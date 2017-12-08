Фотошпионы засекли тестовый мул Mazda RX-9 2019

Это первый тестовый мул Mazda RX-9, причем в «обличии» предыдущей RX-8. Это говорит о том, что смена легендарного роторного купе точно произойдет.

По дорогам Германии уже разъезжает необычное купе Mazda RX-8, которое на самом деле является тестовым мулом нового поколения под названием RX-9. Новая серийная модель должна в 2019 году. И она получит традиционно роторный мотор. Снимки от фотошпионов оказались в распоряжении издания Autoevolution.

В 2017 году тестовый мул на основе кузова старой Mazda RX-8 выглядит несуразно, когда модели исполнилось уже полтора десятка лет. Ведь современные конкуренты Audi TT RS или Porsche 718 Cayman далеко продвинулись в плане автомобильного дизайна. Однако RX-8 лучше всего подходит в качестве испытательного стенда для нового роторного двигателя.

То, что это мул, а не обычный экземпляр купе RX-8, выдают вставки на крыльях. Предсерийные прототипы Mazda RX-9 получат уже кузов, который будет схож с концептом RX Vision. Это означает, что нас ожидает купе длиной 4440 мм, шириной 1910 мм и высотой не более 1200 мм. А снаряженная масса будет порядка 1300 килограмм. Сердцем новинки станет 1,6-литровый двухроторный турбодвигатель в паре с электромотором. Суммарная мощность такой гибридной установки составит около 450 лошадиных сил. RX-9 будет оставаться по-прежнему единственным в мире автомобилем с роторным двигателем Ванкеля.

По слухам, стоимость нового купе составит от 90 000 долларов США или 5 400 000 рублей по актуальному курсу. Это значительно дороже, чем цена предыдущего поколения. Возможно, японцы переместят свою новинку в класс повыше к Porsche 911 Carrera.

Ранее появлялась информация, что проект RX-9 был заморожен.