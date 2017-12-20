Электрический кроссовер NIO ES8 вышел в продажу в Китае

В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера NIO ES8 местного производства. Это событие станет революционным на рынке Поднебесной, так как новинка является первым конкурентом американскому Tesla Model X. Уже известны цены и характеристики нового китайского электромобиля.

NIO ES8 — это полноразмерный кроссовер, который оборудован электрической силовой установкой. В нее входят два электродвигателя мощностью 326 лошадиных сил каждый. В итоге суммарная мощность превышает 650 лошадиных сил. Это почти на 120 лошадиных сил меньше, чем у популярной версии Tesla Model X P 90D. Разгон от 0 до 100 км/час составляет 4,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/час.

Емкость аккумуляторов у китайской модели составляет 70 кВт. Запас хода по стандарту NEDC — 355 километров. При постоянной скорости 60 км/час электрокроссовер может проехать до 500 километров. Эксперты ожидают, что реальный пробег на полном заряде батарей у автомобиля массой 2460 килограмм будет порядка 300 километров.

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Цены на китайский электромобиль начинаются от 448 000 юаней или 3 980 000 рублей. Для сравнения Tesla Model X стоит в Китае от 836 000 юаней или 7 420 000 рублей, что почти в два раза дороже. Также к преимуществам китайца можно отнести сервис по аренде и обмену аккумуляторных батарей. На фирменной станции их заменят всего за 3 минуты.

Ранее стало известно, что в китайского разработчиков электромобилей NIO вложились российские инвесторы.