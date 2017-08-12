Автомобили с пробегом: средний ценник продолжает снижаться

Анализ российского рынка подержанных автомобилей в июле 2017 года показал, что рынок продолжает терять в цене.

В прошлом месяце средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом и на 1% по сравнению с июнем 2017 года. Ценник машины в среднем составляет 566 тысяч рублей, информирует Авто.ру, ссылаясь на собственную статистику. Количество предложений продолжает увеличиваться.

Кроме того, увеличился средний возраст машин, представленных на вторичном рынке. Теперь он составляет 10 лет и 4 месяца, тогда как в июле прошлого года этот показатель составлял 9 лет и 7 месяцев.

Самой востребованной маркой на рынке автомобилей с пробегом остается Lada, доля спроса и предложения которой составляет 14% и 18%, соответственно. Значительно отстает Toyota, занявшая второе место с 7% и замыкает тройку Hyundai – 6% (спрос) и 4% (предложение).

На Топ-10 марок приходится 62% рынка: Lada, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan, Ford, Mercedes, Chevrolet, Kia и BMW. Чаще всего на площадке продается Ford Focus, но в десятку самых популярных входит восемь моделей Lada.

Наиболее предпочитаемый тип кузова на российском рынке – седан, доля которого составляет 41,8% по предложению и 40,2% по спросу. Кроссоверы и хэтчбеки на втором и третьем месте с долей 21-26% (спрос и предложение).

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал статистику российского рынка новых легковых автомобилей в июле, а также рейтинг ТОП-25 наиболее востребованных моделей.