Министерство промышленности и торговли в скором времени ожидает постановление по адресной поддержке отрасли.

Согласно словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, правительство РФ уже находится на завершающей стадии согласования новых адресных мер, которые начнут работать в рамках действующих программ государственной поддержки автокредитования и субсидирования автолизинга. Соответствующее постановление вступит в силу со второй половины текущего года.

«Сейчас они [новые адресные программы гоcподдержки – примечание редакции] завершают процедуру согласования в правительстве, мы рассчитываем, что в ближайшее время выйдет постановление, которое вступит в силу, как мы и говорили, со второй половины этого года», — сказал глава Минпромторга.

По расчётам ведомства, в течение 2017 года с помощью новых адресных программ предположительно будет реализовано 90 720 автомобилей, их суммарная цена составит 17,4 миллиарда рублей. В общей сложности меры государственной поддержки позволят дилерам продать 750 000 экземпляров общей стоимостью 63 миллиарда рублей.

Напомним, к числу адресных относятся «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» (предполагают скидку в размере 10% на уплату первоначального взноса в рамках программы льготного автокредитования). По программам «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело» (в рамках субсидирования лизинга) скидка на уплату авансового платежа по договору может быть увеличена с 10 до 12,5% от стоимости машины, максимальный размер возможной выгоды вырастет с 500 000 до 625 000 рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что госпрограммы льготного автокредитования и субсидирования лизинга продлили на 2017 год. По каждой из них объём финансирования составляет десять миллиардов рублей.