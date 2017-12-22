На выставку Daihatsu привезет девять концептов. Прототипы разделили на три категории: Sport, Premium и Active. Названия линеек говорят сами за себя – машины с оспортивленным дизайном, с отделкой «под премиум» и автомобили, подготовленные для активного отдыха.
Серия Sport представлена хэтчбеками Boon и Mira e:S, микровэном Thor. Эти машины получили агрессивные обвесы и золотистые колесные диски. «Премиальные» версии есть у Thor, Move Canbus и Tanto Custom: прототипы окрашены в белый цвет, на кузовах имеются хромированные декоративные вставки. У Thor и Move Canbus крыши выполнены в черном.
В линейку Active вошли хэтчбек Boon, грузовички Hijet Truck и Hijet Cargo. «Пятидверка» получила пластиковую «защиту», черные накладки на колесные арки. На крыше Boon Active установлены рейлинги с оранжевыми акцентами. Такого же цвета детали есть еще на дисках и решетке радиатора. «Вездеход» Hijet Cargo спереди и сверху укомплектован светодиодными фонарями.
О серийных перспективах концептов в Daihatsu не сообщили.
Напомним, тюнинг-шоу откроется в Токио в январе 2018 года. Ранее о своих премьерах рассказали другие японские марки. В частности на выставке дебютируют построенный на базе Toyota C-HR концептуальный кросс от Modellista, новые версии Mitsubishi Eclipse Cross и Nissan X-Trail.
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