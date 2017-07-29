Дизельная мощь: в G-Power прокачали BMW 750d

Фирма G-Power специализируется на доработках двигателей моделей баварской марки и делает это со времен, когда многих фанатов BMW еще даже не было на свете. Так что опыт у специалистов ателье имеется и не малый, в том числе по модернизации уже «заряженных» М-моделей.

Кстати, тюнер работает не только с бензиновыми двигателями и последняя разработка, предназначенная для рядной дизельной шестерки BMW B57, это подтверждает. В данном случае донором выступил роскошный флагман марки – BMW 750d, под капотом которого стоковый движок выдает 400 л.с. и 760 Нм крутящего момента.

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Новый модуль D-Tronic 5 позволяет увеличить отдачу до 460 л.с. и 860 Нм крутящего момента. С ним 750d от G-Power выполняет спринт с нуля до первой «сотни» за 4,3 секунды.

Чтобы подчеркнуть нестандартные возможности тюнингованной «четырехдверки», в ателье укомплектовали ее комплектом ультралегких 21-дюймовых колес из авиационного алюминия.

На днях был представлен еще один интересный тюнинг-проект от ателье ABT Sportsline. Специалисты фирмы поработали над двигателем и экстерьером компактного родстера Audi TT RS.