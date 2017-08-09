«Транспортный налог на дорогостоящие легковые автомобили с учётом повышающего коэффициента начисляется независимо от того, совпадают ли полностью написание модели (версии) автомобиля в перечне Минпромторга России и в документах на такой автомобиль», — пояснили представители Федеральной налоговой службы РФ.

В пресс-службе напомнили, что согласно ныне действующему закону, при расчёте транспортного налога в отношении легковых автомобилей, чья цена стартует с отметки 3 000 000 рублей, применяется повышающий коэффициент. Попадающие под условия модели вошли в реестр, который составили специалисты Министерства промышленности и торговли РФ.

Эти списки публикуются на официальном сайте Минпромторга ежегодно, в них включена информация о марке, модели (версии), годе выпуска, а также иных характеристиках, которые учитываются при применении повышающего коэффициента для расчёта налога.

«В некоторых случаях описание модели (версии) легкового автомобиля в перечне представлено в сокращённом варианте и не совпадает полностью со сведениями об указанном автомобиле в ПТС или полученными из органов ГИБДД, — комментируют в ФНС. — Например, модель Bentley GT из перечня на 2014 год в ПТС и сведениях из ГИБДД называется Bentley Continental GT, в перечне на 2015 год указана модель Ferrari California, а в ПТС – Ferrari F 149 California». Согласно письму Минфина, в таких случаях должен применяться повышающий коэффициент.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что критерии определения «роскошных» автомобилей в России могут изменить. Об этом в конце прошлого месяца рассказал заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.