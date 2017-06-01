Предвестника новинки – концепт T600 S – «поднебесная» компания Зоти показала еще в 2015 году. Товарный кроссовер назвали T700, в его дизайне прослеживаются черты автомобилей Land Rover. Новый «паркетник» Zotye стал самой крупной моделью T-линейки (сегодня в этой серии еще представлены кроссы T600, T600 Sport и T600 Coupe). По уточненным данным, длина SUV равна 4 788 мм, ширина – 1 933 мм, высота – 1 697 мм, а размер колесной базы составляет 2 850 мм.

В Китае «семисотый» пока предлагается с бензиновыми турбомоторами 1.8 и Mitsubishi 2.0 мощностью 177 и 190 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями, второй агрегат сочетается лишь с роботизированной трансмиссией. Позже в продаже должен появиться T700 с двухлитровым турбодвижком SAIC мощностью 220 л.с. Привод у всех модификаций только передний.

Цена Zotye T700 варьируется от 106 800 до 155 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 887 000 – 1 295 000 рублей по актуальному курсу. В зависимости от комплектации в список оборудования модели могут входить: светодиодная оптика, цифровая «приборка», мультимедийная система с вертикальным сенсорным планшетом диагональю 10,1 дюйма, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, панорамный люк, кресла с подогревом и памятью регулировок, беспроводная зарядка для смартфона.

Главными конкурентами T700 в Китае считаются Haval H7, GAC Trumpchi GS7 и GS8 (разница лишь в длине и количестве мест – 5 или 7 соответственно), Changan CS95.

В будущем компания Zotye планирует выпустить удлиненную модификацию «семисотого». Кроме того, уже в этом году линейка T пополнится еще двумя моделями – на рынок выйдут кроссоверы T300 и T500.

Напомним, в России сегодня продают только один «паркетник» Zotye – T600 (от 899 989 рублей). Пока неизвестно, появятся ли в нашей стране другие T-кроссы китайской марки.