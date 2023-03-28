Обычный Chery Tiggo 7 Pro пока еще можно купить – он оценивается в 2,65 и 2,78 миллиона рублей в комплектациях Elite и Prestige. Но скоро эта модель исчезнет из салонов: ей на смену пришла новинка последних месяцев – Tiggo 7 Pro Max. Покупать новую модель с доплатой или сэкономить и взять старую? А, может, присмотреться к альтернативам в стане «китайцев»?

По результатам 2022 года Tiggo 7 Pro стал самым популярным «китайцем» в России – машину выбрали почти 19 тысяч покупателей. Казалось бы, почивай на лаврах и стриги купоны. Но у китайских товарищей работа кипит и день и ночь.



Снова новая

Помните, с какой периодичностью сменялись поколения еще лет десять-пятнадцать назад? С момента дебюта проходило не меньше трех лет, прежде чем производители выводили на рынок рестайлинговую версию, а жизненный цикл модели до выхода принципиально нового (и то не всегда) поколения составлял как минимум пять-шесть лет. А теперь все иначе, по крайней мере у наших восточных соседей.

«Семерка» Tiggo дебютировала в России весной 2019-го, второе поколение с приставкой Pro подвезли к сентябрю 2020-го, Pro Max технически был готов уже в середине 2021 года – старт российских продаж отложили до начала года нынешнего по маркетинговым соображениям. Отрадно, что с каждой новой итерацией китайцы подтягивают и качество, и оснащение. Жаль, что не забывают про цену, но тут уж ничего не попишешь, такие времена.

Если по аналогии со старшим Tiggo 8 Pro вы думали, что приставка Max означает появление полного привода и более мощного мотора – расслабьтесь. Технически Tiggo 7 Pro Max – абсолютная копия обычной «прошки». Тот же 1,5-литровый турбомотор на 147 сил и вариатор, отправляющий 210 Нм момента на передние колеса.

Впрочем, полный привод на «семерке» все же должен появиться, что логично. Во-первых, технически его реализовать несложно, благо подходящая тележка имеется: вероятно, полный привод с муфтой на задней оси в сочетании с 7-ступенчатым роботом и 150-сильным мотором 1,6 заимствуют у Exeed LX AWD.

Во-вторых, с точки зрения рыночного успеха отсутствие всех ведущих – серьезный минус. Уж на что китайцы не любители полноприводных кроссоверов, однако Geely Atlas Pro, Haval F7 и даже младший Haval Jolion его предлагают. Сопоставимый по габаритам Changan CS55 Plus тоже только переднеприводный, зато в линейке бренда есть более крупный CS75, который со всеми ведущими колесами дешевле Tiggo. Но о конкурентах чуть позже.

Получается, на сегодня перед нами обычный рестайлинг Tiggo 7. Версию Max отличают перекроенная фальшрадиаторная решетка и бампер, в профиль новая и старая машины различимы лишь по фальш-воздухозаборнику на переднем крыле. Сзади Max можно узнать по широко раскинувшемуся названию марки на крышке багажника и фонарям: они объединены светодиодной полосой, с которой исчез логотип. Из функционального оборудования добавились датчики переднего парктроника и противотуманные фары – кстати, светят они отлично.

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А вот интерьер Tiggo 7 Pro в сравнении с «максом» смотрится бедным родственником. «Полуцифровая» приборка и центральный дисплей на 10 дюймов меркнут на фоне кластера из двух мониторов диагональю по 12,3 дюйма. Они и наряднее, и функциональнее. Плюс улучшенные профиль и регулировки передних сидений. Перекомпонована центральная консоль, и пользоваться подстаканниками стало удобнее. Маркий глянец уступил место стильной рифленой отделке под алюминий.



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Так что доплата в 50 тысяч рублей за простой Tiggo 7 Pro Max (2,83 миллиона) относительно «богатой» старой машины кажется разумной: если уж морально готов выложить под три миллиона, то полтинник погоды уже не сделает.



Если докинуть в кассу Chery еще 150 тысяч, то можно взять Pro Max в комплектации Ultimate (2,98 миллиона), которая предлагает семь электронных ассистентов: автоматического торможения, контроля слепых зон и выхода из полосы, переключения ближнего света, адаптивный круиз-контроль и так далее.

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Работает все это хозяйство неплохо, хотя вопросы есть. Например, машина начинает отчаянно мигать аварийкой, предупреждая то ли водителей сзади о моем замедлении, то ли меня – о чьем-то стремительном приближении. Штука в том, что по факту машина в этот момент тормозит вполне адекватно, да и другие машины приближаются в обычном темпе. В общем, в городе все это добро хочется отключить.



Другие опции богатой версии тоже неидеальны. Антизапотевание у климат-контроля работает не очень эффективно, голосовое управление некоторыми функциями –игрушка забавная, но понимает далеко не все команды. Ну а встроенная оффлайн-навигация – это что-то из прошлого века.

Справедливости ради стоит сказать, на все эти придирки стоит обращать внимание, если речь идет о сравнении с эталоном. А так, поставишь рядом японских или корейских конкурентов, и окажется, что как минимум половина из них точно не лучше ни по части отделки, ни тем более по мультимедийной составляющей или оснащению.

Едет Chery тоже достойно: в сравнении с прошлой машиной настройки независимых подвесок однозначно приятнее. Раскачка тут меньше, при этом плавность хода лучше. И что немаловажно, подвеска отрабатывает неровности очень тихо. Вообще по части шумоизоляции все хорошо, по крайней мере на «липучке» Tiggo 7 Pro Max позволяет говорить вполголоса на трассовых скоростях.

На фоне этих достижений немного расстраивает связка силового агрегата и вариатора. Тут явно есть над чем поработать и ускорить отклик на нажатие педали газа. Ведь даже в спортивном режиме задумчивость не исчезает, а непрогретая машина пару раз просто не желала реагировать на правую педаль. Похоже, нелишним будет поколдовать с прошивкой, и быть может заодно снизить расход топлива – в городе машина выпивает больше 10 литров на сотню.

Не стоит ждать от «Макса» и какой-то особенной управляемости: усилие на руле минимальное и почти не нарастает в быстрых поворотах. Но опять же – никакой речи о пугающих заносах, задержках при смене траектории тут нет. Да и зачем обычной семейной машине гоночные амбиции? Гораздо важнее, что здесь просторный второй ряд, на котором рослый пассажир спокойно усаживается за крупным водителем. И багажник не подкачает, когда «мама-папа-я» рванут на дачу с полной загрузкой.

Лучше ли Tiggo 7 в версии Pro Max дореформенной машины? Безусловно. Есть ли над чем работать? Однозначно. Стоит ли присмотреться к конкурентам? Непременно.



Безальтернативный?

Можно начать с марок того же концерна Chery. Exeed LX дороже даже в моноприводном исполнении, хотя силовой агрегат у него тот же. Omoda C5 и стоит сопоставимо, и полный привод у нее с этого месяца в наличии. И всё же это другого поля ягода. Смелый дизайн – на любителя, причем за стиль придется расплачиваться не такими практичными задним сиденьем и багажником.

Geely Atlas Pro оценен в 2,76-2,88 миллиона рублей за переднеприводные исполнения. Но в плане опций они победнее. Всё потому, что топовые комплектации идут исключительно для гибридных Atlas Pro AWD, а это минимум 3,21 миллиона рублей. В пользу Geely играют гены Volvo, мощный турбомотор (177 л.с.) и классический автомат.

Haval F7 собирают в Туле по полному циклу – в отличие от импортируемых Chery. Отчасти поэтому более крупный F7 (4691 мм длины и 2725 мм колесной базы против 4500 и 2670 мм у Tiggo 7 Pro Max) стоит всего 2,2 миллиона – и это за 150 сил и 7-ступенчатый преселектив. Полный привод стартует с 2,5 миллиона, 190-сильную полноприводную машину можно купить за 2,7 миллиона. Интересные комплектации – это максимальные Premium и Tech Plus за 2,7-3,1 миллиона рублей. В них есть среди прочего вентиляция сиденья водителя и возможность выбрать синий кожаный салон. Да и электронных ассистентов у F7 побольше.

Changan CS75 немолод, отличается спокойным дизайном. Этакий скучноватый Tiguan на фоне земляков. Сил в нём 150, но мотор при этом 1,8-литровый. Классический автомат на шесть ступеней – это плюс. Changan и покрупнее – 4640 мм длины, 2700 мм колесной базы. За 2,59-2,65 миллиона рублей вы купите машину с полным приводом, у которого, кстати, есть принудительная блокировка муфты. Но вот оснащение не идет ни в какое сравнение с Chery. Греются только передние сиденья, «круиз» обычный, современных систем активной безопасности нет, равно как и электропривода багажника, и многого другого.

В сухом остатке: если нацелились на «семерку» – берите именно Pro Max. Машина лучше сбалансирована, приятнее отделана и заметно тише. Но перед покупкой не поленитесь протестировать и другие варианты: как минимум уделите внимание Geely и Haval.