Новая версия универсала MINI отличается от обычной модели черными полосами на капоте и такого же цвета 17-дюймовыми дисками колес. В черном же выполнен и интерьер Clubman Black Pack. Кроме того, на кузове имеются шильдики с названием спецсерии.

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Британцам особый универсал доступен с бензиновыми моторами 1.5 и 2.0 мощностью 136 и 150 л.с. соответственно. Трансмиссии – «механика» или «автомат». В списке стандартного оборудования новинки значатся мультимедийная система с навигатором, Bluetooth и круиз-контроль.

Цена MINI Clubman Black Pack стартует с отметки в 21 430 фунтов, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 507 000 рублей по актуальному курсу.

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В России стандартный Clubman предлагается с бензиновыми двигателями 1.5 и 2.0 с отдачей в 136 и 192 л.с. соответственно. У нас модель стоит от 1 349 000 рублей.

Напомним, в прошлом году MINI Clubman обзавелся «заряженной» модификацией John Cooper Works. Такой универсал оснащен 231-сильным двухлитровым турбомотором и системой полного привода.