«В планах завода-производителя и вообще нашего бренда значится расширение модельного ряда, — говорит Шараф Ашуров. — Во-первых, появится полноценная модель С-класса, соответствующая всем требованиям современного рынка. И я имею в виду не только требования стандартизации, но и, в первую очередь, опциональное наполнение. Во-вторых, у нас появится автомобиль класса SUV-B».
Предполагается, что седан будет представлять собой перелицованный Chevrolet Cruze, а субкомпактный кроссовер — суть Chevrolet Tracker и соплатформенного Opel Mokka. В настоящее время на мощностях АО «ДжиЭм Узбекистан» не выпускается ни та, ни другая модель.
Генеральный директор Ravon в РФ не сообщил даже примерных сроков появления анонсированных моделей.
В настоящее время в России модельный ряд Ravon представлен хэтчбеком R2, седанами Nexia R3 (экс-Aveo) и R4 (бывший Chevrolet Cobalt). Как ранее сообщал «Колёса.ру», в июне компания планирует начать поставки седана Ravon Gentra.
Подробнее о планах компании на российском рынке читайте в интервью с главой Ravon в России Шарафом Ашуровым.
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