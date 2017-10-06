Daihatsu подготовила два новых кей-кара

В конце октября в Токио стартует автосалон, на котором японская марка представит две компактные новинки – пассажирскую и грузопассажирскую.

На моторшоу, которое будет проходить с 27 октября по 5 ноября, Daihatsu представит парочку новых кей-каров — DN U-Space и DN Pro Cargo. Первый является просторным, несмотря на свою компактность, городским автомобилем, а второй коммерческим фургончиком.

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Концепт DN U-Space получил современный минималистичный дизайн экстерьера и интерьера, раздвижную конструкцию дверей, облегчающую посадку-высадку, а также бензиновый двигатель объемом 660 кубических сантиметров. Производитель позиционирует новинку как удобный и функциональный четырехместный автомобиль для повседневного использования.

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Прототип DN Pro Cargo демонстрирует концепцию мультифункционального коммерческого фургона. Его продуманная конструкция позволяет оборудовать машину для выполнения разнообразных задач. Модель оснащается электрической силовой установкой, правда, технические характеристики не раскрываются.

Кроме того, в Токио Daihatsu покажет еще тройку новых концептов: седан DN Compagno, компактный кроссовер DN Trec и минивэн DN Multisix.