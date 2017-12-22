Аттестация 60 экспертов-техников в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств была аннулировала в течение 2017 года. Об этом рассказали представители Межведомственной аттестационной комиссии, которые получили соответствующее право в конце 2016 года благодаря приказу Министерства транспорта РФ.

Согласно словам президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, у лишенных аккредитации экспертов-техников специалисты МАК выявили нарушения нормативных правовых актов при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств после аварий при определении размера страховых выплат.

«Страховое сообщество горячо поддержало это нововведение, так как оно позволяет уводить с этого рынка недобросовестных экспертов, которые зачастую работают в связке с криминальными автоюристами. Они пишут заведомо завышенную стоимость восстановительного ремонта, проводят расчёты без использования Единой методики. После этого автоюристы уже в суде взыскивают со страховщиков эти немалые деньги по завышенной неадекватной оценке», — комментирует глава РСА.

Сейчас в государственном реестре Министерства юстиции РФ числятся примерно 7 000 экспертов-техников. Представители Союза считают, что примерно 15-20% специалистов «сотрудничают» с криминальными автоюристами. «А часть экспертов, которые не связаны с преступными группировками, иногда всё же завышают стоимость. Поэтому действие нового приказа станет ударом по криминальным автоюристам. А те, кто лишь иногда допускают неправомерные действия, лишний раз задумаются, лишаться ли им аттестатации», — пояснил Игорь Юргенс.