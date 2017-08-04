Ателье Hennessey представило 1000-сильный Dodge Challenger Hellcat HPE1000

Американская компания Hennessey Performance представила комплект доработок для американского маслкара Challenger Hellcat, который повышает мощность его мотора до более чем 1000 сил. Впрочем, на колёсах у автомобиля всё же мощности поменьше, но обо всём по порядку.

Комплект тюнинга включает в себя новый 4,5-литровый нагнетатель, новую дроссельную заслонку, катализатор и впуск из нержавеющей стали, высокопроизводительные форсунки и топливный насос, фильтр нулевого сопротивления, фирменное программное обеспечение, и некоторые другие доработки.

1 / 3 На фото: Hennessey Hellcat HPE1000 2 / 3 На фото: Hennessey Hellcat HPE1000 3 / 3 На фото: Hennessey Hellcat HPE1000

Всё это позволило мотористам Hennessey Performance снять с 6,2-литрового чугунного блока 1012 лошадиных сил на 6 500 оборотах в минуту при давлении 0,96 бар. Крутящий момент мотора достигает гигантских 1 313 Нм при 4 200 оборотах в минуту. Напомним, что стоковый мотор Challenger Hellcat выдаёт 707 лошадиных сил, крутящий момент составляет 880 Нм. Примечательно, что на колёсах у Hellcat HPE из-за потерь на трансмиссии отнюдь не 1 000 лошадиных сил, а 863.

1 / 2 На фото: мотор Hennessey Hellcat HPE1000 2 / 2 На фото: мотор Hennessey Hellcat HPE1000

Ну и куда же без динамических характеристик. Разгон до 96 километров в час занимает у Hellcat HPE1000 2,8 секунды, «квотер» он проходит за 9,9 секунд, скорость выхода из «квотера» составляет 227 километров в час.

Ранее Колёса.ру сообщали, что «заряженный» внедорожник Dodge получил ценник.