Старший брат кроссовера Lada X-Cross 5 отличился дизайном

К дебюту готовится новый паркетник китайского концерна FAW. Ожидается, что на родине модель предложат с двумя турбомоторами на выбор.

Первые фото и основные характеристики этого кросса FAW еще в феврале «слил» Минпром КНР. Однако сам производитель лишь недавно принялся рассекречивать новинку – и вот очередная порция фирменных картинок. В продажу «пятидверка» поступит под именем Bestune T90, в линейке марки кроссовер займет нишу между моделями T77 и T99. К слову, «семьдесят седьмой» вот-вот превратится в России в Lada X-Cross 5, сборку такого паркетника наладят на бывшем заводе Nissan. Но вернемся к T90.

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Длина нового SUV равна 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Для сравнения, длина рестайлингового T77 для Китая – 4549 мм, расстояние между осями – 2700 мм; показатели обновленного же T99 – 4800 и 2870 мм соответственно.



FAW Bestune T90 получил нетипичный для остальных кроссоверов марки дизайн. Модели досталась двухэтажная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни, блоки основных фар идут ниже), на боках – «задранные» линии. Впрочем, T77 и T99 после рестайлинга тоже обрели безрамочную решетку с горизонтальными полосками.

В салоне вместо табло, как у прочих нынешних паркетников Bestune, установили отдельный экран приборки и вертикальный планшет мультимедиа-системы. Последний экран также, по сути, заменил привычную центральную консоль. На нескольких картинках еще видна камера, встроенная в правую центральную стойку: не исключено, что в списке оборудования значится система распознавания лиц и мониторинга состояния водителя. Еще для паркетника заявлен проекционный дисплей.



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Китайцам FAW Bestune T90 будет доступен с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, обе знакомы по другим моделям концерна. Базовым назначен турбомотор 1.5 мощностью 169 л.с., версиям подороже положен движок 2.0T, выдающий 252 л.с. Оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Скорее всего, кроссовер бывает исключительно переднеприводным.



FAW Bestune T90 на фото минпрома КНР 1 / 2 FAW Bestune T90 на фото минпрома КНР 2 / 2

Полноценную премьеру Bestune T90 справит на Шанхайском автосалоне, который откроется уже 18 апреля. На данный момент нет информации о планах FAW «поделиться» этой моделью с российской Lada.

