По мнению большинства россиян, в их регионах дороги ремонтируют ненадлежащим образом. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на результаты опроса Счётной палаты РФ. По этим данным, высоко оценили состояние федеральных и региональных трасс всего лишь около 8% отвечавших, качество городских магистралей устроило менее 3,5% респондентов.

В онлайн-опросе о качестве работ по строительству и реконструкции дорог в общей сложности приняли участие порядка 3 400 человек из 74 регионов страны. Он проводился в 2014-2016 годах. При этом наибольшую активность проявили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев, а также из Московской, Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Архангельской областей.

Сообщается, что примерно половина россиян – 51% – сошлась на мысли, что в их регионе ремонтируются те дороги, которые находятся в нормальном состоянии, при этом действительно плохими участками службы не занимаются. Также 54% опрошенных отметили, что магистрали приходят в негодное состояние уже через три года после ремонта.

Городские (муниципальные) дороги считают хорошими лишь 3,4% респондентов. Средним их состояние признали 24,2% участников онлайн-опроса, а плохим назвали 72,5%. Ситуация с оценкой состояния федеральных трасс лучше: 8,1%, 44,7% и 47,2% соответственно. У региональных дорог примерно тот же результат: 7,9%, 36,3% и 55,8% соответственно.

По словам председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игоря Шпектора, в ОП приходит много жалоб на качество дорожного ремонта. «Из-за отсутствия водоотводных и дренажных систем на дорогах появляются колеи, проходит два-три года – и полотно опять разбито», — отметил эксперт.