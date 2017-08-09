Заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергей Добряков рассказал о том, что около 70% российских автомобилистов оплачивают штрафы за нарушения правил дорожного движения в течение первых двадцати дней с момента появления постановления.
Напомним, уплата штрафов за определённые нарушения ПДД в короткий срок позволяет водителям получить скидку в размере 50%. «Я считаю, что эта практика себя оправдала», — отметил Сергей Добряков на пресс-конференции, которая была посвящена проведению в Кабардино-Балкарии всероссийской социальной акции ГАИ «Навстречу безопасности».
Норма, предполагающая предоставление скидки на уплату штрафа в 20-дневный срок, была введена в России в январе 2016 года. Она не распространяется на ряд серьёзных нарушений правил дорожного движения, таких как вождение в нетрезвом виде, а также отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.
Летом текущего года портал «Колёса.ру» публиковал рейтинг регионов РФ с самыми большими штрафами. В десятку вошли Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Астраханская область, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Алтайский край, Москва, Магаданская область, Приморский край и Камчатский край. Наименьший средний штраф зафиксирован в Саратовской области.
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