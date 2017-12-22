В японской компании рассказали о моделях, которые будут представлены в рамках Токийского тюнинг-шоу.

На выставку Daihatsu привезет девять концептов. Прототипы разделили на три категории: Sport, Premium и Active. Названия линеек говорят сами за себя – машины с оспортивленным дизайном, с отделкой «под премиум» и автомобили, подготовленные для активного отдыха.

1 / 3 На фото: Daihatsu Boon Sport 2 / 3 На фото: Daihatsu Mira e:S Sport 3 / 3 На фото: Daihatsu Thor Sport

Серия Sport представлена хэтчбеками Boon и Mira e:S, микровэном Thor. Эти машины получили агрессивные обвесы и золотистые колесные диски. «Премиальные» версии есть у Thor, Move Canbus и Tanto Custom: прототипы окрашены в белый цвет, на кузовах имеются хромированные декоративные вставки. У Thor и Move Canbus крыши выполнены в черном.

1 / 3 На фото: Daihatsu Move Canbus Premium 2 / 3 На фото: Daihatsu Thor Premium 3 / 3 На фото: Daihatsu Tanto Custom Premium

В линейку Active вошли хэтчбек Boon, грузовички Hijet Truck и Hijet Cargo. «Пятидверка» получила пластиковую «защиту», черные накладки на колесные арки. На крыше Boon Active установлены рейлинги с оранжевыми акцентами. Такого же цвета детали есть еще на дисках и решетке радиатора. «Вездеход» Hijet Cargo спереди и сверху укомплектован светодиодными фонарями.

1 / 3 На фото: Daihatsu Boon Active 2 / 3 На фото: Daihatsu Hijet Cargo Active 3 / 3 На фото: Daihatsu Hijet Truck Active

О серийных перспективах концептов в Daihatsu не сообщили.

Напомним, тюнинг-шоу откроется в Токио в январе 2018 года. Ранее о своих премьерах рассказали другие японские марки. В частности на выставке дебютируют построенный на базе Toyota C-HR концептуальный кросс от Modellista, новые версии Mitsubishi Eclipse Cross и Nissan X-Trail.