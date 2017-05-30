Кажется, что в России буквально у каждого автомобиля есть прозвище. И совершенно не важно, что у модели существует официальное название – оно почти всегда трансформируется и обретает новый смысл. Сегодня изучаем «клички» корейских и китайских авто.

Мы уже проводили подобные исследования в отношении Лады, Москвича и Волги, подробно освещали эту тему касательно УАЗа, ЗИЛа и Запорожца, а также вспомнили прозвища огромного количества моделей японского автопрома. Сегодня настал черёд соседей японцев по региону и в определённом смысле последователей Страны восходящего солнца в автопроме – брендов из Кореи и Китая. Найденный нами «народный фольклор» несколько скромнее по объёму, нежели в прошлый раз, но тем лучше – будет возможность чуть подробнее останавливаться на фигурантах.

Daewoo

Оговоримся для тех, кто не знает: ныне автомобильного бренда с таким названием не существует, однако в России машины Дэу получили большое распространение, в частности ввиду того, что долгие годы существовал узбекистанский «осколок империи» — Uz-Daewoo. Сейчас эта торговая марка называется по-иному – Ravon, однако прежние «Дэушки» будут ещё долго колесить по России, а имя самой популярной модели, несмотря на смену поколения и названия марки, осталось прежним, так что и прозвища вполне применимы и сейчас.

Речь, разумеется, о модели Nexia, которая в нынешней инкарнации является слегка перелицованным Chevrolet Aveo прошлого поколения, а вплоть до 2016 года носила в своей основе Opel Kadett 1980-х годов. Ту Нексию называли «Ксюха», «Нюша», «Нюшка», «Нехия» и «Нехуа». Непросто пришлось и модели Lanos, которая производилась в Таганроге, Костанае, Запорожье и Варшаве и на некоторых рынках пришла Нексии на смену – у нас её звали «Ланька», «Анус» и «Понос». Чуть более лояльно общественное мнение отнеслось к ещё одному долгожителю бренда и всенародному любимцу Matiz – к нему прилипли только вполне логичное «Мотя» и милое «Тюбетейка».

1 / 2 На фото: Daewoo Nexia Sedan '1994–2008 2 / 2 На фото: Daewoo Matiz '2000–11

Hyundai

На смену одному популярному корейскому бренду постепенно пришёл другой – или даже пара. Начнём с Hyundai и его Solaris – и обнаружим, что несмотря на статус бестселлера, у Соляриса на удивление мало прозвищ: из распространённых можно назвать разве что очевидное «Соляра», а также вспомнить тот факт, что хэтчбеки этой модели иногда называют… «Сахарок», и этот факт мы вынуждены оставить без комментариев. А вот с Getz всё просто – его звали «Геша» или «Гешка».

1 / 2 На фото: Hyundai Solaris '2010–14 2 / 2 На фото: Hyundai Getz '2002–2005

Вполне объяснимы прозвища кроссовера Tucson («Тушкан»), седанов Sonata («Соня») и Elantra («Элька»). Микровэн Matrix обзавёлся сразу несколькими вариациями – «Матрас», «Матрасик», «Матрос» и, подобно Mazda 3, «Матрёшка». А внедорожник Terracan на базе Mitsubishi Pajero в Россию официально не поставлялся, но на нашем рынке подержанных авто присутствует по сей день, и потому от напрашивающегося прозвища «Таракан» не убежал. К сказанному остаётся добавить лишь то, что само название бренда у нас как только не произносят, а в экстремуме функции оно приобретает звучание «Хюша» и «Худой».

1 / 5 На фото: Hyundai Tucson '2015–н.в. 2 / 5 На фото: Hyundai Sonata '2014–н.в. 3 / 5 На фото: Hyundai Elantra '2016–н.в. 4 / 5 На фото: Hyundai Matrix '2005–08 5 / 5 На фото: Hyundai Terracan '2004–07

KIA

Родственный (а точнее – дочерний) для Хёндэ бренд у нас в стране также стал объектом народного нейминга, хотя признаем, что KIA нарекают как-то гораздо спокойнее и реже. Вполне вероятно, всё-таки сказывается тот факт, что современные автомобили всё больше становятся предметом быта, обихода, гаджетом, если угодно, нежели чем-то, что можно было бы отождествить с живым существом, дав прозвище.

Но и тут без ярких имён не обошлось. Например, популярнейшая модель KIA Rio в России именуется «Кирой», «Кирей» и, соответственно, «Кирюхой», а сам бренд, как вы уже могли догадаться, «Кияшкой», «Кияхой» или «Киянкой». Владельцам Cee’d повезло ещё больше: если вы не в курсе, у вас во владении находится «Сидор»!

SsangYong

У СанЙонга не так много популярных моделей, но те, что есть, удостоились особой любви владельцев. Вот правда ведь – чтобы владеть СанЙонгом (между прочим, название марки переводится с корейского как «два дракона»), нужно быть особенным человеком. Как минимум – не лишённым фантазии и доброты.

Быть может, потому внедорожник Rexton, построенный на базе Mercedes-Benz M-Class, зовётся хозяевами «Рексом», а его «брат» Musso, также не лишённый, кстати, штутгартских корней в родословной (первые модели оснащались моторами Mercedes), кличут не иначе как «Мусей». Это при том, что вообще-то Musso означает «носорог».

Chery, Haima, JAC

Некоторые из китайских брендов уже успели блеснуть на российском рынке и… покинуть его. Однако перед этим их «окрестили», и пусть этих прозвищ набирается немного, зато какие! Скажем, «внебрачная дочь» третьей Мазды 3, незатейливо именованная создателями как Haima 3, в российских реалиях превратилась в «Хомячка», что логично, учитывая срок службы. Бренд JAC, вопреки увещеваниям пресс-службы, настоятельно рекомендовавшей читать название марки как «Джей-Эй-Си», в сознании россиянина стал сначала «Яком», потом «Джеком» и, наконец, «Джеки Чаном».

За «внебрачным клоном» Toyota RAV4, кроссовером Chery Tiggo, закрепилось лестное (хотя как посмотреть, если вспомнить технику Второй мировой) прозвище «Тигр». Седан Amulet той же марки зовут «Омлетом» и «Мулей», изредка добавляя «не нервируй меня» — и с учётом результатов краш-теста модели эта фраза героини Фаины Раневской из фильма «Подкидыш» представляется очень уместной. Малыша Chery Kimo в России зовут «Кумой» или «Покемоном», ну а «брата» (опять-таки, по китайской традиции, внебрачного) вышеупомянутого Daewoo Matiz – Chery QQ – конечно же, «Кукушкой».

1 / 3 На фото: Haima 3 '2007–н.в. 2 / 3 На фото: Chery QQ3 '2006–12 3 / 3 На фото: Chery Tiggo 3 '2014–н.в.

Скоро мы доберёмся до прозвищ европейских и американских брендов, не забыв рассказать даже про «клички» грузовиков. Так что не расходитесь, будь у вас хоть «Сидор», хоть «Муся», хоть «Нехуа».