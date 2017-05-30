12 тысяч километров на РАФ-2203: стартовал автопробег «От океана до океана»
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12 тысяч километров на РАФ-2203: стартовал автопробег «От океана до океана»

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В 1977 году состоялся рекордный пробег на только что выпущенных тогда микроавтобусах РАФ-2203. Спустя сорок лет три «рафика» попытаются повторить маршрут от Лиепаи до Владивостока.

Разумеется, в первом забеге принимали участие новые автомобили, и пробег был, скорее, тестовым. Сегодня новых РАФов нет, поэтому все машины, которые отправились во Владивосток, это хорошо отреставрированные машины 80-х годов выпуска.

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Официально старт был дан 28 мая в Риге. Но первым пунктом маршрута значится другой город, Лиепаи. Этот город – самый западный в Латвии и расположен на берегу Балтийского моря. Отсюда путешественники набрали бутылку воды, чтобы вылить её в Тихий океан во Владивостоке. Именно так сделали участники первого пробега.

Первую остановку в России путешественники сделали в Санкт-Петербурге, где их ожидал тёплый приём и увлекательная экскурсия по интереснейшему Музею городского электрического транспорта. И тут же нам удалось поговорить с Иварсом Шенбергсом, членом совета Клуба античных автомашин Латвии, председателем правления секции советского авто. Клуб, кстати, большой – около двухсот активных членов, а создан был ещё в 1972 году. Вот, что нам рассказал Иварс.

Иварс Шенбергс

Иварс Шенбергс

«– Автопробег – инициатива отдельных членов клуба. Идея возникла просто: в 1976 была пущено в производство новая серия микроавтобусов «Латвия», так называемая «новая Латвия». Реклама тогда была не нужна, в Союзе конкурентов у «Латвии» не было, но автопробег, наверное всё же с целью какой-то пропаганды, был организован. Назвали его «От океана до океана». В Латвии океана нет, но есть Балтийское море, поэтому стартовой точкой был выбран город Лиепаи. Тогда проехали где-то 16 тысяч километров, но проедем меньше, около 12 тысяч: участники первой экспедиции и на БАМ заезжали, и ещё куда-то, но мы туда не поедем. И всё же в основном мы повторяем маршрут 1977 года. Правда, сорок лет назад им не удалось проехать весь путь, потому что после Читы дорог тогда не было и машины пришлось погрузить на железнодорожные платформы. Мы же планируем проделать весь путь. Причём так же на трёх «Латвиях»: в первом пробеге участвовало такое же количество машин.

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Готовились долго, Руслан (Руслан Григорович, один из идейных вдохновителей – прим. автора) начал готовится ещё года два назад, я – год назад. Сначала я думал, что помогу в организации и в финансировании, но помаленьку идея и меня захватила. И я решил, что могу найти полтора месяца для участия в пробеге.

Самая старая машина — 1980 года выпуска, вторая машина – 1988, третья – самая молодая, она 1989 года. Все машины были найдены в очень плачевном состоянии и были восстановлены нашими силами.

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Все машины – полностью аутентичные. Единственное, что стоит «не родное», это колёса. Нам пришлось пойти на эту меру только с целью унифицировать запасные колёса, это просто мера безопасности.

И ещё у нас стоят дополнительные системы охлаждения. Это всегда было слабым местом «Латвии», а с учётом современных пробок без этого дополнения не обойтись.

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Одна машина у нас в версии «Люкс», семиместная, остальные – стандартные микроавтобусы на 11 мест.

Нас всего шестеро, в каждой машине едут по два человека, по пути к нам присоединятся ещё двоё. И я не считаю тех, кто присоединится к нам в России, пока тяжело сказать. Но весь пробег полностью пройдут наши три машины, и финишировать мы планируем ввосьмером.

DSC_1241

Самая тяжёлая часть пути начнётся после Урала. Там есть дни, где по графику мы должны будем в сутки проезжать и по тысяче километров, и даже немножко больше. Будет тяжело, это не прогулка, но это интересно.

Обратно машины мы отправим на поезде до Москвы, оттуда уже своим ходом пригоним в Латвию.

Экспедиция пройдёт через несколько крупных городов, среди которых Москва, Нижний Новгород, Казань, Набережные Челны, Уфа, Челябинск, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Иркутск, Байкальск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск и, конечно, Владивосток.

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И в конце беседы Иварс настойчиво повторил: есть мнение, что отношения у России с Латвией не самые лучшие, а мы хотим сказать, что это у политиков отношения не самые лучшие. А людям везде хочется мира и дружбы.

Что ж, думаю, он прав. Все мы люди, все любим автомобили. Может, они нас объединят?

Теги: Авто и общество , В России , автопробег , марафон , От океана до океана , РАФ-2203
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1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Семён Смирнов

Между прочим, тот случай, когда неродные колёса не портят облик машин. Даже жаль, что таких в оригинале не ставили) А касательно последних строк - тут и думать нечего. Дерьмо баламутят политики - а простые люди друг друга всегда поймут.

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