Сидор, Хомячок и Джеки Чан: как в России называют корейские и китайские автомобили

Сидор, Хомячок и Джеки Чан: как в России называют корейские и китайские автомобили

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Кажется, что в России буквально у каждого автомобиля есть прозвище. И совершенно не важно, что у модели существует официальное название – оно почти всегда трансформируется и обретает новый смысл. Сегодня изучаем «клички» корейских и китайских авто.

Мы уже проводили подобные исследования в отношении Лады, Москвича и Волги, подробно освещали эту тему касательно УАЗа, ЗИЛа и Запорожца, а также вспомнили прозвища огромного количества моделей японского автопрома. Сегодня настал черёд соседей японцев по региону и в определённом смысле последователей Страны восходящего солнца в автопроме – брендов из Кореи и Китая. Найденный нами «народный фольклор» несколько скромнее по объёму, нежели в прошлый раз, но тем лучше – будет возможность чуть подробнее останавливаться на фигурантах.

Daewoo

Оговоримся для тех, кто не знает: ныне автомобильного бренда с таким названием не существует, однако в России машины Дэу получили большое распространение, в частности ввиду того, что долгие годы существовал узбекистанский «осколок империи» — Uz-Daewoo. Сейчас эта торговая марка называется по-иному – Ravon, однако прежние «Дэушки» будут ещё долго колесить по России, а имя самой популярной модели, несмотря на смену поколения и названия марки, осталось прежним, так что и прозвища вполне применимы и сейчас.

На фото: Ravon Gentra '2015–н.в.

На фото: Ravon Gentra ‘2015–н.в.

Речь, разумеется, о модели Nexia, которая в нынешней инкарнации является слегка перелицованным Chevrolet Aveo прошлого поколения, а вплоть до 2016 года носила в своей основе Opel Kadett 1980-х годов. Ту Нексию называли «Ксюха», «Нюша», «Нюшка», «Нехия» и «Нехуа». Непросто пришлось и модели Lanos, которая производилась в Таганроге, Костанае, Запорожье и Варшаве и на некоторых рынках пришла Нексии на смену – у нас её звали «Ланька», «Анус» и «Понос». Чуть более лояльно общественное мнение отнеслось к ещё одному долгожителю бренда и всенародному любимцу Matiz – к нему прилипли только вполне логичное «Мотя» и милое «Тюбетейка».

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На фото: Daewoo Nexia Sedan '1994–2008
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На фото: Daewoo Matiz '2000–11
Hyundai

На смену одному популярному корейскому бренду постепенно пришёл другой – или даже пара. Начнём с Hyundai и его Solaris – и обнаружим, что несмотря на статус бестселлера, у Соляриса на удивление мало прозвищ: из распространённых можно назвать разве что очевидное «Соляра», а также вспомнить тот факт, что хэтчбеки этой модели иногда называют… «Сахарок», и этот факт мы вынуждены оставить без комментариев. А вот с Getz всё просто – его звали «Геша» или «Гешка».

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На фото: Hyundai Solaris '2010–14
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На фото: Hyundai Getz '2002–2005

Вполне объяснимы прозвища кроссовера Tucson («Тушкан»), седанов Sonata («Соня») и Elantra («Элька»). Микровэн Matrix обзавёлся сразу несколькими вариациями – «Матрас», «Матрасик», «Матрос» и, подобно Mazda 3, «Матрёшка». А внедорожник Terracan на базе Mitsubishi Pajero в Россию официально не поставлялся, но на нашем рынке подержанных авто присутствует по сей день, и потому от напрашивающегося прозвища «Таракан» не убежал. К сказанному остаётся добавить лишь то, что само название бренда у нас как только не произносят, а в экстремуме функции оно приобретает звучание «Хюша» и «Худой».

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На фото: Hyundai Tucson '2015–н.в.
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На фото: Hyundai Sonata '2014–н.в.
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На фото: Hyundai Elantra '2016–н.в.
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На фото: Hyundai Matrix '2005–08
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На фото: Hyundai Terracan '2004–07
KIA

Родственный (а точнее – дочерний) для Хёндэ бренд у нас в стране также стал объектом народного нейминга, хотя признаем, что KIA нарекают как-то гораздо спокойнее и реже. Вполне вероятно, всё-таки сказывается тот факт, что современные автомобили всё больше становятся предметом быта, обихода, гаджетом, если угодно, нежели чем-то, что можно было бы отождествить с живым существом, дав прозвище.

На фото: Kia Rio Sedan '2015–н.в.

На фото: Kia Rio Sedan ‘2015–н.в.

Но и тут без ярких имён не обошлось. Например, популярнейшая модель KIA Rio в России именуется «Кирой», «Кирей» и, соответственно, «Кирюхой», а сам бренд, как вы уже могли догадаться, «Кияшкой», «Кияхой» или «Киянкой». Владельцам Cee’d повезло ещё больше: если вы не в курсе, у вас во владении находится «Сидор»!

На фото: Kia cee'd '2015–н.в.

На фото: Kia cee’d ‘2015–н.в.

SsangYong

У СанЙонга не так много популярных моделей, но те, что есть, удостоились особой любви владельцев. Вот правда ведь – чтобы владеть СанЙонгом (между прочим, название марки переводится с корейского как «два дракона»), нужно быть особенным человеком. Как минимум – не лишённым фантазии и доброты.

На фото: SsangYong Rexton W '2012–2015

На фото: SsangYong Rexton W ‘2012–2015

Быть может, потому внедорожник Rexton, построенный на базе Mercedes-Benz M-Class, зовётся хозяевами «Рексом», а его «брат» Musso, также не лишённый, кстати, штутгартских корней в родословной (первые модели оснащались моторами Mercedes), кличут не иначе как «Мусей». Это при том, что вообще-то Musso означает «носорог».

На фото: SsangYong Musso '1998–2005

На фото: SsangYong Musso ‘1998–2005

Chery, Haima, JAC

Некоторые из китайских брендов уже успели блеснуть на российском рынке и… покинуть его. Однако перед этим их «окрестили», и пусть этих прозвищ набирается немного, зато какие! Скажем, «внебрачная дочь» третьей Мазды 3, незатейливо именованная создателями как Haima 3, в российских реалиях превратилась в «Хомячка», что логично, учитывая срок службы. Бренд JAC, вопреки увещеваниям пресс-службы, настоятельно рекомендовавшей читать название марки как «Джей-Эй-Си», в сознании россиянина стал сначала «Яком», потом «Джеком» и, наконец, «Джеки Чаном».

На фото: JAC Yueyue '2010–н.в.

На фото: JAC Yueyue ‘2010–н.в.

За «внебрачным клоном» Toyota RAV4, кроссовером Chery Tiggo, закрепилось лестное (хотя как посмотреть, если вспомнить технику Второй мировой) прозвище «Тигр». Седан Amulet той же марки зовут «Омлетом» и «Мулей», изредка добавляя «не нервируй меня» — и с учётом результатов краш-теста модели эта фраза героини Фаины Раневской из фильма «Подкидыш» представляется очень уместной. Малыша Chery Kimo в России зовут «Кумой» или «Покемоном», ну а «брата» (опять-таки, по китайской традиции, внебрачного) вышеупомянутого Daewoo Matiz – Chery QQ – конечно же, «Кукушкой».

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На фото: Haima 3 '2007–н.в.
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На фото: Chery QQ3 '2006–12
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На фото: Chery Tiggo 3 '2014–н.в.

Скоро мы доберёмся до прозвищ европейских и американских брендов, не забыв рассказать даже про «клички» грузовиков. Так что не расходитесь, будь у вас хоть «Сидор», хоть «Муся», хоть «Нехуа».

Теги: История , китайские автомобили , китайские бренды , китайские иномарки , китайские машины , корейские автомобили , корейские иномарки , корейские машины , корейский автомобиль
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2 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
Сергѣй

Как непроходимо тупо придумывание идиотичных "кличек" автомобилям...

Евгений Тапыев

Hyundai Solaris ещё кличут "Хрюндай Свинарисом" 🙂
Автобус Hyundai County - "тошнотик".

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