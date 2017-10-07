Бэтмен пересядет на суперкар Mercedes

Кинокомпания Warner Brothers и Mercedes-Benz заключили соглашение, которое предусматривает использование героями будущего киноблокбастера «Лиги справедливости» автомобилей немецкого бренда.

Уже, например, известно, что Бэтмен получит в свое распоряжение суперкар AMG Vision Gran Turismo. В фильме будет представлен автомобиль, повторяющий дизайн виртуального концепта 2013 года, разработанного для компьютерной игры Gran Turismo 6.

Но, у «киношной» версии обновлен интерьер – там установлены спортивные кресла и цифровая приборная панель. Хотя, в целом, несмотря на четыре прошедших года, автомобиль выглядит футуристично и эффектно. Для фильма также подготовили специальный вариант кабриолета E-Class и внедорожник G500 4×4².

Концепт Mercedes-AMG Vision Gran Turismo базируется на алюминиевой раме, тогда как кузов формирован с помощью карбоновых панелей. Автомобиль приводится в движение битурбированной «восьмеркой» объемом 5,5 литра с отдачей 585 л.с. и 799 Нм крутящего момента.

Кстати, на днях стало известно о том, что премьеру очередной части киносаги «Форсаж» отложили на 2020 год.