BMW и Garage Italia Customs представили модели i3 и i8 в дизайне Memphis Style. "Мемфис" - компания, появившаяся в 1981 году и поразившая всё дизайнерское сообщество необычными решениями для предметов интерьера.

Старший вице-президент по BMW Group Design, Адриан ван Хойдонк, говорит, что дизайн, представленный в 80-х Memphis Group, явился вызовом господствующей тогда строгой классике, разрушил догмы и в конечном счёте стал символом современного подхода. «Это в какой-то степени похоже на BMW и инновационные продукты компании i-серии, — заявил ван Хойдонк. — Мы тоже решили начать с нуля, отринув все господствующие доктрины».

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Новые ливреи для BMW i3 и i8, созданные Garage Italia Customs, представляют собой адский коктейль из линий под разным углом, гипнотических узоров и ярких цветов. В ателье отметили, что каждый элемент геометрически выверен с целью максимально повторить кузовные изгибы. Реализация задумки была кропотливым процессом, на который потребовалось примерно пять недель.

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Тем, кому захочется такую боевую раскраску для своего автомобиля, может обращаться в Garage Italia Customs — стайлинг доступен для заказа.

В России гибридный спорткар BMW i8 можно купить за 10 040 000 рублей. В начале января компания объявила цену в рублях на электрокар BMW i3, который оказался на тот момент сопоставим по стоимости с «заряженным» BMW M4.