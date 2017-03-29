Как сообщил генеральный директор Ravon Шараф Ашуров, компания планирует расширить модельный ряд за счёт двух новинок.

29 Мар Chevrolet Tracker и Cruze могут вернуться в Россию под брендом Ravon

«В планах завода-производителя и вообще нашего бренда значится расширение модельного ряда, — говорит Шараф Ашуров. — Во-первых, появится полноценная модель С-класса, соответствующая всем требованиям современного рынка. И я имею в виду не только требования стандартизации, но и, в первую очередь, опциональное наполнение. Во-вторых, у нас появится автомобиль класса SUV-B».

Предполагается, что седан будет представлять собой перелицованный Chevrolet Cruze, а субкомпактный кроссовер — суть Chevrolet Tracker и соплатформенного Opel Mokka. В настоящее время на мощностях АО «ДжиЭм Узбекистан» не выпускается ни та, ни другая модель.

Генеральный директор Ravon в РФ не сообщил даже примерных сроков появления анонсированных моделей.

В настоящее время в России модельный ряд Ravon представлен хэтчбеком R2, седанами Nexia R3 (экс-Aveo) и R4 (бывший Chevrolet Cobalt). Как ранее сообщал «Колёса.ру», в июне компания планирует начать поставки седана Ravon Gentra.

Подробнее о планах компании на российском рынке читайте в интервью с главой Ravon в России Шарафом Ашуровым.