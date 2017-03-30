На автосалоне в Сеуле, открывшемся для представителей СМИ сегодня, 30 марта, премиальный суббренд компании Hyundai представил G90 Special Edition.

Главное отличие новой версии от стандартной модели – двухцветная окраска кузова. Нижняя часть Genesis G90 Special Edition выполнена в белом, а капот, крышка багажника, стойки и крыша – в темно-синем. Особая «четырехдверка» также получила затемненные диски колес.

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Автосалон в Сеуле не стал премьерной площадкой для новинки. Как отметили в пресс-службе производителя, в феврале 2017-го в США G90 Special Edition развозил гостей вечеринки, организованной журналом Vanity Fair.

На корейском рынке седан G90 продают под индексом EQ900. У себя на родине флагманская модель Genesis доступна с бензиновыми моторами V6 3.3 (би-турбо, 370 л.с.), V6 3.8 (315 л.с.) и V8 5.0 (425 л.с.). Все двигатели сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом». Привод – задний или полный.

1 / 4 На фото: стандартный Genesis EQ900 для Кореи. В России модель продают с индексом G90 2 / 4 На фото: стандартный Genesis EQ900 для Кореи. В России модель продают с индексом G90 3 / 4 На фото: стандартный Genesis EQ900 для Кореи. В России модель продают с индексом G90 4 / 4 На фото: стандартный Genesis EQ900 для Кореи. В России модель продают с индексом G90

Напомним, на данный момент в линейке Genesis две модели – седаны G90/EQ900 и G80 (перелицованный Hyundai Genesis), оба «корейца» доступны и в России. Во второй половине текущего года премиум-бренд представит спортивную «четырехдверку» G70. До нашего рынка этот седан доберется в 2018-ом.