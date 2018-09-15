О нём не любят вспоминать родители, а его собственные дети сменили фамилию. Вместо доски почета за вывод марки на новые горизонты – чёрная неблагодарность и забвение. Кроссовер, знающий о горьких превратностях судьбы не понаслышке – Mercedes-Benz ML W163.

Снаружи

В день, когда я решил писать статью именно про W163, мне встретилось сразу два таких ML. Знаки? Скорее, привидения. Ржавые, со сквозными дырами в кузове, они были едва различимы в густом сизом облаке коптящего выхлопа. Душераздерающее зрелище. Пристрелить бы и рука поднялась, да не из чего.

Слава богу, такова судьба не всех ML. Да, он не вызывает приступа экстаза, как W124, но дизайн Мерседесов рубежа веков – в принципе скользкая тема, и W163 — явно не главный гадкий утёнок. Кузов, к работе над которым приложил руку сам Бруно Сакко, определенно требует уважения. Особенно когда речь идет о рестайлинговом экземпляре серебристого цвета из ограниченной версии Inspiration, отличающейся особыми 17-дюймовыми дисками, оригинальной оптикой и стилизованными под AMG решёткой радиатора и передним бампером.

Внутри

К немалому огорчению любителей всего, что несёт на себе трехлучевую звезду, салоны ML первых лет выпуска по материалам и уровню сборки соперничали с американскими траками. Интерьер рестайлингового W163 концептуально не изменился, предложив мне наслаждаться интересным сочетанием легкости W220 и монументальности W124 в декорациях из темного дерева. Но главное – что по качеству отделки он действительно стал похож на Mercedes. Из деталей особенно запоминается изящный изгиб кожаной вставки на дверных картах.

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Кресла, обитые плотной кожей с белой строчкой, по-мерседесовски уютны, есть положенные электроприводы и память настроек, а наличие внятной боковой поддержки намекает, что создатели ML думали не только об американских покупателях. О пассажирах второго ряда позаботились особо. Дверной проем гостеприимно широк, есть собственный пульт управления климатом, а простор в ногах — на зависть иному бизнес-классу. Отличное место для релаксации под звуки аудиосистемы Bose с сабвуфером и усилителем.

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В движении

После рестайлинга W163 получил в своё полное распоряжение обновленную версию легендарного М112. При немалом для V6 объёме в 3,7 литра мотор развивает 235 л.с. Разумно достаточно для базового S-класса или SL — единственных из легковых Мерседесов, которым был доступен этот двигатель. Но как быть со «слонёнком», который весит свыше двух тонн?

ML отчаливает с места размеренно, с чувством собственного достоинства и, как следствие, с небольшой задержкой. Ускорение нарастает плавно, под неспешную работу пятиступенчатого автомата 5G-Tronic. Помощи ждать неоткуда: спортрежим не предусмотрен. Остаётся только терпеть в ожидании, когда стрелка тахометра пройдёт отметку в 3 000 об/мин, и вступят в игру все 344 Нм тяги.

Несмотря на высокую посадку, в ML сложно отделаться от ощущения поездки на классическом Benz, хотя сам кроссовер этому активно сопротивляется. Энергоемкой подвеске абсолютно наплевать на качество покрытия. Она одинаково, не давясь, проглатывает мелкие и средние неровности, но быстро мчать по разбитому асфальту на ML — мученье. Салон, радующий достойным уровнем шумоизоляции, скрипит и брякает на каждой неровности. Сверчки американской сборки живут в нём даже после рестайлинга. Целиком избавлены от этой напасти только коренные «немцы» вроде ML55 AMG.

Двигатель V6 3,7 л., 235 л.с.

В прохождении поворотов ML не мастер. Высокий кузов изрядно кренится, а пустоватый руль лишает последней уверенности. Это если судить старика по современным меркам. Но трезво рассуждая, для рамного внедорожника от марки, не претендующей на драйверские выкрутасы, ML держится молодцом. Главное -вспомнить, что премиальный кроссовер — не всегда есть большой брат горячего хэтчбека. На крейсерской скорости не выше 110 км/ч, при размеренном пилотаже, коего и достоин пятнадцатилетний Mercedes, ML радует предсказуемостью и понятностью реакций.

Вне дорог — аналогичная ситуация. Создатели наградили ML мощной лонжеронной рамой, постоянным полным приводом с симметричным распределением крутящего момента между осями и электронной противобуксовочной системой 4-ETS, в случае пробуксовки посылающей тягу на колеса, имеющие лучшее зацепление с дорогой. Добавьте сюда демультипликатор, немаленький клиренс в 213 мм и короткие свесы — и получите серьёзный внедорожный инструмент. Чем, кстати, активно пользуются многие нынешние владельцы, сокращая тем самым и без того малочисленную популяцию живых W163.

Mercedes-Benz ML W163

Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 18 10 14

И в этом главная проблема ML. Хорошие внедорожные качества, неприхотливость и прочность конструкции — от первого кроссовера Mercedes ждали не только этого. К сожалению, W163 не стал строго следовать всем заветам трехлучевой звезды. За что, собственно, и поплатился.

История покупки

К 2016 году Александр понял, что созрел пересесть на внедорожник. Изначально он планировал купить Volkswagen Touareg первого поколения, но потом, вспомнив, какие ощущения дарил его прошлый W210, понял, что хочет только Mercedes. К тому же у Александра был знакомый механик, специализирующийся именно на Мерседесах – а это весьма немаловажный фактор при выборе подержанного авто.

Несмотря на достаточное количество предложений на рынке, найти живой ML W163 оказалось непросто. К тому же Александр искал только рестайлинговые машины с мотором М112. Посмотрев за пару дней три авто в ценовом диапазоне от 400 до 500 тысяч рублей, он понял, что недостатки есть у всех, но наиболее интересным вариантом является первый экземпляр.

Диагностика выявила необходимость замены цепи ГРМ, маслосъемных колпачков и одной клапанной крышки, а также чистки системы вентиляции картерных газов. Порадовало, что компрессия оказалась в норме, а эндоскоп не нашел следов задиров в цилиндрах. Проверка на подъемнике показала, что нужно менять рулевые наконечники и подвесной подшипник кардана. Также не работала аудиосистема. Решив, что для авто 2003 года выпуска с пробегом в 195 000 миль это приемлемые проблемы, Александр купил W163 за 400 000 рублей.

Ремонт

Также при диагностике выяснилось что предыдущий владелец заменил все тормозные магистрали, кроме одной — между задними колесами. Александр решил это исправить, но… не успел: после мощного торможения тормоза пропали, оборвалась как раз та самая трубка.

Пропущенная однажды яма на дороге стала причиной появления на приборной панели целой гирлянды ошибок. А после остановки на заправке Mercedes вообще перестал заводиться. Оказалось, что виновата не техника, а кривые руки мастеров, снимавших когда-то генератор и надломивших клемму на плюсовом проводе. Именно она и отсоединилась при попадании в яму.

Уже при покупке ML нещадно дымил, а прокладка одной клапанной крышки сочилась маслом. Большое ТО для мотора, потреблявшего порядка 2 литров масла на 1 000 км, началось с замены цепи ГРМ на аналог от Iwis. Затем были заменены маслосъемные колпачки. Клапанные крышки Александр отмыл до состояния новых, прочистил систему вентиляции и поменял вентиляционные шланги. После замены натяжителя цепи и смены масла мотор заработал как часы.

Через 5 000 миль при диагностике передних тормозов под замену отправились диски вместе с колодками и датчик износа колодок. Также пришлось перебирать оба передних суппорта. Когда настала очередь менять подвесной подшипник кардана, то он просто вывалился из опоры. Александр поставил запчасть от Febi. Капитальный ремонт генератора вылился в замену щёток, диодного моста, подшипников, реле-регулятора и коллектора. Все работы производились в специализированном сервисе по ремонту стартеров и генераторов.

Замену уже нещадно завывавших ступичных подшипников в заднем мосту Александр производил самостоятельно вместе с другом. Самым трудным было разбирать и выпрессовывать старые подшипники, которые просто распались на две части при выпрессовке.

После большого ТО мотор почти год нормально работал и не ел масло, которое Александр менял раз в 7-8 тысяч километров. Но «масложорное» прошлое не прошло для него даром: провернуло два вкладыша на втором цилиндре. При демонтаже двигателя, сняв поддон, мастера увидели валяющийся там измятый шатунный вкладыш, при этом сами цилиндры были в хорошем состоянии. Скорее всего, причиной послужило засорение масляных каналов, падение давления масла и перегрев коленвала. После разборки мотор был полностью отмыт, на что понадобилось два дня и 26 литров бензина. Были заменены абсолютно все прокладки, башмаки натяжителя цепи, патрубки, сальники, коренные и шатунные вкладыши. Коленвал отправился в ремонт, а головки блока — на шлифовку. После сборки, установки и заливки технологических жидкостей его сначала покрутили без катушек, чтобы масло поднялось в двигатель. После пуска мотор сначала работал тяжело, но потом все выровнялось.

Эксплуатация

За два года владения Александр увеличил пробег ML до 246 000 миль. Никакого тюнинга не было. Менялось лобовое стекло, в салоне появилась работающая штатная мультимедиа взамен той, что досталась при покупке. В последние полгода он перебрал почти всю подвеску, включая развальные тяги, рулевые наконечники и втулки стабилизатора и ступичные подшипники по кругу. Также был заменен бензонасос, свечи и расходомер и обновлено масло в коробке, раздатке и мостах. При заменах масла Александр, перепробовав Liqui Moly и Mobil, остановил свой выбор на Addinol. С ним двигатель работает наиболее ровно и бесшумно.

Запчасти радуют широким выбором. Если оригинал слишком дорог, всегда есть возможность купить качественные аналоги вроде Lemforder, которые порой дешевле в несколько раз. Это весьма ценно, потому что по опыту Александра поддержание ML в ходовом состоянии требует регулярных вложений около 10 000 рублей ежемесячно.

Расходы

ТО с заменой масла (Addinol) в двигателе и фильтров – раз в 7 000 км

Расход топлива в городском цикле – 18 л/100 км

Расход топлива по трассе – 10 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 14 л/100 км

Топливо – АИ-95

Планы

Увы, в связи с ипотекой Александр вынужден был выставить автомобиль на продажу. Если бы не это обстоятельство он бы и дальше с удовольствием ездил на ML, альтернативы которому для себя не видит.

История модели

Главной новинкой 1997 года от Mercedes-Benz стал ML W163. Рамный, с независимыми подвесками, оснащенный постоянным полным приводом, пятиместный в стандарте и семиместный за доплату — он стал первым кроссовером марки.

Моторная гамма W163 была аналогична таковой у легковых Mercedes тех же лет выпуска. Это бензиновая «четверка» М111, V6 серии М112, «восьмерки» M113 и дизели OM 612 и OM 628. Основной коробкой был пятистискоростной автомат, но были версии и с пятиступенчатой механикой. Роль флагмана исполнял ML55 AMG мощностью 347 л.с.

1 / 2 Mercedes-Benz ML 55 AMG '2000–03 2 / 2 Под капотом Mercedes-Benz ML 55 AMG '2000–03

Пережив плановый рестайлинг в 2001 году, первый ML уступил место сменщику в 2005 году.