Начальник столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко в эфире радиостанции «Москва FM» предложил стритрейсерам провести соревнования на трассе. Эксперты продолжают искать решение для проблемы связанной с «уличными гонщиками», которые грубо нарушают ПДД и общественный порядок.

«Находятся единицы, которые в знак протеста могут выложить какое-то видео, противопоставить себя обществу, доказать, что я такой неповторимый, — сказал Виктор Коваленко. — Это можно сделать на трассе, на площадке, поэтому я могу прямо с эфира предложить поучаствовать в мероприятиях, поучаствовать в соревнованиях и доказать, кто чего стоит на трассе».

Он рассказал о том, что сотрудники ГИБДД Москвы уже начали общаться с представителями ключевых столичных сообществ стритрейсеров, которые готовы собираться в «каком-то месте». «Мы даже проводили совместные мероприятия на «ВТБ Арене», чтобы понять эту жизнь, жизнь этих людей», — отметил Виктор Коваленко.

В России уличные соревнования стритрейсеров зачастую становились причинами общественно резонансных событий. В связи с этим ранее разрабатывалась инициатива, предполагающая предоставление площадки для их заездов. В марте прошлого года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что запрос о создании в Москве треков для проведения гонок стритрейсеров был отправлен мэру Сергею Собянину.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов считает, что стритрейсеров нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет. По словам парламентария, их заезды «продолжаются по тротуарам и газонам», «зачастую снимаются на фото- и видеоаппаратуру и выкладываются в интернет, пропагандируя подобные правонарушения».