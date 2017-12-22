Предполагается, что только такие автомобили смогут участвовать в кредитных программах, разработанных в рамках господдержки авторынка.

О том, что с июля 2018 года в ряд кредитных программ, «спонсируемых» правительством РФ, попадут только те модели, которые оснащены терминалами ЭРА-Глонасс российского производства, сообщает «Коммерсант». Речь идёт о таких востребованных в РФ мерах поддержки как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Для участия в этих программах стоимость автомобилей не должна превышать 1 450 000 рублей. Про допуск к мерам господдержки только тех моделей, которые оснащены системой ЭРА-Глонасс российского производства, заговорили на совещании у заместителя министра промышленности и торговли Александра Морозова.

По данным издания, представители автомобильных концернов отрицательно восприняли эту инициативу, так как требования об обязательной закупке устройств ЭРА-Глонасс у российских поставщиков изначально в законодательстве прописано не было.

По мнению источника издания, за оставшееся время российские автопроизводители не успеют заменить импортные терминалы на российские. Он считает, что отечественные производители устройств могут покрыть спрос отрасли только при наличии гарантированных заказов, поэтому Минпромторгу пришлось создать его искусственно.