бамперы, при этом в переднем больше нет вертикальных полосок ходовых огней – вместо них установили светящиеся «галки». Вертикальные «клыки» убрали и с кормы, вдобавок объединяющая задние фонари плашка теперь окрашена в цвет кузова (раньше была исключительно черной).

По предварительным данным, габариты Bestune T99 не изменились: длина равна 4800 мм, ширина – 1915 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2870 мм. При этом кроссовер строго пятиместный. Паркетнику положены 20- или 21-дюймовые колеса.

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Интерьер прежний, разве что на рулевом колесе появился новый логотип. Фишки салона T99 – табло под козырьком (виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа-системы, каждый экран диагональю 12,3 дюйма) и отдельный сенсорный дисплей, на который выведено управление «климатом».



Китайцы пишут, что FAW Bestune T99 сохранил бензиновую «турбочетверку» 2.0, но ее слегка «придушили»: якобы мотор выдает 218 вместо 224 л.с. Двигатель сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Для дореформенного кроссовера еще предусмотрена 6АКП, но о ней китайские СМИ не упоминают. Привод же в любом случае только передний.

Цена обновленного флагманского паркетника станет известна 15 декабря. Дореформенный SUV в Китае стоит от 19 300 долларов.

Дореформенный FAW Bestune T99 1 / 4 Дореформенный FAW Bestune T99 2 / 4 Дореформенный FAW Bestune T99 3 / 4 Дореформенный FAW Bestune T99 4 / 4

В отличие от Bestune T77, кроссовер Bestune T99 в модельной гамме официального российского представительства FAW сегодня не значится. Однако недавно некоторые дилеры начали поставлять кросс по схеме параллельного импорта. Так, один из крупных столичных центров предлагает «девяносто девятый» по цене от 3 100 000 рублей. Не исключено, что в следующем году FAW Bestune T99 все же официально выйдет на наш рынок, но если это и произойдет, то вряд ли к нам привезут рестайлинговый паркетник.