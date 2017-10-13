Обсуждение проекта «Караван» прошло в ходе заседания научно-технического совета Федерального дорожного агентства в рамках деловой программы VIII специализированной выставки-форума «ДорогаЭкспо-2017». Заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов отметил, что с норвежскими партнёрами уже достигнута договорённость по обмену стандартами по подготовке инфраструктуры к движению беспилотных автомобилей.

В России первый опытный заезд беспилотного автомобиля в рамках проекта «Караван» планируется провести в мае 2018 года. «Для достижения этой цели в настоящее время отечественные специалисты ведут разработку нескольких групп сценариев движения автоматизированных машин, каждый из них предъявляет свои требования к развитию интеллектуальной дорожной инфраструктуры», — рассказали в пресс-службе Росавтодора.

Речь идёт о движении автомобиля при помощи технического зрения транспортного средства, при использовании заранее загруженной цифровой модели автодороги и систем точного позиционирования, а также за счёт получения машиной данных от инфраструктуры в онлайн-режиме. «Отдельным разделом этой работы является моделирование различных угроз в области защиты систем управления автомобилем и передачи информации», — отметили в ведомстве.

Наиболее оптимальные технические решения будут искать специалисты ФГУП «НАМИ», апробация пройдёт на полигоне в Московской области. В следующем году начнётся работа по стандартизации. Пилотные участки федеральных трасс, оснащённые необходимой инфраструктурой для постоянного проезда автономного транспорта, появятся на М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия».

«Одним из перспективных направлений является маршрут «Европа-Западный Китай», — комментирует замначальника Управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Росавтодора Василий Кургузов. – Причём финансирование проекта предполагается не только со стороны госбюджета, но и со стороны частных инвесторов, в том числе зарубежных. На данный момент все заинтересованные стороны участвуют в нём на безвозмездной для государства основе, за счёт своих собственных средств».

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