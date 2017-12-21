Абсолютно новый Ford Ranger Raptor представят в Таиланде в начале февраля

Американский автомобильный концерн Ford расширяет свою линейку хардкорных пикапов моделью Ranger Raptor. Его мировая премьера запланирована в Бангкоке 7 февраля 2018 года. Об этом сообщает австралийское автомобильное издание Motoring.

Уже появились фотографии этого подготовленного для быстрого передвижения по пересеченной местности пикапа. С такими возможностями можно в будущем ожидать Ford Ranger Raptor на мировым ралли-марафонах.

Официальной информации от производителя, которая могла подтвердить информацию от издания о дате дебюта и сроках выхода на рынок пока не поступало. Ожидается, что в начале жизненного цикла Ranger Raptor будет оснащаться двухлитровым турбодизелем в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Чуть позже выйдет версия с 3,5-литровым двигателем EcoBoost V6 для североамериканского рынка. Он будет иметь мощность в 443 лошадиные силы и 690 Нм крутящего момента.

Отличительной особенностью версии Raptor станет наличие лифтованной подвески с усиленными амортизаторами, увеличенными колесами с шинами для бездорожья. По предварительным данным, продажи нового поколения пикапа Ford Ranger и его подготовленной версии Raptor начнутся в конце 2018 года.

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