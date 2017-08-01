Когда стоит выбор между ремонтом поломавшегося узла и заменой его на бывший в употреблении, часто всплывает термин «контрактный агрегат» или попросту «контрактник». Сейчас так могут назвать любую «бэушную» деталь, но правильно ли мы используем термин? Откуда появилось это странное слово, и что оно обозначает?

«Не подошло» и «разборки»

Бывшая в употреблении деталь попадает в руки продавца разными путями. Иногда – с машины, разбираемой на запчасти, иногда – из мастерской по восстановлению, а может выплыть «из запасов». Последнее, например, возможно в результате ошибочной замены или замены на деталь с лучшими остаточным ресурсом или характеристиками.

Последний источник запчастей крайне нестабилен и потому интересен в первую очередь тем, кто не готов долго искать и ждать нужную деталь для своей машины. И вдобавок готов рискнуть и купить что-то наугад из рук частного лица. Риск велик, но таким способом можно приобрести те вещи, которые практически не фигурируют в официальных прайс-листах — например, запчасти для нестандартных вариантов комплектации автомобиля. Или тюнинговые компоненты, детали салонов на классические машины и мелкие элементы конструкции. Всего не перечислишь, таких мелочей набираются тысячи. В основном всё это нужно нечасто, но периодически требуется для приведения машины в надлежащий вид.

Покупка восстановленной детали – это вариант для тех, кто хочет получить гарантию высокого ресурса заменяемого узла. Теоретически он может быть даже выше, чем у новой детали. Например, за счет селективной сборки и устранения заводских дефектов.

На практике ресурс может быть как сравнимым с ресурсом новой детали, так и составлять доли процента от него. Причина очевидна: любую работу можно сделать хорошо или плохо, и часто ремонт не может похвастаться своим качеством. И всё же детали тормозной системы, рулевые рейки и редукторы, электрические компоненты, кузовной пластик и оптика поддаются восстановлению особенно хорошо.

Продают и восстановленные моторы, коробки передач и другие сложные агрегаты, но в этом случае шансы на удачную покупку заметно меньше, особенно если работы проводили в маленьких мастерских без имени и репутации.

Как бы то ни было, услуга замены на восстановленный агрегат получает всё большее распространение. В этом случае вы сдаете свою поломавшуюся АКПП, доплачиваете некую денежную сумму, а вам устанавливают уже перебранную коробку с гарантией. Но такой вариант больше относится к услугам по ремонту, нежели к покупкам. Купив с рук или в небольшой компании «восстановленный» агрегат с гарантией, вы имеете все шансы в обозримом будущем близко ознакомиться с такими понятиями как «размывание ответственности», «разводка» и «мошеннические действия». И заодно прочувствуете все прелести российского рынка вторичных компонентов.

Последний источник запчастей самый объемный – это детали с разбираемых на запчасти автомобилей. Можно с уверенностью сказать, что абсолютное большинство «бэушных» деталей приходит на рынок именно с «разборок». Дело давно поставлено на поток, можно заказать огромную номенклатуру запчастей почти на любую машину. Даже на суперкары, вроде Ferrari или Audi R8, существуют специализированные «разборки». В народе принято называть узлы из этого источника «контрактными», но на деле это совершенно не верно. Термин «контрактный» означает нечто отличное от просто детали с разобранной машины.

Разборки делятся на несколько типов. Самые недорогие «джанкъярды» предполагают, что покупатель сам снимает нужные ему детали и оплачивает их по прайсу. Обычно это самые дешевые источники запчастей — они весьма популярны в США и в Европе. Необходимость снимать запчасть самостоятельно обусловлена в том числе высокой стоимостью труда в развитых странах. Если к железке приложил руку, скажем, финский механик, она сразу же существенно вырастает в цене. Снимают запчасти не только «для себя», но и на продажу. «Маленький бизнес» с покупкой запчастей на местных разборках и продаже через eBay – привычное дело для «буржуйских» автомехаников.

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10808 0 8 19.04.2016

В России, с нашим невысоким уровнем жизни и огромным количеством дешёвой рабочей силы, подобная схема не прижилась — разве что на совсем маленьких разборках присутствуют полуразобранные машины, с которых могут позволить что-то снять самому. Об огромных полях, заставленных машинами под разбор, у нас можно только мечтать. В нашем климате подобные малобюджетные способы хранить запчасти обречены на провал: коррозия и влажность быстро приведут в негодность большую часть машины.

Разумеется, ни о каких гарантиях в случае покупки запчастей на такой свалке, у нас или за границей, речи не идет. Все покупается на свой страх и риск, причем порой даже не совсем понятно, какая модификация у машины, какого она года, и какие агрегаты на ней установлены, ибо документов обычно никаких нет. Об их работоспособности речь даже не заходит. Техника на такие площадки попадает самая разная, но свалки не покупают машины далеко. Либо они приезжают для утилизации сами, либо их выкупают с ближайшего аукциона после аварий, поломок или списания.

В век информационных технологий куда более перспективными оказались цивилизованные «разборки». В этой модели бизнеса все несколько более культурно. Машину после поступления разбирают, все запчасти раскладывают по полочкам, порой даже фотографируют и заносят в базу. Такие запчасти можно купить через Интернет, можно просто приехать и покопаться, выбирая лучшее. Порой даже можно увидеть фото машины, с которой сняли запчасти, и посмотреть простенький отчет о ее состоянии. Информации обычно немного, из разряда «заводится и работает ровно, едет вперед и назад», хотя иногда можно посмотреть даже замеры компрессии и данные о пробеге. Во многих случаях можно даже узнать VIN-номер машины, что позволит точнее определить совместимость комплектующих.

К минусам подобной формы организации торговли запчастями можно отнести весьма средние условия хранения снятых агрегатов, недостаточный уровень проверки и невозможность диагностики на месте, а также очень грубую операцию собственно «разборки», при которой повреждают многие второстепенные элементы и теряют многих мелких компонентов. Но самое неприятное тут то, что гарантий тоже нет никаких. По сути, состояние детали определяется «на глаз». Конечно, гарантия «мамой клянусь» и месяц при установке в сервисе прилагаются, но, как вы понимаете, это не самый надежный вариант. Однако даже при подобных недостатках имеются и свои плюсы.

Например, машины для утилизации закупаются специально, порой очень далеко, в регионах, где невысокие цены и хороший уровень обслуживания техники. Так, праворульные машины из Англии и Японии, а также машины из Эмиратов на «разборках» пользуются большим спросом: у них часто хорошие и состояние, и цена.

Отметим, что запчасти с такой «разборки» легко купить, их можно заказать через Интернет даже в другой стране. Ну и, конечно же, разборки тесно взаимодействуют между собой, образуя настоящие «холдинги». В России, например, из-за таможенных барьеров на ввоз автотранспорта «под разбор» популярны компании, которые сотрудничают с крупными зарубежными разборками. Наиболее ходовые детали обычно привозят на склад, а более редкие доставляют под заказ, порой с несколькими «перевалочными базами» и промежуточными складами запчастей. Сами машины «распиливают» обычно в Прибалтике или Белоруссии, если речь идет о европейских авто. Или в Японии, США и Корее, если говорить об американских и азиатских машинах.

Реже компании ввозят так называемые «распилы» – машины в частично разукомплектованном состоянии, порой даже с «родословной» и подтвержденным проверками качеством для дальнейшей разборки на месте. Такой вариант чаще встречается в регионах, поставки в которые из-за рубежа осложнены.

Все это благолепие нарушается лишь одним, но крайне важным фактором. Ввозить запчасти, растаможивать их или ввозить «распил» – это достаточно дорого. Найти аварийную машину в России сейчас куда дешевле. А о том, как эксплуатируют машины у нас, вы знаете, и о том, что ресурс и условия обслуживания у нас в разы хуже, чем в Японии, тоже догадываетесь. Не брезгуют такие компании и продажей откровенно неисправных узлов и неликвида с огромным пробегом и «пограничным» состоянием исправности. Подделать историю и приложить «фейковый» отчет о тестировании очень просто.

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Ответственности за подобное мошенничество нет, да и доказать что-то очень сложно. Так что хорошенько отмытые для придания товарного вида узлы «без пробега по России» продаются тысячами через десятки фирм-однодневок. Порой компания имеет добрый десяток сайтов по продаже непотребных деталей, постепенно сворачивая деятельность тех, которые засвечиваются как «кидалы», и открывая новые по мере надобности. И цены, и условия часто выглядят слишком заманчиво, а отличить «лимон» от нормальной детали на глаз очень сложно, даже если вы автомеханик.

Настоящий контрактник

Ну а что же такое в таком случае «контрактный» агрегат? Очевидно, что так может называться только тот агрегат, который поставляется с контрактом, в котором прописаны характеристики и состояние детали по результатам испытаний, а также гарантией поставщика. Подобный сервис характерен в основном для японских разборок, которые характеризуются высоким качеством деталей и пользуются только проверенными источниками запчастей с подтвержденными аукционным специалистом характеристиками и отличным качеством хранения.

Впрочем, подобные услуги можно получить и на английских разборках, немецких, французских, а порой даже на прибалтийских и наших отечественных. Тут весь вопрос в степени доверия экспертизе. Не удивляйтесь, но настоящими «контрактными» запчастями являются компоненты от программ Mercedes и BMW для «классических» машин. Там кузовные детали снимаются только с целых авто, не попадавших в аварии, детали силовых агрегатов и трансмиссий проходят строгий отбор с оценкой износа. Правда, и цена таких компонентов не ниже, чем цена новых запчастей, а для старых машин даже выше.

К сожалению, для типичной европейской машины настоящие «контрактные» агрегаты в России практически не доступны. Максимум, что можно сделать – это заказать доставку из Японии от одного из проверенных поставщиков. Обычно это заметно дороже, чем деталь, купленная с простой разборки, а ждать её придется долго. Но в случае покупки двигателя или автоматической коробки передач это почти гарантирует отличное состояние деталей.

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Сделаем вывод: применять термин «контрактный» к деталям, которые сняты неизвестно с какой машины и неизвестно кем, совершенно некорректно. Когда-то это был удачный маркетинговый ход со стороны дальневосточных дельцов, занимающихся поставками запчастей во Владивостоке. Все запчасти с «распилов» стали именовать контрактными, очевидно, в расчете на авторитет японских поставщиков. Но со временем термин совершенно обесценился и теперь применяется бездумно, всего лишь маскируя не особенно благозвучное «снято со старой машины».

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